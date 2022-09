Jarmok v Starej Ľubovni. Tip na štvrtok 29. septembra

Kam na zaujímavé podujatie.

Jarmok s pokusom o rekord

STARÁ ĽUBOVŇA. Banánovým behom žiakov štartuje vo štvrtok v Starej Ľubovni 29. ročník tradičného Ľubovnianskeho jarmoku.

Pripravený je bohatý program.

V sobotu 1. októbra sa organizátori pokúsia vytvoriť ustanovujúci rekord a na jednom mieste sústrediť najviac jarmočníkov v kroji.

Ide o jedinečnú iniciatívu Občianskeho združenia Kultúra so srdcom, mesta a za podpory Prešovského samosprávneho kraja, ktorá má okrem iného aj charitatívny rozmer. Za každý sčítaný kroj, aj detský, organizátori venujú jedno euro rodine alebo dieťaťu so zdravotným hendikepom. Stačí sa obliecť do kroja alebo jeho časti a prísť v sobotu na jarmok. Sčítanie bude od 11.30 do 14.30 h pod dohľadom sčítacieho komisára. Rekord bude následne zapísaný v Slovenskej knihe rekordov.

Program bude rozdelený medzi hlavné pódium pred Okresným úradom a tribúnou na Námestí sv. Mikuláša.

Návštevníci sa môžu tešiť na Ľubovnianske strašidlá a upálenie Gašpareka. Slávnostné otvorenie jarmoku bude v sobotu od 16.30 h, vystúpia na ňom napríklad aj sólisti opery Štátneho divadla Košice.

Až do nedele sa návštevníkom predstaví niekoľko folklórnych skupín, pripravený je aj program pre deti, vystúpenia skupín Hrdza, Peter Bič Project či Kaliho. Každoročne sa rozširuje aj Ulička remesiel, ktorá bude tento rok na Námestí sv. Mikuláša. Tam si návštevníci budú môcť pozrieť ukážky tradičnej výroby viac ako 70 ľudových remeselníkov.

Súčasťou programu sú aj Hubertovské slávnosti v skanzene pod Hradom Ľubovňa, oslava sviatku svätého Huberta s poďakovaním za dary prírody sa tam uskutoční v nedeľu 2. októbra. Podujatie je oficiálnym ukončením letnej sezóny na hrade. Pripravený je slávnostný sprievod a pasovanie nového lovca, slávnostná svätá omša a prezentácia poľovníctva.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou