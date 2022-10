S Ficom súhlasí. Vynechal 80 percent rokovaní, ale chce byť župan

Trnka na kritiku Smeru nereagoval, tak zmĺkli.

Kandidát Smeru a Sme rodina na župana Zahorčák: Advokát Bžán je kamarát (rozhovor)

Na Deň Ústavy Slovenskej republiky sa konal na košickej Hlavnej ulici protivládny protest. Na pódiu vystúpil Zahorčák (v strede), no najväčšie ovácie asi dvojtisícového davu zožal jeho stranícky šéf Fico. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Za 16 rokov napomohol vybudovať z Michaloviec „pravé srdce Zemplína“. Tvrdí to 63-ročný dosluhujúci primátor tohto mesta, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň člen krajského parlamentu Viliam Zahorčák (Smer). Svoje skúsenosti chce teraz využiť aj pri riadení Košického samosprávneho kraja (KSK).

Michalovská radnica sa však pod jeho vedením nevyhla ani kauzám. Pozornosť pútala najmä odmena ale i okolnosti výberu známeho advokáta Radomíra Bžána, ktorému vyplatila samospráva odmenu bezmála pol milióna za výhru v takmer deväťmiliónovom spore. Zahorčák priznal, že v prípade Bžána išlo o jeho kamaráta z detstva, ktorému v citlivom prípade dôveroval.

Zahorčák, ktorého podporilo aj koaličné hnutie Sme rodina, sa jednoznačne hlási k súčasnej kontroverznej politike jeho materskej strany.

Naznačil, že za určitých okolností je v hre aj odstúpenie od kandidatúry na župana.

V rozhovore Michala Lendela si okrem iného prečítate, ako vyzerajú podľa Zahorčáka Michalovce po 16 rokoch v kresle primátora, o katastrofálnej dochádzke do krajského parlamentu za rok 2022 či ako vznikla podpora od koaličného hnutia Sme rodina.

Pili alkohol, sadli za volant, zomierali ľudia. Ako ich za to potrestali

Fiat potom, ako do neho na maďarskej diaľnici narazilo BMW Varholíkovej Rezešovej. (zdroj: Archív)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Tragédia na Zochovej ulici v Bratislave vyvolala búrlivú diskusiu o alkohole za volantom a následných trestoch.

K nehode došlo v nedeľu večer na autobusovej zastávke mestskej hromadnej dopravy.

Po nezodpovednej jazde opitého generálneho sekretára Slovenského deaflympijského výboru Dušana Dědečka vyhaslo päť ľudských životov. Po nehode z tejto funkcie odstúpil.

Polícia potvrdila, že vodič mal v krvi 0,81 mg/l, čo predstavuje 1,69 promile.

Okrem piatich obetí ležia ďalší zrazení vo vážnom stave v nemocnici. Polícia 60-ročného Dědečka obvinila z trestného činu všeobecného ohrozenia.

Bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff uviedol, že mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo na doživotie.

K smrteľným nehodám s podnapitými vinníkmi došlo aj na východnom Slovensku, prípadne ich spôsobili východniari, ich prehľad pripravil Kristián Sabo.

V Hnileckej doline sa z rýchlikov tešia. Štátny tajomník: Nešlo o ústup pod tlakom petície

Ilustračné foto. (zdroj: Ján Krošlák)

MARGECANY. Spadol nám kameň zo srdca, hovoria cestujúci z Hnileckej doliny na to, že v novom železničnom grafikone ostalo zastavovanie rýchlikov v stanici Margecany v okrese Gelnica. Grafikon verejnej dopravy 2022/2023 začne platiť 11. decembra.

„Ak by rýchliky v Margecanoch nezastavovali, ohrozilo by to každodenné cestovanie obyvateľov Hnileckej doliny,“ uviedla jedna z pravidelných cestujúcich z Gelnice.

Spokojný je aj starosta Margecian Igor Petrik (nezávislý), ktorý bol jedným z iniciátorov petície proti zrušeniu zastavovania rýchlikov.

Podpísalo ju vyše jedenásťtisíc ľudí.

Téme sa dlhodobo venuje Michal Frank.

Najprv vo vlaku vystrájal, potom napadol sprievodcu. Trestu sa vyhol

Hlavný incident sa odohral na nástupišti železničnej stanice v Prešove. (zdroj: Ilustračné - archív)

PREŠOV. Incidenty vo vlaku medzi sprievodcom a cestujúcim, ktorý je obvykle pod vplyvom alkoholu, nie sú žiadnou zvláštnosťou. Väčšinou majú len podobu slovnej výmeny názorov, no občas dochádza aj k fyzickému násiliu.

Až do tohto štádia dospel konflikt, ktorý sa stal koncom augusta v osobnom vlaku a pokračoval na prešovskej železničnej stanici.

Jeho účastníkmi boli 52-ročný sprievodca Jozef P. a 27-ročný občan Českej republiky Kryštof T.

Keďže k slovu sa dostali päste a tiekla krv, cudzinec bol obvinený z prečinov výtržníctva a ublíženia na zdraví.

Prípad sa však napokon skončil skôr, ako by sa ním musel zaoberať nejaký súd.

Ďalšie informácie zisťoval Róbert Bejda.

Auto postavili na dve kolesá. Majiteľka to zistila až z fotografie na sociálnej sieti

Fotografia zo sociálnej siete. (zdroj: FB/Dopravný servis)

HUMENNÉ. Zrejme recesistický kúsok vyjde manželov Eriku a Mariána z obce v Humenskom okrese na niekoľko stoviek eur.

„Zaparkovala som auto pred priemyselným parkom v Humennom a išla som na nočnú. Keď som ráno nastupovala do auta, ponáhľala som sa, lebo lialo ako z krhly. Nič podozrivé som si nevšimla,“ začína s opisom nevšedného zážitku pani Erika.

Viac porozprávala Jane Otriovej.

V Kecerovciach zomrelo 8-mesačné dieťa. Hasičom skomplikovali príjazd káble

V Kecerovciach došlo k záhadnému úmrtiu dieťaťa. (zdroj: Zdroj: Ilustračné SME - Vladimír Šimíček)

KECEROVCE. Iba 8-mesačné dievčatko zomrelo v jednom z domov v obci Kecerovce. Keď príbuzní zistili, že to s ním nevyzerá dobre, privolali záchranku, ktorá si vyžiadala aj pomoc hasičov.

K nešťastnej udalosti došlo v utorok večer, hasiči mali problém dostať sa na miesto.

Keďže išlo o sekundy, záchranári s hasičmi sa ponáhľali pomôcť, mužom v modrých uniformách však sťažovali príchod k domu vzduchom naťahané elektrické káble.

Čo sa na mieste stalo, zisťoval Kristián Sabo.

Nahlásil, že videl postreleného muža. Policajtov oklamal, tí prehľadali les

Hľadali ho v lokalite Horný Bankov. (zdroj: Google Maps)

KOŠICE. Nezvyčajný zásah majú za sebou košickí policajti.

V utorok okolo 23. hodiny im na tiesňovú linku nahlásili, že v chatke na Hornom Bankove je postrelený muž.

Na miesto okamžite vyštartovalo viacero policajných hliadok.

Netušili, čo sa deje, či niekde nie je nebezpečný páchateľ, preto postupovali opatrne.

Keď policajti dorazili na miesto, kontaktoval ich oznamovateľ.

Spoločne išli do lesa, keďže tvrdil, že práve tam sa mal postrelený nachádzať, a prehľadávali húštiny.

Na výsledok pátrania sa pozrel Kristián Sabo.

Rebríček Transparency: Prepadol sa Svidník, Humenné a Košice sú už otvorenejšie

Mesto Vranov nad Topľou sa v rebríčku Transparency International Slovensku pravidelne umiestňuje na prvých priečkach. (zdroj: vranov.sk)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Transparency International Slovensko vydala vo štvrtok rebríček hodnotenia transparentnosti 100 najväčších miest a ôsmich žúp.

Košická župa sa umiestnila na druhom mieste z ôsmich hodnotených samosprávnych krajov, prešovská skončila na štvrtom.

Na prvých troch miestach sú iba menšie samosprávy.

Veľkým mestám sa nepodarilo byť úspešnými a neprebojovali sa na vrch rebríčka.

Ktoré mestá a mestské časti na východe dopadli najlepšie a naopak, ktoré najhoršie, spísala Lenka Haniková.

O život prišli pri tragickej nehode v Bratislave. Mladý pár pochovajú v rovnaký deň a čas

Smútočný oznam o úmrtí Brone a Mareka na stene fakulty. (zdroj: FB/Fakulta Univerzity Komenského)

POPRAD, ŽDIAR. V Bratislave na autobusovej zastávke Zochova došlo v nedeľu večer k tragickej nehode, ktorá ovplyvnila aj životy východniarov.

Zomrel pri nej totiž mladý pár, ktorý pochádzal z východného Slovenska.

Dvadsaťročný Marek Vojtaššák zo Ždiaru a 21-ročná Popradčanka Broňa Božoňová boli medzi piatimi obeťami, ktoré doplatili na rýchlu jazdu generálneho sekretára Slovenského deaflympijského výboru Dušana Dědečeka.

Rodiny, známi a priatelia pochovajú oboch mladých ľudí v jeden deň, v sobotu 8. októbra.

Viac si prečítate v texte Kataríny Gécziovej.

(zdroj: ilustračné - FB/Mestská polícia Košice)

Vypáčený plot, v ruke autobatéria. Keď zlodej zbadal mestských policajtov, dal sa na útek. Chystal sa ukradnúť aj ďalšie veci

Žene sa najprv vyhrážal, že ju podpáli, potom zapálil dvere bytu. Sninčana obvinili z dvoch prečinov

Upozornila na seba nezapnutým osvetlením. Nafúkala dve promile. Humenčanke hrozí ročné väzenie

S nožom v ruke žiadal cigarety. Ženám sa vyhrážal, že ich zabije. Lúpež sa stala v reštaurácii v Snine

Trojica mužov brutálne zabila kravu, jeden z nich skončil vo väzbe. Obvineným hrozia až tri roky za mrežami

V Poprade vypínajú osvetlenie križovatky aj cesty, vianočná výzdoba už nebude nonstop. Korčuľovať sa bude asi neskôr

Najväčšia horská operácia proti fašistom. Na Dukle spomínali aj boje na Ukrajine. Čaputová: Každý totalitný režim raz podľahne

Zomrel priekopník vzniku tkanivového bankovníctva Ján Rosocha. Posledná rozlúčka bude v sobotu



Šport

Hádzanári HT Tatran Prešov. (zdroj: TASR)

Hádzanári Tatrana Prešov spoznali súperov v Európskej lige, dostali aj obhajcu

Volá sa Regenda, hrá futbal a pomáha Ukrajincom. V noci sleduje boj o NHL

