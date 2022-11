Holuby na inkubátoroch, mesačne 320 hodín práce. Lekárom plynie posledný týždeň

Za osem hodín ošetria aj 40 pacientov.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Do odchodu viac ako dvetisíc lekárov, ktorí podali naprieč slovenským nemocniciam výpovede, ostáva týždeň.

Lekárske odbory a vláda rokovali aj v utorok, ale bez účasti premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO).

Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský dúfa, že dohoda príde do konca týždňa.

Okrem vyšších platov požadujú lekárski odborári aj lepšie financovanie zdravotníctva či kvalitnejšiu výučbu medikov.

Kompletné znenie ich požiadaviek uvádzame na konci článku.

Odísť chce viac ako polovica lekárov

Ak sa odborári s vládou nedohodnú, v niektorých nemocniciach a to nielen na východnom Slovensku by mohla v decembri nastať kritická situácia.

V Ľubovnianskej nemocnici, n. o., podala výpovede viac ako polovica lekárov, čo by mohlo úplne ochromiť jej chod.

„Museli by sme zatvoriť, lebo sú to štyri základné oddelenia, ktoré komplet podali výpoveď. Je to gynekológia, chirurgia, neurológia a interné,“ uviedol nedávno pre RTVS riaditeľ nemocnice Peter Bizovský.

V Nemocnici Poprad odchod avizovalo 85 lekárov. Aktuálne stiahli výpovede len dvaja, čo nemocnica prijala.

Zo žiadneho oddelenia nepodali výpoveď všetci lekári. V tejto chvíli v krízovej situácii nemocnica počíta so zlúčením príbuzných odborov.

Vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana v Prešove podala výpoveď tretina lekárov.

Z Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice chce odísť 227 z 907 lekárov, čo je 25 percent.

Jej riaditeľ Ľuboslav Beňa verí, že k dohode dôjde a sú pripravení aj na prípadnú krízovú situáciu spôsobenú výpoveďami lekárov.

Režim nevyhnutných opatrení

Beňa zároveň ľudí upokojuje a hovorí, že napríklad nikto zo zdravotníkov z gynekologických a neonatologických pracovísk nedal výpoveď.

„Takže táto starostlivosť nebude nijako ovplyvnená a ženy – budúce mamičky sa nemusia báť, že nebudú mať kde rodiť.“

Pokiaľ ide o ostatné medicínske pracoviská, v prípade niektorých bude musieť podľa riaditeľa nemocnica zrealizovať organizačné zmeny a to tak, aby sa to pacientov dotklo v čo najmenšej miere.

„Všetky výpovede máme zanalyzované, čo sa týka štruktúry jednotlivých pracovísk a máme pripravený režim nevyhnutných opatrení. Budeme ho však realizovať iba v tom prípade, keď bude jasné, že boli vyčerpané všetky možnosti dohody,“ uzatvára riaditeľ.

Momentálne sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti v košickej univerzitnej nemocnici nič nemení, kliniky a oddelenia fungujú bez zmien a obmedzení.

Nezaznamenali ani zvýšené čerpanie dovoleniek z dôvodu podaných výpovedí lekárov a tiež neevidujú nové výpovede.

Šéf odborárov Peter Visolajský však podľa TASR v utorok povedal, že nové výpovede pribudli aj v košickej univerzitnej nemocnici.

Výpovede lekári totiž neohlasujú hneď vedeniu nemocnice, ale koordinujú to nemocniční odborári.

Vypovedali službu na pohotovosti

Situácia môže byť komplikovaná v prešovskej nemocnici.

