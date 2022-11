Čo také vraj prezradili železiarne, že mali platiť odškodné 50 miliónov dolárov?

Blokovali im 575 hektárov. Všetko je inak.

Schránková firma žiada od U. S. Steel milióny za know-how. Po 23 rokoch padol verdikt

Spor o milióny medzi oceliarňami a schránkovou firmou trvá neuveriteľných 23 rokov. Minulý týždeň padol ďalší verdikt. (zdroj: TASR)

KOŠICE. Miliónový spor ešte z rezešovských čias, v ktorom čelí U. S. Steel žalobe americkej schránkovej spoločnosti Adams & Co, sa vrátil na košický krajský súd.

V žalobe z roku 1999 žiada firma vyplatiť zmluvnú pokutu 1,8 milióna dolárov s príslušenstvom a k tomu náhradu škody 7,8 milióna dolárov, taktiež s príslušenstvom. Celková hodnota sporu aj s úrokmi bola pred časom na úrovni zhruba 50 miliónov dolárov.

Naposledy rozhodoval o tomto prípade Najvyšší súd SR, ktorý v roku 2019 zrušil verdikt krajského súdu o neplatnosti zmluvy medzi spoločnosťou Adams & Co a právnym predchodcom U. S. Steel, teda spoločnosťou VSŽ Oceľ.

Druhostupňový orgán vrátil košickému krajskému súdu vec na ďalšie konanie. Minulú stredu padol verdikt.

Dlhoročnému sporu sa venoval Michal Lendel.

Prešov má nové nájomné byty. Nie Kollárove, tie budú drahšie, vraví zhotoviteľ

Byty vyrástli v lukratívnej časti Prešova. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Mestu Prešov pribudlo do vlastníctva 24 nových dvojizbových nájomných bytov.

Nachádzajú sa v lukratívnej lokalite Sídliska III, na Bajkalskej ulici. Prví nájomcovia sa do nich budú môcť nasťahovať už pred Vianocami.

Na Bajkalskej vyrástli celkovo štyri nové bytové domy. V prvých dvoch bytovkách v tejto lokalite je 36 bytov, jedno- a dvojizbových, tie sú už obsadené od mája.

V stredu boli mestu odovzdané zvyšné dve bytovky. V správe ich bude mať mestská firma Prešov Real.

Do ich vnútra sa pozrel Michal Frank.

Bývalá učiteľka: Bol to režim pretvárky. Aby sme si udržali prácu, hrali sme divadlo

Bývalá učiteľka slovenčiny a literatúry a prvá porevolučná viceprimátorka Košíc Judita Štofková. (zdroj: Korzár/Daniela Marcinová)

Vyrastajúc v rodine dvoch učiteľov sa Judita Štofková rozhodla, že aj ona celý svoj život zasvätí vzdelávaniu mládeže. Do práce nastúpila v 60. rokoch, kedy bolo úlohou učiteľov vychovať z detí nadšených budovateľov socializmu. Ako však hovorí, ona sama sa vnútorne s režimom nikdy nestotožnila.

Po revolúcii sa Judita Štofková stala prvou viceprimátorkou Košíc. Ako však hovorí, ideály o spoločnom budovaní slobodného štátu, v ktorom nebude nik kradnúť a nik nebude úplatný, s ktorými do funkcie vstupovala, sa rýchlo stretli s realitou.

O problémoch socialistického školstva, Nežnej revolúcii a počiatkoch budovania demokracie v Košiciach sa rozprávala s Danielou Marcinovou.

Keď Schuster vyháňal autá z centra Košíc, obchodníci šomrali

Centrum Košíc v 70. rokoch. (zdroj: Fortepan/ˇAnnamaria Kovacs)

KOŠICE. Dnes si to pamätajú už len tí, ktorí majú aspoň 40 rokov, no typickým obrázkom minulých desaťročí v centre Košíc boli autá. Parkovali dokonca aj okolo samotnej Immaculaty.

V súčasnosti, keď urbanisti a architekti apelujú na to, aby sa pešia zóna v centre mesta ešte viac rozšírila, vyzerajú staré fotografie priam neuveriteľne.

Bežný deň na Hlavnej, vtedy ešte Leninovej ulici, v 60. či 70. rokoch minulého storočia vyzeral tak, že sa tam premávali autá aj električky a pomedzi ne prechádzali chodci, mamičky s kočíkmi aj cyklisti.

Ako sa z centra Košíc stala zóna bez áut a električiek, porozpráva Anna Novotná.

Česť práci, súdruh. Aj veselé historky nám pomáhali prežiť budovanie socializmu

Michail Gorbačov a Gustáv Husák boli tiež častým terčom žartov. (zdroj: TASR)

Keby komunistická moc nepadla, iba pred pár dňami by sa deti, pardón, iskričky a pionieri museli zapojiť do lampiónového sprievodu v predvečer Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Alebo by museli odovzdať ospravedlnenky, prečo tam nemohli prísť. Zároveň sa oným 7. novembrom začínal Mesiac československo-sovietskeho priateľstva, čo bol vlastne podvod.

Netrval totiž mesiac, ale až do 12. decembra, keďže v tento deň v roku 1943 bola podpísaná Zmluva o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi dočasnou (exilovou) Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík.

Ako však poznamenal Milan Lasica: „Iba sovietskym kozmonautom sa podarilo odfotografovať odvrátenú stranu Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva. Obyvateľstvo si všetky tieto udalosti a povinnosti odľahčovalo politickými vtipmi.

Tie aj spolu s úsmevnými historkami z čias socializmu prináša Milan Kolcun.

Diaľnica D1 sa dnes končí za Košicami pri Bidovciach. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Z novej diaľnice na Ukrajinu vybrali úsek, ktorý má byť hotový prvý a čím skôr. Riešia niekoľkodňové čakanie kamiónov

Projektant parku Valaliky, kam príde Volvo, zarobí takmer 7 miliónov eur. Je to štátna zákazka na 2,5 roka

Zaspala na železničnej stanici, prišla o peňaženku a 510 eur. Ženu okradla iná žena

Neznámy páchateľ usmrtil šesť šteniat a hodil ich do potoka. Hrozia mu tri roky väzenia

V Prešove postavia hangár pre vrtuľníky Black Hawk za 4,9 milióna eur. Uskladní sa tam šesť kusov

Do Prešova sa vrátia vianočné trhy aj silvestrovský program. Pandémia ich na dva roky obmedzila

V Prešove už stojí vianočný stromček, má 50 rokov a 15 metrov. Smrek sa rozžiari 6. decembra

Tréner Tatrana Prešov Radoslav Antl. (zdroj: TASR)

Prešov čaká súboj národných šampiónov. Tréner Antl vyslovil ľútosť i vieru

V Európe doteraz nehral. Kanaďan smeruje na skúšku do Michaloviec

Tatry hostia boj o futbalovú Európu. Zavítajú tam najlepší amatérski hráči

Hokejisti Humenného si upevnili pozíciu lídra, Brezno ukončilo sériu prehier

Košičanom sa návrat do Steel Arény vydaril, Janus zažil víťaznú premiéru

