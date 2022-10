Kávovar je lepší ako kanvica, sušička je luxusom. Čo sú najväčší žrúti energie

ZSOLT ČONKA pôsobí na Katedre elektroenergetiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Rozprávali sme sa s ním o tom, ako môžu ušetriť ľudia na energiách priamo v domácnostiach.

Odborník hovorí, že niektoré spotrebiče majú až prekvapivo veľkú spotrebu v takzvanom stand-by režime. „Aj keď Európska únia vydala nariadenie, že zariadenia, ktoré sa predávajú po roku 2013, nesmú mať v tomto režime väčšiu spotrebu ako jeden watt, niektoré staršie spotrebiče ju majú oveľa vyššiu,“ hovorí Čonka. Ide napríklad o 15 a viacročné práčky či televízory.

Ľudia robia v domácnosti viacero chýb, ktorých ak by sa vyvarovali, mohli by na spotrebe elektrickej energie ušetriť. „Všimol som si napríklad, že ľudia používajú televízor so set-top boxom, ktorý na noc nevypínajú. Vypnú len televízor. Toto spotrebuje možno 50 wattov. Dával by som si na to pozor a vypínal by som ho,“ vysvetľuje odborník.

Na začiatok si vysvetlime, ktoré spotrebiče, denne využívané v domácnostiach, sú najviac nákladné na spotrebu energií.

- Uvediem to podľa podielu spotreby. Podľa štatistík to vychádza tak, že zhruba 20 percent celkovej spotreby tvorí elektronika, teda televízor, počítače, tablety. Približne 20 percent tvorí spotreba z varenia, či už na plyne alebo elektrickom sporáku. Nasleduje pranie, čo je približne 15 percent z celkovej spotreby. V prípade, že máme montovanú klimatizáciu, spotreba je zhruba 12 percent, chladnička je takisto približne 12 percent z celkovej spotreby elektrickej energie v domácnostiach.

