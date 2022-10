Jedného naháňali veritelia, druhý spal na ulici. Chcú viesť výkladnú skriňu Košíc

Úraduje v kabáte, odhŕňa cesty. Realita starostu malej obce.

Denník Korzár vám prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kandidát na primátora Košíc Lesňák: Polaček urobil dobre jedinú vec, aj to neskoro

Milan Lesňák s Veronikou Remišovou. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Je jedným z najtvrdších kritikov súčasného košického primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) a chystá sa ho už na druhý pokus poraziť vo voľbách.

Súčasný mestský poslanec Milan Lesňák (Za ľudí) sa pred štyrmi rokmi zviditeľnil tým, že ešte pred finálovými bránami boja o hlasy Košičanov zaradil spiatočku a venoval svoje služby inej nezávislej kandidátke Alene Bašistovej. Sľúbil, že tentokrát už nikomu nedovolí, aby sa mu zavŕtal do hlavy a svoje úsilie dotiahne až do volebnej noci.

Mestské časti by nerušil, radšej by im pridal kompetencie na úkor mesta, nech preukážu, či je ich existencia opodstatnená. Bez ďalšieho rozšírenia plateného parkovania to podľa neho už nepôjde.

V predvolebnom rozhovore sa dozviete, odkiaľ sa pozná so súperom Miloslavom Klímom, čo najviac vyčíta súčasnému primátorovi Jaroslavovi Polačekovi a prečo má obavu o obnovu Slaneckej cesty.

Zhovoráli sa s ním Peter Jabrik a Jaroslav Vrábeľ.

Hagyari v Prešove oslovuje voličov Smeru, Oľha loví aj v rybníku KDH (analýza)

Hagyari a Oľha. Vedľa seba na megabordoch i na čele prieskumu. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Agentúra Focus uskutočnila prieskum volebných preferencií na post primátora mesta Prešov. Zmapovala voličské nálady zhruba mesiac pred voľbami.

Zber dát sa uskutočnil od 25. do 30. septembra formou telefonických a online rozhovorov.

Spomedzi 56,4 percenta rozhodnutých voličov vzišiel ako favorit advokát a niekdajší primátor Pavel Hagyari, ktorý kandiduje za koalíciu Starostovia a nezávislí kandidáti a Sme rodina.

Volilo by ho 38,2 % voličov.

Kým favorit týchto volieb, v ktorých už nekandiduje súčasná hlava mesta Andrea Turčanová (KDH), bol známy, kľúčovou otázkou bolo, kto by mohol byť jeho hlavným vyzývateľom. A s akým odstupom.

Na výsledky exkluzívneho prieskumu a naladenie prešovských voličov na komunálne voľby sa detailne pozrel Michal Frank.

Mali problém so zákonom, chcú šéfovať najstaršej mestskej časti v Košiciach

Kto bude šéfovať staromestskej radnici? Zabojovať sa chystajú piati kandidáti. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Je to najviditeľnejšia a najstaršia mestská časť. Rozlohou síce patrí rozlohou k menším, no je akousi výkladnou skriňou mesta.

Dve tretiny z nej totiž tvorí historické jadro mesta. To je spolu s pešou zónou najväčším turistickým lákadlom Košíc.

Staré Mesto uplynulé štyri roky viedol Igor Petrovčik.

Vo funkcii vystriedal dlhoročného starostu Ľubomíra Gregu, ktorý staromestskej radnici šéfoval 12 rokov.

Vo volebnej kampani sa Petrovčik prezentoval ako úspešný podnikateľ, no po voľbách sa ukázalo, že v roku 2007 súd na neho, ako fyzickú osobu, vyhlásil konkurz, ktorý nebol v tom čase ukončený.



Profily kandidátov na staromestského starostu zostavila Jana Ogurčáková.

Starosta malej obce: Keď nasneží, sadnem do traktora a odhrniem cesty, nemám ľudí

„Vetrovke úradujem už niekoľko jesení a zím, preto navrhované opatrenia na zníženie stupňov počas vykurovacieho obdobia sú na bajerovskom úrade bezpredmetné," hovorí starosta Sekerák. (zdroj: Archív M. Sekeráka)

Michal Sekerák (Smer-SD) je starostom v obci Bajerovce v Sabinovskom okrese od roku 2010. Aktívne sa venuje problematike malých obcí, stál pri zrode starostovskej Iniciatívy malých obcí.

Kým Združenie miest a obcí Slovenska a odborníci na samosprávu razia cestu tzv. zdieľaných služieb a spájaní sa malých obcí do mikroregiónov, Sekerák je presvedčený o tom, že malé obce treba najprv dofinancovať a až potom hovoriť o ďalších krokoch.

"Môže sa stať, že my, starostovia, prinesieme kľúče od obecných úradov na okresné úrady, aby prostredníctvom nich všetko spravovalo ministerstvo," varuje starosta malej dediny. V rozhovore tiež opisuje, ako sa 35 obcí spojilo, ale lacnejšiu elektrinu si aj tak nevysúťažili.

O problémoch malých samospráv sa s bajerovským starostom zhovárala Jana Otriová.

Prezidentkou omilostený Róbert Džunko bol opäť na košickom súde

Róbert na košickom súde. (zdroj: Korzár: Róbert Bejda)

KOŠICE. Košičan Róbert Džunko (28), ktorého drogový prípad odštartoval proces znižovania trestov pre konzumentov marihuany, sa nedávno dostal z výkonu trestu na slobodu.

Postarala sa o to prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá vyhovela jeho žiadosti o milosť.

Z väznice v Rimavskej Sobote sa mladík dostal o 16 mesiacov skôr, ako by mu uplynul jeho päťročný trest.

Po niekoľkých dňoch na slobode sa Róbert vrátil tam, kde sa jeho súdny proces začal. Na Okresný súd Košice II.

Dôvody Džunkovho návratu približuje Róbert Bejda.

Ďalšie správy

Rodina Jakabovcov tu bývala len do roku 1908.Budovu aj s pozemkom kúpil významný architekt židovskej národnosti Hugo Bárkányi. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Rozuzlenie sporu o Jakabov palác pribrzdila portugalčina. Súd zháňal tlmočníkov

Doležal po výmene vedenia letiska v Poprade: Všetky problémy sme nevyriešili

Stará Ľubovňa získala 70-tisíc eur na skejtpark

Sú rodina, stáli proti sebe v najlepšej lige. Čo nahradilo podpichovačky?

Viedol len dva tréningy. Petruš sa rozhodol neprijať ponuku Starej Ľubovne

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .