Pri ukrajinskej hranici je každý víkend: Prichádzajú tí, ktorí mesiace žili vo vojne

Špeciálna pedagogička ZUZANA JURÁNEKOVÁ z občianskeho združenia IPčko trávi na ukrajinských hraniciach od vypuknutia vojny takmer každý víkend. Pomáha odídencom, ktorí utekajú pred vojnou. V súčasnosti ich prichádza menej ako od začiatku ruskej invázie, no Juráneková hovorí, že môže prísť ďalšia vlna.

„Jednak ich môže vyhnať zima a obdobie, do ktorého ideme. Napríklad v Užhorode je veľa ľudí, ktorí v lete trávili veľa času vonku, na uliciach a v parku na lavičkách. Zima môže byť veľmi krutá,“ opisuje.

Druhým dôvodom, ktorý môže Ukrajincov vyhnať z krajiny, je aj súčasná situácia. „Opäť to nie je pokojné, zintenzívnili sa útoky. Ja sama používam aplikáciu, ktorá hlási sirény na Ukrajine a vnímam, že v posledných dňoch sa tieto hlásenia zintenzívnili.“

V rozhovore ďalej opisuje - ako pomáhali staršej Ukrajinke dostať sa do Švajčiarska - ako na hraniciach zorganizovali narodeninovú oslavu - čo spravili so Slovákmi informácie o tom, že Ukrajinci utekajú na drahých autách - s čím volajú Ukrajinci na linku pomoci - ako rozprávať s ukrajinským kolegom či susedom o vojne

Od vypuknutia vojny takmer každý víkend trávite na hraniciach s Ukrajinou. Začnime tým, ako to tam teraz vyzerá a aká je situácia v porovnaní so začiatkom vojny?

- Po vypuknutí vojny utekalo z Ukrajiny veľmi veľa ľudí, ktorí zažili bombardovanie a útoky vo svojom okolí a blízko svojich domovov. Utekali aj ľudia, ktorí mali obrovský strach z toho, čo sa v ich krajine deje a to aj v prípade, že nemali priamu skúsenosť s vojenským útokom. Teraz sú počty ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny relatívne stabilné. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uviedlo, že minulý týždeň (17. októbra až 23. októbra, pozn. red.) prešlo cez hranice takmer 17-tisíc ľudí, teda približne 2500 ľudí denne, čo je v porovnaní s 8- až 15-tisíc odídencami denne tesne po vypuknutí vojny iné číslo. Prichádzajú však ľudia, ktorí sú vo vojne oveľa dlhšie ako tí, ktorí odišli na začiatku. Títo ľudia v krajine, kde je vojna, žili osem mesiacov.

Kde hľadať pomoc Občianske združenie IPčko má v súčasnosti spustenú aj krízovú linku pomoci v ukrajinskom jazyku na telefónnom čísle 0800 500 888. Okrem telefónnej pomoci je k dispozícii pomoc aj cez video a e-mail. Prevádzka linky je 12-hodinová, od ôsmej do ôsmej, sedem dní v týždni.

Počuli ste v posledných dňoch príbeh, ktorý vo vás zarezonoval?

- Hovorila som s paňou, ktorá bola veľmi rozrušená, prežívala strach, neistotu a silné obavy. Dlhé obdobie sa pred bombardovaním schovávala v pivnici. V momentoch, keď už nebolo počuť útoky a rakety, z pivnice vyšla a hľadala v ruinách svojho domu niečo, čo by jej pripomínalo domov a čo by si mohla zobrať so sebou. Jej vnučka odišla z Ukrajiny o niekoľko dní skôr.

