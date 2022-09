Hlas chce so Sujom šéfovať košickej župe. Kritizuje Trnku za cesty, dlhy aj mlčanie

Láska cez internet môže byť podvod.

Kandidát Hlasu na župana Suja: Trnka je obeť, ani netuší, čo sa okolo neho deje (rozhovor)

Keby sa stal šéfom NKÚ, na župana by už nekandidoval, ale nie je to plán B a chce byť malým premiérom, hovorí Róbert Suja. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

Roky pôsobil ako manažér a poradca, do Košíc sa vracia kvôli záujmu o post župana. Róbert Suja sa zviditeľnil počas krátkeho pôsobenia v Národnom centre zdravotníckych informácií, kde šéfoval príprave očkovania. V čase „nočných hier o život“ v prihlasovaní seniorov obhajoval na tlačovke expresné termíny pre mladých.

Dostal hodinovú výpoveď a začal radiť strane Hlas, za ktorú kandiduje na post predsedu Košického samosprávneho kraja v októbrových voľbách. Opiera sa pri tom o podporu starostov z východu. Nechce povedať, koľko minie na kampaň.

Na rôzne témy sa s ním porozprávali Jana Ogurčáková a Júlia Turociová.





Poslala mu úspory aj peniaze z pôžičky. Ako fungujú podvody lásky cez internet

Falošná fotka, falošné údaje a falošná neexistujúca osoba. Polícia Slovenskej republiky na facebookovom profile pravidelne upozorňuje na podvodníkov na internete. (zdroj: Hoaxy a podvody - Polícia SR)

Na článku o schémach takzvaných podvodov z lásky a finančných internetových podvodoch spolupracoval Korzár s litovskými novinármi Irmou Bogdanovičiūtė a Mantasom Jusisom.

Text originálne vznikol ako reportážny film, ktorý pokrýva situáciu s finančnými podvodmi v Litve aj na Slovensku.

Projekt bol podporený európskou iniciatívou Collaborative and Investigative Journalism Initiative.

Téme sa venovala Lenka Haniková.

Opitý muž po páde z lešenia ochrnul, neskôr zomrel. Zamestnávateľa odsúdili

Z lešenia padal štyri podlažia. (zdroj: Kristián Sabo)

KOŠICE. Počas rekonštrukčných prác na fasáde bloku na Bernolákovej ulici v Košiciach spadol pred dvoma rokmi z lešenia 53-ročný muž. Pád zo 7. na 3. podlažie Miroslav V. prežil, no s vážnymi zraneniami.

Po vyše roku od nešťastia prokuratúra obvinila zamestnávateľa Františka T. z prečinu usmrtenia. Tak prísne preto, že po niekoľkých týždňoch od nešťastia jeho zamestnanec v nemocnici zomrel.

Okresný súd Košice II vydal v tejto veci dve rozhodnutia. Voči májovému trestnému rozkazu podal 57-ročný muž z Moldavy nad Bodvou odpor, s pondelkovým rozsudkom už bol spokojný. Prečo, informuje Róbert Bejda.

Stop novinkám v doprave. Polaček vetoval zavedenie nových lístkov aj bezplatnej linky

Primátor Jaroslav Polaček. (zdroj: Mesto Košice)

KOŠICE. Novinky v košickej mestskej hromadnej doprave, ktoré schválili mestskí poslanci na septembrovom zastupiteľstve, sa od 1. októbra do praxe neuvedú.

Primátor Jaroslav Polaček totiž využil svoje sistačné právo a nepodpísal uznesenie o Dodatku č. 7 k Tarife Dopravného podniku mesta Košice, čím pozastavil jeho vykonateľnosť.

Ak by chceli poslanci prelomiť veto primátora, museli by pozastavené uznesenie opätovne potvrdiť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov do troch mesiacov od jeho schválenia, inak stratí platnosť. Či je to reálne, to sa dozviete z článku Petra Jabrika.

Sting v Košiciach spieval aj pre Ukrajinu, Rusov povzbudil k protestom

Sting a jeho obľúbená basa. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Davy prúdiace do najväčšieho koncertného stánku v Košiciach. Tento pohľad sa po veľmi dlhej dobe naskytol v stredu večer.

Posledné dva roky s covidom si ľudia od veľkých koncertov odvykli.

Príležitosť vidieť v metropole východu Stinga si nenechali ujsť Košičania ani obyvatelia ďalších miest Slovenska.

Už hodinu pred začiatkom koncertu sa pred Steel Arénou tvorili dlhé rady. Ako to vyzeralo na ňom sprostredkujú Jana Ogurčáková a Judita Čermáková.

Tisíc eur za vodičák a to aj negramotným. Tak kšeftovali skúšobní komisári

Zásah kukláčov v Kežmarku. (zdroj: TV JOJ)

KEŽMAROK. Pokútne predávanie vodičských oprávnení dvoma skúšobnými komisármi v Kežmarku neušlo pozornosti protikorupčnej jednotky polície.

Kukláči v stredu navštívili dopravný inšpektorát v Kežmarku, keďže mali podozrenie, že dvaja policajti, jeden v aktívnej službe a druhý na výsluhovom dôchodku, predávali vodičáky. Viac informácií zistil Kristián Sabo.

Advokátska komora má nového šéfa, je z východu. Obhajoval klientov v známych kauzách

Martin Puchalla. (zdroj: sak.sk)

BRATISLAVA, KOŠICE. Novým šéfom Slovenskej advokátskej komory (SAK) sa stal jej doterajší podpredseda Martin Puchalla.

Na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní o tom rozhodli členovia predsedníctva komory, informovali z mediálneho odboru SAK.

Prečítajte si o jeho plánoch a známych kauzách, v ktorých zastupoval svojich klientov. Zhrnul ich Róbert Bejda.

Pred nemocnicou havaroval, zlyhalo mu srdce. Lekári mu už pomôcť nedokázali

(zdroj: FB/Lucia Knuteľová)

POPRAD. Pred nemocnicou v Poprade sa v stredu popoludní stala dopravná nehoda, ktorá okamžite vzbudila záujem okoloidúcich.

Auto totiž zostalo stáť opreté o zábradlie parkoviska a na mieste zasahovali hasiči, ale aj zdravotní záchranári spolu s policajtmi.

Keďže Renault Clio havaroval v blízkosti nemocnice, pomoc nebola ďaleko. Viac informácií prináša Kristián Sabo.

