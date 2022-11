Sen noci svätojánskej. Tip na štvrtok 10. novembra

Kam na zaujímavé podujatie.

Sen noci svätojánskej

KOŠICE. Prvou premiérou aktuálnej sezóny košického Divadla Thália bude inscenácia Sen noci svätojánskej od Williama Shakespeara. Klasickú veselohru v réžii Attilu Matuseka uvedie divadlo prvýkrát vo štvrtok o 19.00 hod.

"Táto shakespearovská komédia je šialenou haravarou neprehľadných komplikácií a neočakávaných vývojov. Miešajú sa milostné polygóny, boj o moc a množstvo drobných epizód najrozmanitejších túžob. Vodca Atén oslavuje víťazstvo, miestny divadelný súbor pripravuje predstavenie, neposedný škriatok Pukk nie je s ničím spokojný, a tak sa rozhodne do deja zasiahnuť," uviedlo divadlo k hre. Postavy sa ocitnú v sne, kde sú konfrontované so svojimi najtajnejšími túžbami. Každý si myslí, že vie, čo chce a po čom túži, no väčšina postáv si nakoniec nie je istá ani tým, kým vlastne sú a ako sa do maléru dostali.

K osobitostiam predstavenia patrí, že preklad Ádáma Nádasdiho tvorí kostru textu, no sám Matusek jednotlivé scény výrazne upravil, dopísal a citoval z iného prepisu. Divákom sa v hre predstavia herci Erik Ollé, Anikó Varga, Judit Lax, Máté Madarász, Eszter Katona, Barnabás Balla, Bence Hégli a ďalší.