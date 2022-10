Dedinské babky budú vyšetrovať v sanitke? Majme trochu súdnosti, vraví favorit volieb

Najprv voda a kanál, potom vodík a kúpele.

Hasič, živá socha a milovník zvierat. Sociálne siete sú pre politikov ihriskom

Politici sa na sociálnych sieťach stavajú do rôznych úloh. Cudzie im nie sú hasičské výstroje, folklórne kroje, zábery so zvieratami. (zdroj: FB/Rasťo Trnka)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Košický župan Rastislav Trnka (nezávislý) stojí ako živá socha na trhoch v Spišskej Novej Vsi. Okrem fotografií zverejnil na facebooku aj krátke video. Zobrazuje jeho premenu na živú sochu.

Vo svojich príspevkoch na najznámejšej sociálnej sieti na Slovensku vystupuje Trnka v rôznych prevlekoch. Ako hasič, ako folklorista, ako muž v súboji s iným mužom.

Nezávislý kandidát na prešovského župana, podnikateľ Ján Bync zase vo videu stvárňuje chlapíka z ľudu. Rúbe drevo, neskôr konzumuje chlieb so slaninou s chlapmi v altánku.

Košický primátor Jaroslav Polaček (kandidoval ako nezávislý) stojí pred bytovkou pri otvorených dverách auta. V statuse píše, že býva na rovnakej adrese a jazdí tým istým autom ako pred štyrmi rokmi, keď do úradu nastupoval.

Často si tiež robí selfie. Aj na jeho zdieľaných videách vidieť, že si ich robí sám a sprevádza tak osobne svojich divákov.

Ako fungujú v predvolebnej kampani sociálne siete a prečo ich politici tak aktívne využívajú, sa odborníkov pýtala Katarína Gécziová.

Župan Majerský o novom dome pod Tatrami: Nepotrebujem kradnúť a stavať nie je trestné (rozhovor)

Milan Majerský. (zdroj: TASR)

PREŠOV. Veľký náskok mal v septembrovom prieskume AKO pre TV Joj prešovský župan a predseda KDH Milan Majerský (51, KDH, Sme rodina, SaS, Za ľudí) pred Michalom Kaliňákom (Hlas, Smer, SNS, Aliancia), konkrétne 47 vs. 24 percent.

Aj Majerský bol však pred piatimi rokmi ešte ako primátor Levoče v prieskumoch druhý, ale prekvapujúco porazil dlhoročného šéfa kraja Petra Chudíka (Smer).

Úradujúci župan síce vraví, že aj v októbrovom prieskume, ktorý si dala urobiť strana, výrazne vedie, ale vyhraté ešte nemá a zodpovedne finišuje s kampaňou.

Sobotňajší volebný súboj s expertom na samosprávu Kaliňákom môže byť ešte o to zaujímavejší, že v aktuálnom straníckom prieskume v Prešovskom kraji, koho by ľudia volili v parlamentných voľbách, je KDH, naopak, druhé práve za Hlasom.

Milan Majerský sa v rozhovore vyjadruje aj o špinavej kampani a útokoch na jeho rodinu na sociálnej sieti, o financovaní stavby nového domu pod Tatrami či členoch KDH na úrade. Predvolebný rozhovor pripravil Jaroslav Vrábeľ.

Podriadení prispievajú šéfom na kampaň. Trnka potvrdil: Vyzerá to blbo

Minister dopravy Andrej Doležal (v stede) a bratislavský župan Juraj Droba (vpravo) (zdroj: Facebook/Juraj Droba)

KOŠICE. Sú podriadenými zamestnancami významných samosprávnych politikov. A ako vyplýva z transparentných účtov, svojim šéfom prispeli na predvolebnú kampaň z vlastného vrecka nemalými čiastkami.

Vyvoláva to rôzne dohady a podozrenia, čo podriadených k takémuto kroku motivovalo.

Napríklad, ak to boli ich vlastné zarobené eurá, či príspevok na kampaň nemohol byť trebárs akýmsi odvodom, resp. prejavom vďaky za to, že sa ocitli na zaujímavých postoch alebo za to, že dostali slušné odmeny z verejných zdrojov, prípadne iné výhody.

Takáto transakcia môže vykonštruovať aj špekuláciu, či naozaj išlo o ich peniaze alebo či len neslúžili ako prevodník financií z iného zdroja, ktorý má zostať zahalený.

Aj jeden z takto obdarovaných, košický župan Rastislav Trnka (nezávislý), označil finančný príspevok od svojho podriadeného za nie najšťastnejší, lebo „to vyzerá blbo“.

Protikorupčné združenie Transparency International Slovensko (TIS) v tom zas nevidí problém, ak sa rozhodol niekto poslať svojmu šéfovi peniaze na kampaň úplne dobrovoľne.

O tom, ako funguje pomoc podriadených svojim šéfom v predvolených kampaniach, zisťoval viac Peter Jabrik.

Dvaja vodiči jazdili na diaľnici v protismere. Totožnosť jedného z nich nepoznajú

Auto v protismere smerom k Zelenému dvoru. (zdroj: Zdroj: Lukáš Pekľanský)

KOŠICE, POPRAD. V priebehu niekoľkých dní sa na východe Slovenska ocitli dvaja vodiči na diaľnici v protismere. Prvý prípad sa stal v úseku diaľničného privádzača od Zeleného Dvora v smere na diaľnicu do Prešova.

Ten druhý sa udial len pred niekoľkými dňami, keď vošlo ďalšie auto na diaľnicu výjazdom Poprad – Východ.

V oboch prípadoch zostali ostatní vodiči na diaľnici, keď zbadali oprotiidúce vozidlo, nemilo prekvapení. V súvislosti s udalosťou pri Poprade vodiči okamžite začali svoju skúsenosť zdieľať na sociálnych sieťach.

„Na vlastnej koži som to zažil. Mohol niekoho zabiť, v poslednej chvíli som sa vyhol,“ reagoval jeden z vodičov.

Kristián Sabo oslovil diaľničiarov aj políciu, pýtal sa aj na to, aké tresty môžu vodiči, ktorí jazdili v protismere, očakávať.

Senzácia o smrti chlapca, ktorý nezomrel. Hoaxy sa šírili aj pred sto rokmi

Gymnázium Kováčska. Keď ľudia videli sanitku pred školou, začala sa šíriť vlna klebiet. (zdroj: knižničný fond VKJB)

Zaujíma vás čím žili Košice pred sto rokmi? Zaujímavosti z dobovej tlače opäť pripravil Tomáš Ondrejšík.

Hranicu zväčší Ukrajina i Slovensko. Cez Vyšné Nemecké povedie diaľnica

Hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom navštívila aj manželka prezidenta USA Jill Bidenová. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

VYŠNÉ NEMECKÉ. Diaľnica D1 od Bidoviec sa na ukrajinskej strane napojí na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod.

O diaľničnom spojení Slovenska s Ukrajinou sa intenzívnejšie hovorí od času, kedy k nášmu východného susedovi vtrhli ruské vojská.

Po ukončení vojnového konfliktu s Ruskom sa totiž očakáva masívna obnova Ukrajiny.

Nevyhnutná preto bude kvalitná cestná infraštruktúra pre kamiónovú dopravu v susediacich štátoch, vrátane Slovenska.

O napojení Vyšné Nemecké - Užhorod sa dohodla slovenská s ukrajinskou stranou v pondelok.

Na výsledky diskusie sa pozrela Jana Otriová.

Voľby na východe 2022: Volebné miestnosti sa zatvoria skôr ako inokedy

V sobotu 29. októbra nás čakajú spojené regionálne voľby 2022. (zdroj: Ministerstvo vnútra SR)

V sobotu 29. októbra nás čakajú spojené komunálne a župné voľby. V takejto forme budeme voliť prvý raz.

Občania Slovenska, ale aj cudzinci s trvalým pobytom v našej krajine, si na ďalšie štyri roky naraz zvolia svojho župana, primátora mesta či starostu obce, krajských i mestských či obecných poslancov.

V Košiciach okrem toho budú voliť aj starostu mestskej časti a poslancov do miestneho zastupiteľstva.

Ako teda budú spojené regionálne voľby 2022 vyzerať? Prečítajte si všetky dôležité informácie v našom článku.

Ďalšie správy

Auto, ktoré unikalo pred políciou, malo svadobnú výzdobu a namiesto evidenčného čísla nápis: Novomanželia. (zdroj: KR PZ KE)

Rýchlosť prekročil takmer trojnásobne, pred políciou unikal. Nafúkal 1,69 promile. Auto malo značku "mladomanželia"

Vodič odmietol fúkať a jazdil v zákaze. Navyše mu našli drogy. Spišiakovi zatiaľ hrozí ročné väzenie

Vandal poškodil pomník na cintoríne, spôsobil škodu 5 000 eur. Prípad vyšetruje polícia v Spišskej Belej

Pod hrozbou smrti žiadal od ženy kľúče od auta. Hrozí mu šesťročné väzenie

Úsek diaľnice pri Poprade chcú využiť ako dočasný obchvat, spisujú petíciu. Obrátili sa aj na vládu a parlament

Vodič sa necítil dobre a zastavil. Policajti zistili, že je opitý. Nafúkal 3,2 promile

Šport

Hádzanári Tatrana Prešov.

Antl: Máme jednu z najťažších skupín. Tatran na úvod Európskej ligy s obhajcom

Neuveriteľný debakel na východe. Domáci prehrali 0:23, ich skóre vyráža dych

Na šokujúcu prehru Prešova reagoval generálny sponzor: Neprijateľné, zarážajúce

Zvažovali, či ísť do tretej ligy, sú jej šťukou. Tímu bez prehry nadelili kanára

