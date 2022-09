Lepidlo na stoličke riaditeľa drží akosi pridobre. Zostáva, aj keď ho na poste nechcú

Vo funkciách sa mu páči, chcel by ďalšiu.

Riaditeľ letiska v Poprade Dujava: Zamestnanci stiahnu výpovede, aj keď ostanem

Peter Dujava. (zdroj: Michal Frank)

POPRAD, VYSOKÉ TATRY. Keď sa ešte v júli rozhodol riaditeľ Letiska Poprad-Tatry Peter Dujava odstúpiť z funkcie, zdalo sa, že kríza v tejto štátnej spoločnosti je zažehnaná. Rezignácii predchádzali hromadné výpovede, ktoré podalo 50 z takmer 70 zamestnancov.

Dôvodom ich nespokojnosti bol práve riaditeľ, ktorého v septembri 2020 nominoval hlavný akcionár spoločnosti, ministerstvo dopravy. A to bez výberového konania.

Menšinovými akcionármi sú mestá Poprad a Vysoké Tatry. Primátor Popradu Anton Danko (nezávislý) ešte na júlovom zastupiteľstve poslancov informoval, že na to, aby Dujava na riaditeľskom poste skončil, je potrebné schváliť to na valnom zhromaždení.

Danko to označil za formálny krok. Všetko nasvedčovalo tomu, že to tak bude. No nestalo sa tak. Dujava je stále riaditeľom, svoju rezignáciu stiahol a valné zhromaždenie zablokoval minoritný akcionár – mesto Vysoké Tatry.

Prečo riaditeľ letiska zmenil názor, čo plánuje ďalej a čo hovorí na výpovede zamestnancov, chcel vedieť Michal Frank.

Košice pustia developerov na Aničku. Nová štvrť s bulvárom sa kritike nevyhla

Impulz pre rozvoj územia v susedstve rekreačnej lokality Anička môže priniesť zmena v územnom pláne. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Zanedbané územie vedľa rekreačnej lokality Anička v Košiciach nahradí nová štvrť pre zhruba päťtisíc obyvateľov.

Výstavbu v lokalite medzi Kostolianskou, historickým parkom a Čermeľským potokom umožní zmena v územnom pláne Košíc, ktorú minulý týždeň schválil mestský parlament.

Spolu s Aničkou odsúhlasili poslanci aj ďalšie zmeny v územnoplánovacej dokumentácii, ktoré sa dotknú tridsiatky lokalít na území mesta.

Záujem poslancov však vzbudil počas štvrtkového rokovania najmä zámer v severnej časti mesta, ktorý sa týka územia s výmerou zhruba 30 hektárov.

Detaily z rokovania o atraktívnom zámere prináša Michal Lendel.

Starostu a jeho predchodcu obvinili, že nezákonne predávali pozemky

Jeden z pozemkov, ktoré mala obec Vinné predať nezákonne. (zdroj: Archív)

VINNÉ. Starosta obce Vinné Marián Makeľ (nez.), ktorý sa chystá v jesenných komunálnych voľbách obhájiť svoj post, bol koncom júla obvinený z prečinu usmrtenia a zločinu marenia spravodlivosti.

A hoci už bolo zrušené a vrátené na nové konanie, koncom augusta mu pribudlo nové. Tentoraz z pokračujúceho zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

A tak, ako bol v júli s Makeľom obvinený aj zamestnanec obecného úradu Jozef K., figuruje v novom obvinení i jeho meno.

Žalovaný trestný čin sa totiž mal začať v čase, keď sedel na starostovskej stoličke on.

O prípade informuje Róbert Bejda.

Tržnica v Prešove bude vyzerať inak, ako mala. Investor dal nakresliť nový návrh

Trhovisko na Weberovej ulici. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Návrh na novú tržnicu pri obchodnom centre Novum v Prešove ostal v zásuvke.

Či vyrastie na Weberovej ulici, kde bol starý „pľac“ a stále sú tam stánky, nová tržnica, ako to bolo pôvodne zamýšľané, je otázne.

Túto otázku vytiahla radnica, podľa ktorej blokujú výstavbu trhoviska pamiatkari.

Ako sme informovali, primátorka Prešova Andrea Turčanová (KDH) sa vyjadrila, že mala osobne možnosť vidieť projekt „novej, modernej tržnice“.

Zároveň dodala, že "investor pri realizácii projektu novej tržnice narazil na nesúhlas pamiatkarov.“

Ako sa ďalej vyvíja situácia okolo roky skloňovanej tržnice a čo na to hovoria pamiatkari? Dočítate sa v článku od Michala Franka.

Popradské letisko. (zdroj: FB/Poprad-Tatry International Airport)

Doležal vraví, že riaditeľ letiska v Poprade Dujava už nemá jeho dôveru. Jediným riešením je jeho odvolanie, vraví minister

Na východe Slovenska sa predviedli silní muži.

