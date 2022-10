Šéfka Profesie: U. S. Steel prepúšťa, Ukrajinci diery na trhu nezaplnili a chýba investor

Zamestnávatelia dúfali, že pracovný trh príchod Ukrajincov na Slovensko ovplyvní oveľa viac, no nestalo sa to. „Pre mnohých sme sa stali len tranzitnou krajinou a išli ďalej na západ,“ vysvetľuje v rozhovore šéfka Profesie IVANA MOLNÁROVÁ. Aj keď im Slovensko ponúklo nejaké podmienky, stále sme podľa nej zápasili s Čechmi či s Poliakmi, ktorí dávali Ukrajincom oveľa atraktívnejšie pracovné podmienky, ale aj podmienky na život. Slovensko bolo v tomto podľa Molnárovej na chvoste.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Česi majú dlhodobo veľkú komunitu Ukrajincov. Už pred vojnou tam neboli také administratívne zábrany, ako to bolo u nás. Zamestnávatelia skôr Ukrajincov vítali,“ opisuje. Ďalším dôvodom, prečo Ukrajincov viac lákalo susedné Česko, je už existujúca ukrajinská komunita. „Ľudia sa v tomto prípade vedia spojiť, pomôcť svojim blízkym. Keď sa prejdete po Prahe, ukrajinský jazyk je v podnikoch, v reštauráciách či v hoteloch počuť viac ako na Slovensku,“ hovorí Molnárová.

V rozhovore sa tiež dočítate: Ako zmenila pracovný trh na Slovensku vojna na Ukrajine Prečo môže byť energetická kríza pre pracovný trh horšia ako pandémia Či môžu tento rok zamestnanci počítať s rôznymi benefitmi Ktoré pracovné odvetvia od pandémie stále tápajú Či môžu firmy začať výrazne prepúšťať

Na východné Slovensko prichádza automobilový koncern Volvo Cars, ktorý sa bude špecializovať na výrobu elektromobilov. Príchod už potvrdila aj fabrika Bosch, kde sa plánuje výroba elektromotorov do bicyklov. Akým spôsobom sa zmení trh práce na východe krajiny v súvislosti s príchodom týchto dvoch fabrík?

- Ľudia, ktorí chodili raz mesačne domov alebo pracovali v zahraničí, budú mať istotu pracovného miesta. Neznamená to totiž, že keď príde Volvo a Bosch, budú tu len tieto fabriky, ale prídu aj dodávatelia. Pracovné miesta sú na východnom Slovensku dlhodobo koncentrované hlavne vo veľkých mestách ako sú Košice, Prešov a Poprad. Keďže sú to kraje s veľkou rozlohou, príchod týchto fabrík by mohol pomôcť aj okresným mestám, kde je práce menej. Na taký počet pracovných miest, ako avizuje Volvo, však asi nebude dostatočný počet kvalifikovaných ľudí. Jedna časť z nich sa teda vráti zo zahraničia, druhou možnosťou je otvorenie trhu pracovníkom napríklad z Maďarska či z Ukrajiny.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Koho zamestná Volvo a Bosch? Manuálna práca mladých neláka, talenty sú v zahraničí Čítajte

Myslíte si teda, že tieto fabriky môžu primať k návratu na Slovensko aj kvalifikovaných ľudí?

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť