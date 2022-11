Už žiadne výhovorky. Verejné podniky nebudú môcť zneužívať dieru v zákone

Musia priznať, kto platí exotické služobky.

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Vodárne už neutaja účet za cestu do Dubaja ani výšku tantiém primátorov

Poslanec Národnej rady Milan Potocký. (zdroj: FB/Milan Potocký)

KOŠICE. Márnemu dolovaniu viacerých informácií o činnosti a nakladaní s financiami i majetkom napríklad aj vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) by mal byť od začiatku budúceho roka koniec.

Skupina poslancov totiž presadila novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám (tzv. infozákon), ktorú v utorok schválila Národná rada SR a jej účinnosť je stanovená od 1. januára 2023.

V minulosti odmietlo vedenie košických vodární vysvetľovať Korzáru napríklad význam a prínos služobnej cesty do exotického Dubaja na veľtrh WETEX (voda, energie, technológie, životné prostredie), ktorej sa zúčastnilo 17 ľudí. Nedozvedeli sme sa, koľko to celé stálo, za čo všetko sa platilo a ani kto to uhradil.

Odteraz však už podniky v stopercentnom vlastníctve štátu alebo samospráv nebudú môcť legálne utajiť žiadne informácie o svojom hospodárení, píše Peter Jabrik.

Operátor linky 155: Stalo sa už aj to, že pani volala záchranku pre psíka

Operátor linky 155 Róbert Štec. (zdroj: archív R.Š.)

Operátori linky 155 zaznamenávali počas pandémie veľký nápor, denne vybavil jeden operátor aj sto hovorov. V súčasnosti je už situácia na linke pokojnejšia a volajúcich je denne približne 60. Operátor RÓBERT ŠTEC hovorí, že v Košickom kraji je linka záchrany na celom Slovensku najvyťaženejšia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Demograficky je tento kraj porovnateľný s Prešovským krajom, sú to dva najväčšie kraje na Slovensku. Potom je tu aj prítomnosť sociálne slabších skupín a zaostalejších regiónov,“ vysvetľuje dôvody.

Ako problém však vníma aj nedostatočnú činnosť obvodných aj odborných lekárov, ktorí by sa mohli viac zapojiť do prednemocničnej pomoci pacientom.

O tom, čo trápi najväčší počet volajúcich, ale aj o iných skúsenostiach priamo z praxe sa s ním zhovárala Lenka Haniková.

Nevracajte sa. Zima bude zlá, prosí primátor Kramatorska (reportáž z Ukrajiny)

Detail zničeného domu v Kramatorsku. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

KRAMATORSK. Kramatorsk nie je v súčasnosti bezpečným mestom. Nachádza sa v Doneckej oblasti na Ukrajine, niekoľko kilometrov od bojovej línie.

Bombardovanie je na dennom poriadku. Doslova.

„K útokom dochádza často. Zo siedmich dní v týždni býva bombardovanie tak päťkrát. Predvčerom dopadlo v okolí štrnásť rakiet,“ vraví nám šéf kramatorskej teritoriálnej obrany Vladimir Gončarov.

Obyvateľov tohto mesta napriek tomu pribúda.

Jeden z vojakov hovorí, že keď bol v Kramatorsku pred tromi mesiacmi, na ulici nevidel nikoho, obchody boli zatvorené, nič nefungovalo.

„Teraz vidím, že je situácia odlišná. Funguje aj železničná stanica, ktorú na začiatku vojny okupanti zbombardovali. Ľudia sa vracajú do mesta.“

Reportáž z mesta vo vojnovej zóne prináša Michal Frank.

Hľadali zlato aj rubíny. Dawsonit z Ladomirova ponúkajú na austrálskej burze

Náučné tabule informujú o geologickej lokalite v Ladomirove. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

LADOMIROV. Keby príroda dokončila svoje dielo, namiesto obce Ladomirov v okrese Snina by bola sopka.

Zhasla však predčasne, na povrch sa predrala láva a stuhla. A práve láva sopečného pôvodu prispela k tomu, že táto lokalita patrí medzi významné mineralogické lokality u nás.

Minerál dawsonit z Ladomirova predávajú aj na austrálskej burze. U nás však málokto vie, že tento vzácny minerál zo severovýchodu Slovenska patrí medzi najkrajšie u nás.

O zabudnutej geologickej lokalite si prečítajte v reportáži Jany Otriovej.

Chlieb nevideli týždne a minuli posledné drevo. Taká bola realita chudobinca v Barci

Kaštieľ v Barci. (zdroj: knižničný fond VKJB)

KOŠICE. Pacientom nedávajú chlieb. Minuli sa im posledné zásoby palivového dreva.

„Obyvateľov“ košického chudobinca vysťahovaného do Barce, zasiahla na začiatku zimného obdobia najstrašnejšia možná núdza. Opustene živoria medzi múrmi Zichyovského kaštieľa a ak sa im urýchlene neposkytne pomoc uhynú do jedného.

Situácia, v ktorej sa najslabšie sociálne vrstvy ocitli v roku 1922, bola strašná a písali o nej aj vtedajšie noviny. Prečítajte si náš pravidelný výber článkov z dobovej tlače.

Ďalšie správy

Obvinený prišiel na oslavu a svoj pobyt na Slovensku chcel utajiť. (zdroj: FB/ Polícia SR)

Vylákal viac ako milión eur a utiekol za hranice. Prišiel na narodeniny matky, chytili ho. V minulosti bol už 8-krát súdne trestaný

Na rast miezd v kúpeľoch doplatia klienti. Pre zdraženie energií chystajú krízové scenáre. Šetrenie chystajú aj v Bardejove

Z plánu obnovy sa im peniaze neušli. Rusíni z Polonín prosia o pomoc Hegera. Ich projekty ostali v rezervnom zozname

Smrteľné nehody počas leta v horách stúpli oproti minulému roku o polovicu. Ako predchádzať nešťastiu?

Prípad vraždy mafiána Niguta je už na špecializovanom súde. Pojednávanie bude v Banskej Bystrici

Plážová atmosféra aj teplo zo zemných vrtov. Rozpadnutá plavárň v Starej Ľubovni sa výrazne zmení. O havarijnom stave sa hovorilo roky

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou