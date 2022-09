Okolo Slovenska obmedzí dopravu v Košickom kraji. Pozrite si, kde neprejdete

Cyklisti dorazia v sobotu do Košíc.

KOŠICKÝ KRAJ. V utorok popoludní odštartoval v Bratislave 66. ročník cyklistických pretekov Okolo Slovenska.

Na území Košického kraja sa bude cyklistický pelotón pohybovať v piatok 16. septembra a v sobotu 17. septembra, s čím budú spojené dopravné obmedzenia.

Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Lenka Ivanová.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Za plnej premávky

„V súvislosti s presunom cyklistického pelotónu po cestách Košického kraja chceme upozorniť motoristickú verejnosť, že cyklisti sa budú pohybovať po hlavných cestných ťahoch, a teda budú jazdiť za plnej premávky,“ uviedla Ivanová.

Cyklistov bude na začiatku aj konci sprievodu sprevádzať policajné vozidlo, prípadne motocykel, spolu s vozidlami organizátorov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tréning pred pretekmi Okolo Slovenska rieši polícia. Predvolajú aj Sagana? Čítajte

Policajti budú na nevyhnutne potrebný čas, a to len počas prejazdu cyklistického pelotónu, uzatvárať úseky pre prejazd pretekárov, a to najmä križovatky ulíc, kruhové objazdy a neprehľadné úseky ciest.

„Policajtov stretnete aj na priechodoch pre chodcov, kde budú dohliadať na to, aby počas prejazdu cyklistického pelotónu nedošlo k vstupu chodcov na súťažnú trať a následnému stretu,“ dodala košická policajná hovorkyňa.

Piatok

V piatok 16. septembra 2022 budú v okrese Rožňava obmedzenia od 14:00 do 16:00 na trase: cesta II/526 úsek cesty od obce Hrádok až po obec Štítnik, cesta II/587 úsek cesty od obce Štítnik - Roštársky kopec - križovatka so štátnou cestou I/67 pri obci Henckovce, cesta I/67 pri obci Henckovce až po mesto Dobšiná a dobšinský kopec na štátnej cesta I/67 v smere od Popradu, cesta I/67 v úseku od Dobšinského kopca až po Mlynky cesta č. II/535.

Počas prejazdu cyklopelotónu budú úplne uzavreté napájajúce sa cesty III. triedy: III/3037 smer Rozložná, III/3040 smer Slavošovce, III/3038 smer Kocelovce, III/3029 smer Petrovo, III/3033 smer Rejdová, III/3048 smer Dobšinská Maša, a III/3047 smer Dedinky.

V okrese Spišská Nová Ves bude v piatok obmedzenie od 15:45 do 18:00 na trase: Mlynky – Novoveská Huta – Spišská Nová Ves – Smižany a úplne uzavreté ulice od 8:00 do 20:00: Letná ulica v Spišskej Novej Vsi (od divadla Reduta po križovatku so Školskou ulicou), Zimná ulica v Spišskej Novej Vsi (od križovatky s Elektrárenskou ulicou po budovu divadla Reduta), Radničné námestie a časť križovatky Elektrárenská/Štefánikovo námestie/Školská v Spišskej Novej Vsi (spojnica medzi Zimnou a Letnou ulicou)

Sobota

V sobotu 17. septembra bude v okrese Spišská Nová Ves obmedzenie v čase od 12:30 do 14:15 na trase: Harichovce – Markušovce – Spišská Nová Ves – Hnilčík – Nálepkovo – Švedlár – Mníšek nad Hnilcom – Smolnícka Huta.

V okrese Košice - okolie treba počítať s obmedzeniami v sobotu od 13:00 do 16:30 na trase: Štós – Medzev - Jasov – Malá Ida – Košice Šaca – Čečejovce – Buzica – Perín – Kechnec – Košice.

Rovnako v sobotu budú úplne uzatvorené v Košiciach od cca 14:30 do 15:15 obojstranne mestská časť Košice Šaca v úseku od Malej Idy po výjazd na Čečejovce, od cca 15:30 do 16:15 obojstranne Hlavná ulica v mestskej časti Košice - Šebastovce, obojstranne ulica Osloboditeľov v mestskej časti Košice - Barca, Južná trieda po križovatku Južná trieda/Jantárová (Ryba) v smere do centra mesta Košice.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Sagan s tímom pokutu za tréning nezaplatia, policajti ho neidentifikovali Čítajte

Od cca 15:45 do 16:45 bude obojstranne uzavretá Gemerská ulica v Košiciach, Alejová ulica (od križovatky ulíc Gemerská/Alejová po kruhový objazd) v smere na Triedu SNP, Trieda SNP v smere na Festivalové námestie, Festivalové námestie v smere na Watsonovu ulicu, Watsonova ulica, Hlinkova ulica až po križovatku ulíc Hlinkova/ Národná trieda, Národná trieda, Gorkého ulica, Štefánikova ulica, Štúrova ulica po križovatku Štúrova/Moyzesova v smere k Steel Aréne, Rastislavova ulica.

Od rána až do ukončenia cyklistických pretekov bude obojsmerne uzavretá Rooseweltova ulica a centrum mesta Košice.