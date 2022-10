Polaček v predvolebnom prieskume valcuje konkurenciu. Má už výhru vo vrecku?

Urbanistka: Košiciam chýba vízia dopravy.

Košická volebná dilema: Hra sa už skončila, alebo príde mega zvrat (analýza)

Obháji Jaroslav Polaček svoju primátorskú funkciu? (zdroj: Mesto Košice)

KOŠICE. Volebný súboj o primátorský post v Košiciach nemal mať podľa rôznych predpovedí jednoznačného favorita, preto sa medzi prvými tromi najsilnejšími kandidátmi ani neočakávali výrazné rozdiely.

Aktuálny exkluzívny prieskum verejnej mienky agentúry Focus pre denníky Sme i Korzár a TV Markíza však stavia tieto prognózy zatiaľ do ofsajdu. A to napriek tomu, že až kvarteto záujemcov o primátorské kreslo dosiahlo dvojciferný výsledok.

Prieskum sa uskutočnil formou telefonických a online rozhovorov na vzorke 605 respondentov v dňoch 25. až 30. septembra. Rozhodnutých voliť je podľa neho 41,8 percenta oslovených, 36 percent by nešlo voliť a 22,2 percenta nevedelo odpovedať, komu by odovzdalo svoj hlas.

Téme sa bližšie venuje Peter Jabrik.

Urbanistka po tragédii v Bratislave: Ani v Košiciach sa chodci necítia bezpečne

Viktória Mravčáková. (zdroj: archív)

Okrem alkoholu býva častou príčinou dopravných nehôd aj mentalita šoférov a dizajn miest. Skoro každý deň sa stanem svedkom situácie, že niekoho takmer zrazí auto, hovorí urbanistka Viktória Mravčáková, ktorá dnes pôsobí v Košiciach. Tie sú podľa nej príkladom mesta, kde sú prioritou autá a kde bežne ľudia musia cez priechody behať.

Vysvetľuje, prečo sa v uliciach necítia Košičania bezpečne a čo by s tým mesto mohlo urobiť. Cesty by sa podľa nej nemali rozširovať o ďalšie pruhy, ale naopak, a vysvetľuje, prečo by si za parkovanie mali motoristi zaplatiť.

Porozprávala sa s ňou Jana Ogurčáková.

Na Luniku IX si začne stavať svoj rodinný dom prvá rodina. Už sme nedúfali, vravia

Pani Ružena bude mať s rodinou prvé vlastné bývanie. (zdroj: Kristián Sabo)

KOŠICE. Na košickom sídlisku Lunik IX už stojí nové komunitné centrum, s ktorého výstavbou začali vlani. Udialo sa tak v rámci projektu Budujeme nádej na Luniku IX.

V priebehu najbližších dní sa do bytu v komunitnom centre nasťahuje prvá rodina, ktorá potom začne svojpomocne so stavbou vlastného domu. Ten bude situovaný iba niekoľko metrov od komunitného centra.

Skutočnosť, že sa tam bude niečo diať, demonštrujú pripravené tehly. ďalšie informácie zisťoval priamo na mieste Kristián Sabo.

Súťaž na obnovu 150-ročnej Kalvárie v Bardejove vyhrali architekti z Bratislavy

Kalváriu začali stavať v roku 1863, dokončená bola v roku 1868 a posvätená o rok neskôr. (zdroj: bardejov.sk/J. Ličková)

BARDEJOV. Je neďaleko historického centra. Dva razy do roka je miestom veľkých regionálnych pútí. Nutne potrebuje opraviť.

Bardejovskú Kalváriu postavili pred 150 rokmi a jej posledné úpravy sú známe ešte z minulého storočia. Priestoru dominuje kostol Povýšenia svätého Kríža, ďalej ho tvorí 14 kaplniek.

Kalvárii chýba adekvátna cesta, nové lavičky a osvetlenie. Obnovu potrebujú aj kaplnky. Existuje však plán, ako toto miesto po rokoch zveľadiť.

Mesto Bardejov vyhlásilo v apríli verejnú projektovú urbanisticko-krajinno-architektonickú súťaž návrhov. Čo je predchádzalo a aká je aktuálna situácia, informuje Katarína Gécziová.

Reality show zo stromu. Kamera v Košiciach sníma život vtákov

Celkovo 106 búdok bolo inštalovaných na viacerých miestach v Košiciach. Jedna je špeciálna so smart prvkami. (zdroj: Správa mestskej zelene v Košiciach)

KOŠICE. Celkovo 106 búdok bolo inštalovaných na viacerých miestach v Košiciach. Pribudli v Mestskom parku, Parku Komenského, Lesoparku Nad jazerom, vnútrobloku sídliska Železníky, Parku Anička, Parku Bašťovanského, na Verejnom cintoríne a pri Mlynskom náhone.

Z toho má 75 búdok slúžiť vtákom, 30 netopierom a jedna, taktiež určená operencom, je špeciálne vybavená smart prvkami.

Inovatívna vtáčia búdka má zabudované kamery a senzory. Vďaka tomu je z nej možný živý online prenos obrazu a dát. Meria sa v nej aj teplota a vlhkosť.

Ďalšie podrobnosti prináša Laura Heighes.

Volebný prieskum: Kto by sa stal primátorom Košíc v komunálnych voľbách 2022? (najnovšie preferencie)

(zdroj: Combo SME, foto TASR)

KOŠICE. Už len posledné tri týždne ostávajú do spojených komunálnych a regionálnych volieb 2022. Tie sa na celom Slovensku, v samosprávnych krajoch, mestách a obciach, uskutočnia počas jedného dňa, v sobotu 29. októbra.

Košičania si okrem miestnych, mestských a krajských poslancov, starostov svojich mestských častí i župana zvolia aj primátora. Kandiduje osem uchádzačov - sedem mužov a jedna žena.

Agentúra FOCUS pripravila exkluzívne pre denníky SME a KORZÁR a TV Markíza prieskumy preferencií k primátorským voľbám vo všetkých krajských mestách. Výsledky predstavila Katarína Gécziová.

Volebný prieskum: Kto by sa stal primátorom Prešova v komunálnych voľbách 2022? (najnovšie preferencie)

(zdroj: Combo SME, foto TASR)

PREŠOV. Prešovčania si v sobotu 29. októbra okrem mestských aj krajských poslancov i župana zvolia tiež nového primátora, keďže Andrea Turčanová (KDH) po ôsmich rokoch vo funkcii dobrovoľne končí a tretíkrát už nekandiduje.

Záujem prejavilo dvanásť uchádzačov - desať mužov a dve ženy.

Agentúra FOCUS pripravila exkluzívne pre denníky SME a KORZÁR a TV Markíza prieskumy preferencií k primátorským voľbám vo všetkých krajských mestách.

Aktuálne výsledky prieskumu v Prešove ponúka Klaudia Jurkovičová.

Plaváreň skoro padla. Bývalá hanba Trebišova si získala verejnosť, má prestížnu cenu

Plaváreň v Trebišove bola hanbou mesta, zatvorili ju ešte v roku 2012. (zdroj: Katarína Gécziová)

TREBIŠOV, KOŠICE. Vynovená trebišovská plaváreň bola v prestížnej celoslovenskej architektonickej súťaži CE ZA AR 2022 nominovaná v kategórii Občianske a priemyselné budovy.

„Najsilnejšou kvalitou tejto rekonštrukcie je to, že je súčasťou väčšieho a dlhodobého plánu. Ide o plán oživenia mesta Trebišov cez fenomén mestského parku a k nemu priliehajúcej športovej a voľnočasovej infraštruktúry,“ komentovala odborná porota pred časom dôvody, pre ktoré si táto stavba zaslúžila nomináciu.

Napokon ju nepremenila, porotcov v tejto kategórii viac presvedčilo Záhradné centrum Plantex v obci Veselé pri Piešťanoch. O trebišovskej plavárni sa viac dozviete z článku Kataríny Gécziovej.

Ďalšie správy

Vrbničan kráčal po ceste bez reflexných prvkov. Zrazilo ho auto, nehodu neprežil. Dychová skúška vodiča bola negatívna.

Turista neprežil pád v jednom z tatranských žľabov. Zrejme sa pošmykol. Záchranárov zavolala náhodná svedkyňa.

Bardejovčan narazil do zaparkovaného nákladiaka. Po nehode nafúkal 3,6 promile. Majiteľovi spôsobil školu 500 eur.

V spaľovni zhorela napodobenina kabelky za 5 000 eur. Colný úrad zlikvidoval 450 kilogramov falzifikátov.

Zlepšili značenie, pridali LED svetlá. Cesta medzi Sviňou a Michalovcami je bezpečnejšia. Práce stáli 7,6 milióna eur.

Spred popradskej predajne zmizli štyri elektrobicykle, škoda je 4 000 eur. Totožnosť páchateľa je zatiaľ neznáma.

