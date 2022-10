Potulka verejným cintorínom, výstava stavebnice Merkur. Tipy na víkend 8. a 9. októbra

Kam na zaujímavé podujatia.

Potulka: Zákutia Verejného cintorína

KOŠICE. Najväčšie miesto na pochovávanie na Slovensku. Najkrajšie riešené hroby. Umelecký pamätník obetiam 1. svetovej vojny. Hroby slávnych ľudí.

Vstupný areál v podaní slávneho architekta. Prečo niektoré hroby majú striešku?

Načo slúži zvonček, na ktorý dosiahne len nebožtík? Odpovede na všetky otázky prinesie nová potulka sprievodcu Milana Kolcuna. Témou budú zákutia Verejného cintorína.

Začiatok pri hlavnom vchode (Rastislavova 83/A).

Výstava detskej stavebnice Merkur

HUMENNÉ. Vihorlatské múzeum v Humennom vystavuje vo svojich priestoroch zbierku detských stavebných dielcov stavebnice Merkur a takmer 400 malých, veľkých i veľkorozmerných predmetov zostrojených z kovových stavebnicových dielcov. Výstavný program ponúka v múzeu zároveň možnosť hravých edukačných aktivít pre deti so zameraním na podporu kreativity, mechatroniky a motoriky.



Medzi predmetmi sa nachádzajú miniatúrne autá, lietadielka, veľké dopravné stroje, automobily, ťažobné veže, mostné konštrukcie, strojové žeriavy, vzducholoď inšpirovaná verneovkami, železničná stanica s vláčikmi či

veľkorozmerné ruské kolo a mechanický kolotoč.



Skonštruované stavebnicové predmety sú súčasťou štyri roky na Slovensku putujúcej výstavy zo súkromnej zbierky českého zberateľa Jiřího Mládka. V súčasnosti patrí táto zbierka k najrozsiahlejším svojho druhu na svete. Výstava Merkur a možnosť vyskúšať si tvorivú činnosť so stavebnicovými dielmi v múzeu je verejnosti prístupná do 13. novembra.