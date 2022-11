Vodiči, pozor, klokan na ceste a los v protismere. Je to normálne? Na východe je

I triezvi šoféri váhali, či si nevypili.

Na Slovensko sa zatúlal los. Ľudia mysleli, že je ranený, no je len flegmatik. V Tatrách zas po ceste skákal klokan

Los je flegmatické zviera. (zdroj: Archív)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Los potulujúci sa po ceste v okolí Vranova nad Topľou aj Domaše, klokan poskakujúci si na vozovke medzi Tatranskou Poliankou a Gerlachovom či doslova zamrznutá líška v jazierku v Tatranskej Lomnici.

Zvieratá sa v posledných dňoch rozbehli po rôznych kútoch východného Slovenska.

Kým losí migrant sa k nám zatúlal spoza hraníc, klokan z hotela sa rozhodol, že si spestrí život. A líška? Tá, žiaľ, nie je ľadový medveď a bolo to jej posledné kúpanie.

Všetky zvieratá však svojou nečakanou prítomnosťou prekvapili ľudí.

Na ich netradičné výlety sa bližšie pozrel Kristián Sabo.

Trnkove plány s kúpeľmi v Turzove padli. Župa už hovorí len o wellness resorte

Idylický nákres, ako by mohli Turzovské kúpele vyzerať. Je to len obrázok a nie vizualizácia, upozornil župan Trnka. Okrem toho to ani nebudú kúpele, ale wellness resort. (zdroj: FB/Rasťo Trnka)

TURZOV, SOBRANCE. Obrázky znázorňujú bývalý kúpeľný areál v Turzove v Gelnickom okrese ako idylické miesto.

Sú to obrázky, nie vizualizácie, upozornil krátko pred voľbami na svojom oficiálnom facebookovom profile opätovný kandidát na košického župana Rastislav Trnka (nezávislý, kandidoval za koalíciu KDH, Aliancia, Starostovia a nezávislí kandidáti, Šanca, DS).

Dnes už dvojnásobný predseda Košického samosprávneho kraja vtedy takto v záľahe viacerých ohlasovaných projektov prezentoval svoj ďalší krok v obnove Turzovských kúpeľov. Konkrétne informoval o spustení medzinárodnej architektonickej súťaže v európskom vestníku.

„Po tom, ako sme vypracovali podnikateľský koncept k využitiu areálu so základnými obrázkami v dvoch verziách, sa posúvame ďalej. Po ukončení súťaže, ktorá prinesie konkrétny vzhľad a riešenie areálu, sa budeme môcť pustiť do zazmluvnenia investora. Aj vy to už vidíte?“ prihováral sa Gelničanom i všetkým svojim voličom.

Kam sa odvtedy projekt posunul a ako sa zmenili plány župy, zisťovala Katarína Gécziová.

Prostitútku ponúkali na pokeci a brali jej peniaze. Odsúdili matku so synom

(zdroj: Ilustračné - archív)

KOŠICE. Poskytovať sexuálne služby u nás nie je trestné. Trestné však je, ak niekto na prostitúcii iného zarába. Ide o prečin kupliarstva, za ktorý je v najprísnejšom odseku príslušného paragrafu trestná sadzba až do 15 rokov väzenia.

Košická polícia v uplynulých mesiacoch vyšetrovala prípad, v ktorom dvom hlavným aktérom hrozí miernejší trest.

Ide o Gabrielu a jej syna Jána, ktorí čelia obvineniu z prečinu kupliarstva s trestnou sadzbou od jedného do piatich rokov väzenia.

V uplynulých dňoch prokuratúra spis odstúpila okresnému súdu a ten minulý týždeň vo veci rozhodol.

Viac o prípade sa dočítate v článku Róberta Bejdu.

Mama štvorčiat má 11 súrodencov, otec 5. Prvé dve bábätká im už dali domov

Mamička Nikola mala bezproblémový priebeh tehotenstva. (zdroj: UNLP)

KOŠICE. Štvorčatá Sofia, Alex, Maxim a Matej sa narodili v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) v Košiciach v októbri.

Tím pôrodníkov gynekologicko-pôrodníckej kliniky to prekvapilo, keďže minulý rok sa narodili v nemocnici tiež štvorčatá.

Prednosta kliniky Peter Urdzík vysvetľuje, že pravdepodobnosť takéhoto pôrodu je 85 na tretiu. Ani pred rokom, ani teraz nešlo o umelé oplodnenie.

Bábätká prišli na svet v 32. týždni a vážili od 1 150 do 1 750 gramov. S touto pôrodnou hmotnosťou putovali hneď do starostlivosti neonatológov do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach (DFN).

Dve zo štvorčiat, Sofia a Matejko, sú už doma. O Maxima a Alexa sa ešte starajú odborníci v DFN.

Ako prebiehalo tehotenstvo a aká je výška podpory pre rodičov štvorčiat, chcela vedieť Lenka Haniková.

Mazurekovi nepodal šéf volebnej komisie ruku. Majerský a poslanci sa ujali funkcií

Milan Mazurek s dekrétom. Milan Majerský mu ruku podal, Richard Jánoš (vpravo) nie. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Staronový prešovský župan Milan Majerský (KDH) aj 62 zo 65 nedávno zvolených poslancov krajského zastupiteľstva slávnostne zložili sľub na ustanovujúcom pondelkovom zasadnutí v historickej sále Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

Za poslancov ho prečítala a ako prvá ho podpísala dosluhujúca primátorka Prešova a opätovne zvolená členka zastupiteľstva župy Andrea Turčanová (KDH).

Chýbali traja poslanci Ján Hirčko, Martin Lajoš (obaja nezávislí) a Luciána Hoptová (Úsvit), ktorí zložia sľub na najbližšom zasadnutí.

Na priebeh ustanovujúceho zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja sa bol pozrieť Michal Frank.

Hlas chcel pre Kaliňáka post prešovského vicežupana, Majerský odmietol

Poslanci kraja na prvom pracovnom zasadnutí. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Po slávnostnom ustanovujúcom župnom zastupiteľstve sa poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zišli v pondelok popoludní na pracovnom zasadnutí.

Hneď pri prvom hlasovaní nového zastupiteľstva v tomto funkčnom období hlasoval ako jediný proti nový poslanec Milan Mazurek (Republika). Išlo o formálny návrh na zloženie návrhovej komisie. Všetci ostatní prítomní poslanci boli za. Pri ďalších bodoch, napríklad schválení programu, už hlasoval Mazurek za.

Najočakávanejším bodom pondelkového zasadnutia bola voľba podpredsedov PSK. Z troch mien, ktoré mali byť v hre, navrhol župan Milan Majerský (KDH) len dve.

Mená nových vicežupanov PSK sa dozviete v článku Michala Frank.

Košice už majú vianočný strom. Trojtonovú jedľu z Kojšova museli skrátiť

Od pondelka je na Hlavnej. (zdroj: TASR)

KOŠICE. Košická Hlavná ulica bude mať na najbližších pár týždňov svoju novú dominantu.

Je ňou tri tony vážiaca jedľa biela, ktorá až do pondelka rástla v mestských lesoch pri obci Kojšov.

Ich pracovníci ju v pondelok dopoludnia priviezli do Košíc a osadili.

Viac o stromčeku na Hlavnej a Košických rozprávkových Vianociach píše Jaroslav Vrábeľ.

V Laborci je viditeľná osoba, zrejme utopenec, hlásili polícii. Z vody vytiahli atrapu

„Utopenec“ v Laborci v Humennom bola v skutočnosti atrapa. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

HUMENNÉ. Zásah s prekvapivým koncom majú za sebou humenskí hasiči.

„Utopenec“ v červených botaskách bol v skutočnosti len atrapou zabalenou v igelite

Podrobnosti o kurióznom prípade prináša Jana Otriová.

Ďalšie správy

Lanovka na Geravy má fungovať aj počas zimy, ale až budúcej. (zdroj: Korzár/Jaroslav Vrábeľ)

Lanovka na Geravy tak skoro nepôjde, Dedinky vymysleli na zimu lyžiarsky plán B. Sociálny podnik sa postará o zjazdovky

Neďaleko Šarišských Michalian sa zrazili tri autá. Vodička peugeotu prišla o život. Cesta je momentálne neprejazdná

Syn dlhodobo týral matku, vyhrážal sa jej zabitím. Skončil za mrežami. Hrozí mu až osemročné väzenie

Motoristov čakajú na Moldavskej ceste dopravné obmedzenia. Dôvodom je inštalácia semaforov

Horskí záchranári apelujú na turistov, aby rešpektovali zimnú uzáveru chodníkov. Prístupné sú trasy k väčšine chát

Šport

Tréner Radoslav Antl. (zdroj: TASR)

Dôvodom boli neuspokojivé výsledky. Tatran Prešov prepustil trénera

Šéf Partizána Bardejov skončil vo funkcii. Nechcem okrádať rodinu, tvrdí

