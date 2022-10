Tvorba združenia Rozeta, ale aj michalovských umelcov. Tipy na utorok 11. októbra

Kam na zaujímavé podujatia.

Rozeta – Ružomberský umelecký okruh

KOŠICE. Diela umelcov rôznych generácií predstavuje najnovšia výstava v košickej Východoslovenskej galérii (VSG) s názvom Rozeta – Ružomberský umelecký okruh 1995 – 2022.

Zahŕňa rôzne médiá od monumentálnych sochárskych objektov, maľby a architektúry až po subtílne konceptuálne diela. Výstava potrvá do 8. januára 2023.

Prezentácia zahŕňa tvorbu bývalých aj aktuálnych členov umeleckého okruhu a pozvaných hostí. Organizátori poukazujú na to, že nezanedbateľné množstvo umeleckých spolkov odjakživa spájalo miesto ich pôsobenia.

"V našom prípade ide o Ružomberok, pričom vznik spolku Rozeta datujeme do obdobia, keď sa umenie postavilo do striktnej opozície voči nacionalistickej politike 'mečiarizmu' a otázka spolkov, to jest potreba kolektívneho posilnenia individuálnych aktivít, bola opäť raz dejinne aktuálna," uviedol kurátor Richard Gregor. V 90. rokoch 20. storočia to boli podľa neho práve takéto iniciatívy, ktoré zabezpečili kontinuitu kvalitného súčasného výtvarného umenia, a to za minimálnej spoločenskej podpory.

Vystavujúci umelci sú Peter Abonyi, Milan Adamčiak, Rastislav Biarinec, Marta Bošelová, Róbert Cyprich, Zuzana Hrušková, Richard Kalmár, Vavrinec Kendera, Boris Kudlička, Ján Kudlička, Štefan Papčo, Lucia Papčová, Mira Podmanická, Pavol Rusko a Monika Zmoray.

Výber z tvorby autorov Zemplína

MICHALOVCE. Obrazy a sochy prezentuje výstava s názvom Výber z tvorby autorov Zemplína, ktorá sa koná v Mestskej galérii Zlatý býk v Michalovciach. Pozostáva z umeleckých diel zakúpených z finančných prostriedkov projektu na vytvorenie umeleckého fondu galérie v hodnote viac ako 25 000 eur. Verejnosti bude prístupná do 2. novembra, informoval mestský úrad.

Vystavované diela vytvorili umelci, ktorí sa narodili alebo pôsobili v tomto regióne, prevažne v minulom storočí. Medzi autormi sú Vojtech Borecký, Štefan Bubán, Michal Čičvák, Andrej Doboš, Ján Doboš, Ľudovít Dobozy, Andrej Gaj, Mikuláš Gajdoš, Ján Grotkovský, Rudolf Hoffer, Ján Leško, Štefan Makara, Mikuláš Rogovský, Myron Špeník či Ladislav Zozuľák. K zakúpeným obrazom patrí aj dielo V parku od Teodora Jozefa Moussona (1887 - 1946), ktorý má prívlastok "maliar zemplínskeho slnka a ľudu".

Výstava, ktorú otvorili vo štvrtok, je realizovaná v rámci projektu Umením búrame hranice. Galériu je možné navštíviť aj prostredníctvom virtuálnej prehliadky s mobilnou aplikáciou.