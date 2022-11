Premiéra inscenácie a bzučiaca výstava. Tip na piatok 4. novembra

Kam na zaujímavú akciu.

Premiéra v Štátnom divadle Košice

KOŠICE. V piatok 4. novembra bude mať V Historickej budove Štátneho divadla Košice (ŠDKE) bude mať v piatok premiéru v novej sezóne aj činoherný súbor. Uvedie legendárnu hru nemeckého autora Petra Weissa Marat/Sade v réžii popredného slovenského režiséra – profesora Vladimíra Strniska, ktorý od šesťdesiatych rokov minulého storočia formoval podobu moderného slovenského činoherného divadla a s košickou činohrou spolupracuje vôbec prvýkrát.

Nemecký spisovateľ, výtvarník a filmár Peter Weiss priniesol do európskej drámy vynikajúcu divadelnú hru Marat/Sade. Jej pôvodný názov Prenasledovanie a zavraždenie Jeana Paula Marata hrané hereckou skupinou charentonského ústavu pod vedením pána de Sade naznačuje, že prostredie blázinca, v ktorom aj v skutočnosti de Sade strávil niekoľko rokov a v ktorom skutočne nacvičoval predstavenia so spolupacientmi, je vynikajúcim rámcom pre výpoveď o veľkom plátne dejín revolúcií.

Činohra Štátneho divadla Košice prvýkrát vo svojej histórii spolupracuje s popredným slovenským režisérom, profesorom Vladimírom Strniskom, ktorý stál pri zrode dnes už ikonického Divadla na Korze. Pôsobil aj ako dramaturg v Slovenskej televízii a výrazne sa podieľal na úspechu tzv. televíznych pondelkov. Na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia bol najskôr hosťujúcim a neskôr interným režisérom v pražskom Národnom divadle. Pôsobil tiež ako hosťujúci a interný režisér v Divadle na Vinohradoch. V rokoch 1993 – 1999 bol riaditeľom Činoherného klubu v Prahe.

Nová inscenácia Marat/Sade je pokračovaním dramaturgickej línie Dostojevského Besov a Sofoklovho Oidipa v činohre košického divadla. Titulné postavy markíza de Sade a Jeana Paula Marata stvárnia Matej Marušin a Tomáš Diro. V novej inscenácii okrem nich v ďalších postavách účinkujú takmer všetci herci košickej činohry a hosťujú v nej aj členovia operného orchestra a baletného súboru. Dramaturgom inscenácie je Peter Himič, scénu navrhla Lucia Šedivá – čerstvá držiteľka Ceny Martina Benku za rok 2021, kostýmy vytvorila Silvia Korenči Zubajová, hudbou prispel Vladislav Šarišský, masky pripravil Juraj Steiner a na pohybovej zložke inscenácie spolupracoval Juraj Benčík.

Včelárska výstava

KOŠICE. Poslednou tohtoročnou výstavou v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je výstava s názvom Včelárstvo. Jej návštevníci sa budú môcť oboznámiť s rôznymi včelárskymi pomôckami, historickými nástrojmi využívanými pri včelárení, ale aj modernými pomôckami a najnovšími úľmi. Najväčším lákadlom najmä pre detských návštevníkov bude špeciálny úľ s presklenou stenou, v ktorom bude možné pozorovať živé včelstvo.

Záujemcovia sa tiež budú môcť priučiť práci s včelím voskom a vyrobiť si vlastnú sviečku alebo vianočnú ozdobu. Počas výstavy budú k dispozícii členovia Asociácie včelárov Slovenska, ktorí zabezpečia poradenskú činnosť i predaj produktov.

Výstava v botanickej záhrade na Mánesovej ulici je verejnosti sprístupnená od piatka do 20. novembra, a to v časoch od 9.00 do 17.00 h.