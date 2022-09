Všetko zjesť, vylízať, žiadne omrvinky, inak bude pokuta, schválili poslanci

Kŕmite holuby a mačky? Musíte upratať.

Denník Korzár vám každý pracovný deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Košice zakázali kŕmiť holuby aj túlavé mačky. Sloboda zvierat to napadne

Kto kŕmi holuby, môže nevedomky živiť aj hlodavce vrátane potkanov, argumentuje mesto. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Potkany s krídlami. Takto v thajskom Bangkoku často označujú holuby, ktoré sa tam objavujú na preplnených miestach ako chrámy, trhoviská a parky.

Pre ich premnoženie, riziko šírenia vtáčej chrípky a iných chorôb sa mestská správa v roku 2018 rozhodla, že zakáže ich kŕmenie. Tomu, kto by zákaz porušil, by hrozilo väzenie do troch mesiacov alebo pokuta približne 650 eur.

Zákaz kŕmenia holubov začne platiť od januára budúceho roka aj v Košiciach. Okrem tohto druhu vtáka nebude možné kŕmiť ani túlavé mačky.

Čo prináša zmena všeobecne záväzného nariadenia, ktorú schválili poslanci na septembrovom rokovaní, sa dočítate v článku Kataríny Gécziovej.

Za pokus o dve vraždy mu hrozí doživotie, ale na súd neprišiel. Je vo Švajčiarsku

Jozef krátko po čine. Vo väzbe bol pol roka. (zdroj: archív)

KOŠICE. V lete uplynulo už sedem a pol roka od mimoriadne brutálneho napadnutia dvoch ľudí.

Na parkovisku pri Súdkoch v tom čase 19-ročný Jozef Sz. vojenskou dýkou atakoval svoju bývalú, vtedy 17-ročnú priateľku Simonu a jej nového, 21-ročného priateľa Lukáša.

Mladík bol obvinený z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu a skončil vo väzbe. Hoci bol už prepustený a vypočul si dva rozsudky, na definitívny stále čaká. Okresný súd Košice I mal tento týždeň v pláne sa k nemu priblížiť, no napokon sa ďaleko neposunul.

Na roky sa tiahnuci prípad zo súdnej siene sa pozrel Róbert Bejda.

V Uličskej doline čakajú na palivové drevo od ochranárov márne už celé mesiace

Správa Národného parku Poloniny je už na predaj palivového dreva pripravená. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

ULIČSKÁ DOLINA. Obyvatelia obcí Uličskej doliny v Sninskom okrese doteraz nemajú vo svojich dvoroch palivové drevo od Štátnej ochrany prírody.

Ochranári najskôr čakali na hniezdenie vtákov, potom na rozhodnutia úradníkov.

Nie je to naša vina, bránia sa.

Čo zabrzdilo predaj palivového dreva z Polonín a kedy by sa mohol opäť spustiť, sa pýtala Jana Otriová.

Pri práci prišiel o oko, hrával v krčmách. V Košiciach zaspieva o drogách a násilí

Britský hudobník Dan Owen vystúpi v GeS Clube v Košiciach. (zdroj: Archív)

KOŠICE. Jeho piesne sú plné príbehov – o priateľoch, ktorí prepadli drogám, o domácom zneužívaní, ale medzi jeho skladbami nájdeme napríklad aj ódu na starého otca.

Anglický gitarista Dan Owen začínal hraním v krčmách, no našiel sa aj v práci s drevom.

Vždy miloval hudbu, aj preto chcel pracovať pre svetoznámeho výrobcu gitár, pri práci v dielni však prišiel o jedno oko.

Bohatú tvorbu britského muzikanta si môžete naživo vypočuť počas 26. ročníka košického Medzinárodného jazzového festivalu, ktorý sa uskutoční od 4. do 6. októbra v GeS Clube a v priestoroch GESTO cafe&brunch na Ulici L. Novomeského. Začína sa vždy o 19. hodine.

Viac informácií o podujatí a interpretoch prináša Katarína Gécziová.

V Prešove rekonštruovali marcovú vraždu policajta. Strelca priviezli v putách

Záber z rekonštrukcie tragédie v Prešove. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Priestranstvo pred oddelením polície v blízkosti prešovskej železničnej stanice bolo v utorok znovu ohradené policajnými páskami.

Konala sa tam rekonštrukcia tragickej udalosti z 14. marca tohto roka, pri ktorej policajt Martin Turčan (33) zastrelil svojho kolegu.

Filip Suchár - Turek (†29) zraneniam po streľbe na mieste podľahol.

Na rekonštrukciu tragédie sa bol pozrieť Michal Frank.

Nahlásili bombu. Krajské súdy v Prešove i Košiciach museli prerušiť pojednávania

Hasiči a polícia hľadali bombu na Krajskom súde v Prešove. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV, KOŠICE. Rozruch zažili Prešovčania v utorok v dopoludňajších hodinách. Pred Krajským súdom stáli policajné autá i hasiči, ľudia museli prejsť za pásku.

Niekto nahlásil, že v budove sa nachádza bomba. Pojednávania boli prerušené, ľudia museli objekt súdu opustiť.

Postávali za policajnou páskou, za ňou policajti a záchranné zložky prehľadávali budovu. Nedialo sa tak len v Prešove.

Podľa našich zistení niekto nahlásil bombu v budove krajského súdu, ale nešpecifikoval, v ktorom meste.

Viac píše Michal Frank.

Auto skončilo na streche, vodička v nemocnici, druhému šoférovi vzali vodičák

Fabiu museli prísť prevrátiť na kolesá hasiči. (zdroj: LTS)

KOŠICE. Na Rastislavovej ulici v Košiciach sa v utorok ráno zrazili dve vozidlá.

Po zrážke skončilo jedno z nich na streche. Vodičku previezla záchranka do nemocnice.

Informácie o nehode prináša Kristián Sabo.

Ďalšie správy

Inštalácia počas Bielej noci pri Dolnej bráne. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Páčila sa vám Biela noc v Košiciach? Vyjadrite svoj názor v ankete Korzára. Organizátori riešili aj výtržnosti

Priecestie smrti v Rožkovanoch bude mať závory až v júni 2023. Zhotoviteľ má problémy s nedostatkom materiálov

Nemal vodičák, pokúsil sa o útek a pri kontrole nafúkal takmer tri promile. Vinníci skončili svoje jazdy v policajných celách

Prešiel kruhovým objazdom, za ním ho čakala policajná hliadka. Vodič pri kontrole nafúkal takmer 2,8 promile

Nové zdravotnícke centrum za vyše 6 miliónov eur už v Kežmarku funguje. Lekári majú kľúče od ambulancií

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Šport

Momentka zo zápasu Lipany (v zelenom) - Poprad, v pozadí brankár hostí Ján Malec. (zdroj: facebook ŠK Odeva Lipany)

Brankár, ktorý ignoroval penaltu, opísal situáciu. Čo mu vraveli hráči súpera?

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .