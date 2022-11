Česť práci, súdruh. Aj veselé historky nám pomáhali prežiť budovanie socializmu

O Fidelovi, Husákovi i múdrej babke.

Keby komunistická moc nepadla, iba pred pár dňami by sa deti, pardón, iskričky a pionieri museli zapojiť do lampiónového sprievodu v predvečer Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Alebo by museli odovzdať ospravedlnenky, prečo tam nemohli prísť.

Zároveň sa oným 7. novembrom začínal Mesiac československo-sovietskeho priateľstva, čo bol vlastne podvod.

Netrval totiž mesiac, ale až do 12. decembra, keďže v tento deň v roku 1943 bola podpísaná Zmluva o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi dočasnou (exilovou) Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík.

Vďaka tomu sme tu mali plejádu kvízov s názvom Čo vieš o ZSSR, nechýbali slávnostné akadémie, koncerty a so sovietskou stranou sme si obmieňali delegácie.

Ako však poznamenal Milan Lasica: „Iba sovietskym kozmonautom sa podarilo odfotografovať odvrátenú stranu Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva.

Obyvateľstvo si všetky tieto udalosti a povinnosti odľahčovalo politickými vtipmi.

Koľko tu bolo obyvateľov?

