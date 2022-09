Akcia v rómskej osade nebola tajná, zákaz prísť do dediny nemali, tvrdí starosta

Z Ružína je veľká mláka zelenej farby.

Rómom v osade, všetkým v dedine. Starosta pred voľbami urobil dve oslavy dňa obce

Deň obce Sokoľany v rómskej osade. (zdroj: Jaroslav Vrábeľ)

SOKOĽANY. Všetkých srdečne očakávame na Dni obce Sokoľany na futbalovom ihrisku.

Vystúpia Ander z Košíc, Vilo Kalman, skupina New Barbados, folklórne súbory, slávnostne sa prihovorí starosta, bude tombola, tanečná zábava, skákacie hrady pre deti, trampolína, maľovanie na tvár, tvorivé dielne atď.

Takto oficiálne pozývala obec s necelými 1 400 obyvateľmi v okrese Košice-okolie všetkých občanov na pozvánke zverejnenej na svojej webstránke.

Téme sa bližšie venoval Jaroslav Vrábeľ.

Ružín sa takmer stráca a teraz sa aj sfarbil do zelena

Nízka hladina Ružína je teraz ešte aj zelená. (zdroj: Anna Novotná)

MARGECANY, RUŽÍN. Ružínska priehrada sa počas leta skloňovala mnohokrát.

Hlavnou príčinou bolo, že jeho hladina klesla na veľmi nízke hodnoty.

Na niektorých miestach, kde býva za bežných okolností aj päť či šesť metrov vody, vídali miestni a turisti len akési pozostatky v podobe suchých miest.

Vodu tam vystriedalo bahno a rastúca tráva. Už aj tak nízka hladina Ružína teraz pre zmenu prekvapuje svojou nezvyčajnou farbou. Prečo sa tak deje, pátrali Katarína Gécziová a Anna Novotná.

Trikrát a dosť. V garáži prepadol bezdomovca, dostal 25 rokov a dve liečenia

K lúpeži a napadnutiu bezdomovca došlo v tejto garáži. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Trestný zákon myslí aj na takých páchateľov, ktorých predošlé odsúdenia nemotivujú ukončiť trestnú činnosť. V prípade dvoch odsúdení za presne určené zločiny môže súd pri tom treťom uložiť obžalovanému 25 rokov väzenia.

Košické súdy sa tento rok zaoberali práve takým prípadom. Jeden z dvojice páchateľov už mal v registri trestov dve odsúdenia za lúpež a na lavici obžalovaných sa ocitol pre tretiu.

Okresný súd poslal Mikuláša J. na 25 rokov do ústavu so stredným stupňom stráženia, no 38-ročný Košičan sa odvolal. Na krajskom súde žiadal kratší trest.

Ako dopadol, informuje Róbert Bejda.

Uhynutá jelenica ležala vo vode neďaleko cesty vyše dvoch týždňov

Uhynutá jelenica ležala v potôčiku neďaleko cesty. (zdroj: Jana Otriová)

UBĽA, BREZOVEC. Uhynutú jelenicu v potôčiku si všimol a odfotografoval miestny obyvateľ. Zviera ležalo vo vode neďaleko cesty medzi obcami Ubľa a Brezovec v okrese Snina.

Keď sa približne po dvoch týždňoch na miesto vrátil, zo zvieraťa ostalo už len torzo.

Privolaná hliadka zo sninského Obvodného oddelenia Policajného zboru nahlásenú udalosť preverila za súčinnosti veterinára zo Sniny.

Čo zistil, to sa dozviete z článku Jany Otriovej.

Zakrvavený muž v prešovskom supermarkete: Podrežem sa, volám mafiánom

Supermarket na Levočskej ulici v Prešove. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Chýbala pol hodina do záverečnej. Najväčší ruch ustal, ale v obchode sa stále pohybovalo viacero kupujúcich.

Pokojný večerný nákup však zrazu narušila dramatická situácia.

Tridsaťsedemročný muž mal priamo v predajni zobrať z pultu nôž, začať sa rezať a vyhrážať sa, že sa zabije.

Viac podrobností zisťoval Michal Frank.

Eurokomisárka navštívila osadu v Sečovciach. Deti v osade nemajú budúcnosť, usúdila

Európska komisárka pre rovnosť Helena Dalliová v Sečovciach. (zdroj: Judita Čermáková)

SEČOVCE. Haldy odpadu, blato, krysy, otrasné podmienky na bývanie.

To bol pohľad, s ktorým bola konfrontovaná európska komisárka pre rovnosť Helena Dalliová pri stredajšej návšteve osady Habeš v Sečovciach (okres Trebišov).

V sečovskej osade žije 1 700 Rómov, ktorí majú k dispozícii dva stojany pitnej vody.

Dalliová sa stretla s poslancom Európskeho parlamentu Petrom Pollákom, splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Jánom Herom, ako aj primátorom Sečoviec Dominikom Frajkorom (nezávislý).

Sprevádzal ich aj redaktor Kristián Sabo a fotografka Judita Čermáková.

Vodárne: Ak sa nezastropujú ceny elektriny, voda zdražie drasticky

Voda zdražie. O koľko, závisí aj od toho, či sa podarí zastropovať ceny elektriny aj pre vodárne. (zdroj: SME)

KOŠICE. Už aj vodárenské spoločnosti bijú na poplach.

Enormný nárast cien elektrickej energie v poslednom období môže mať totiž podľa nich bez adekvátnych zásahov štátu drastický dopad na cenu vody pre domácnosti.

Najväčším problémom je, že nemajú od budúceho roka zastropované ceny elektriny.



Téme sa venoval Peter Jabrik.

Na Dargove sa zrazili dve autá, letiace úlomky z bavoráka poškodili aj tretie vozidlo

Miesto nehody. (zdroj: KR PZ KE)

DARGOV. Na horskom priechode Dargov sa v utorok popoludní stala dopravná nehoda.

Štyridsaťjedenročný muž z okresu Trebišov viedol BMW X5 po ceste v smere od obce Košický Klečenov.

Pri stúpaní na horský priechod po prejazde miernej ľavotočivej zákruty, pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti stavu a povahe vozovky, dostal s vozidlom šmyk, prešiel do protismeru, kde narazil do škodovky, ktorú viedla 39-ročná žena z Košíc.

Viac informácií prináša Klaudia Jurkovičová.

Ďalšie správy

Pád z Kvetincového sedla vo Vysokých Tatrách neprežili dvaja Poliaci. Jeden z mužov bol horský vodca.

V košickej univerzitnej nemocnici začnú očkovať vakcínou adaptovanou na omikron. Ide o posilňujúcu dávku pre dospelých.

Na bratislavskom pojednávaní s Kabrheľovou odzneli zvukové nahrávky. Kauza sa na súdoch ťahá už roky.

V spoločnosti Embraco sa schyľuje k prepúšťaniu. O prácu by mohlo prísť 270 ľudí. Dôvodom je prepad objednávok.

V Slovenskom krase objavili novú priepasť, našli v nej i ľudské kosti. Pozostatky človeka sú z obdobia stredoveku.

Muž opakovanými údermi usmrtil päť psov. Obvinili ho z týrania. Hrozí mu väzenie na päť rokov.

