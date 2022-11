Prečo volíme opilcov a obvinených politikov? Politológ: Emócia poráža rozum

Koziak: Djordjevič má problém so sebou.

Politológ Tomáš Koziak sa dlhodobo venuje komunálnej a regionálnej politike. Docent z Vysokej školy manažmentu ISM v Prešove sa tento rok sám aktívne zúčastnil volieb. V Šarišských Michaľanoch v Sabinovskom okrese sa stal poslancom obecného zastupiteľstva za SaS.

Rozprávali sme sa nielen o tejto téme, ale aj o fenoméne nezávislých kandidátov, o bozkoch smrti od politických strán, o prehre Hagyariho aj Kaliňáka, o Djordjevičovi, Dupkalovi, Balčíkovi či o tom, prečo ľudia volia i kandidátov, ktorí boli odsúdení alebo majú problémy s alkoholom.

Prečo ste sa aj vy sám rozhodli zapojiť do politiky? Síce len na mikroúrovni obecného poslanca, ale aj tak?

Tomáš Koziak. (zdroj: archív)

- Bol som nespokojný s tým, kam sa obec uberala za posledné roky, a uvedomil som si, že kritika zboku je veľmi málo a treba do tej politiky vstúpiť aktívnejšie. Moje skúsenosti z teórie zo správy vecí verejných, aj z toho, čo robím napríklad v podnikateľskej činnosti, môžu byť pre obec prínosom. Rozumiem tomu, čo trápi podnikateľov, športovcov, viem, čo obci chýba, a viem to aj presne pomenovať. To bola motivácia. Kritizovať je málo, treba do toho aktívne vstúpiť a to odkazujem každému kritikovi. A potom, keď človek niečo za sebou má, mohol by to pretaviť aj do praktickej politiky.

Išli ste na kandidátke SaS. Prečo?

