Magistrát chce vymeniť pozemky v košickom centre. Svojich 566 štvorákov za štátnych 691

Súd ho oslobodil, všetci plakali.

Košice chcú odstrániť hanbu Hlavnej ulice, obetovať musia lukratívne pozemky

Divadlo sa svoje chodníka opraviť nechystá. Ak tak chce urobiť mesto Košice, musí obetovať pozemky pod parkoviskom, za ktoré inkasuje vysoký nájom. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Asfaltový chodník plný prasklín, ktorý by bol hanbou aj pre parkovisko na periférii mesta, rozbitá parková dlažba a roky neskolaudovaná fontána známeho sochára.

V takomto stave sa nachádza majetok na časti košickej Hlavnej ulice, medzi budovou Štátneho divadla (ŠD) a morovým stĺpom, tzv. Immaculatou. Súčasťou problémového priestoru je aj obľúbený parčík s výmerou zhruba 20 árov.

Na minulotýždňovom rokovaní košického zastupiteľstva sa poslanci zaoberali usporiadaním týchto vzťahov, aby mohlo dôjsť k rekonštrukcii v réžii Košíc. Téme sa podrobne venoval Michal Lendel.

Mal znásilniť príbuznú. Prokurátorka žiadala 17 rokov, súd ho oslobodil

(zdroj: Ilustračné - archív)

KOŠICE. Za zločin znásilnenia najčastejšie hrozí páchateľom väzenie od 5 do 10 rokov. Sú však aj také prípady, keď je horná sadzba 15, dokonca až 20 rokov.

Práve takýmto prípadom sa v uplynulých mesiacoch zaoberal Okresný súd Košice II. Obvineniu z obzvlášť závažného zločinu čelil 53-ročný Adam zo Stredy nad Bodrogom v okrese Trebišov.

A hoci mu hrozilo 15 až 20 rokov za mrežami, a prokurátorka navrhovala dokonca 17, napokon si v utorok vypočul verdikt, v ktorý tajne dúfal. Ešte v ten deň opustil celu vyšetrovacej väzby a vrátil sa domov. Prípad sledoval Róbert Bejda.

Cieľom boli štyri cípy. Beľan Benjamín Štutika prešiel Európu na polstoročnom Pionieri

Na ceste od Dukly do Belej sprevádzali Benjamína motorkári. (zdroj: Jana Otriová)

BELÁ NAD CIROCHOU. Na motocykli nazývanom Pionier z roku 1969 prebrázdil Beľan Benjamín Štutika (21) celú Európy z východu na západ a zo severu na juh.

Prešiel 29 štátov, vyše 20-tisíc kilometrov.

Keď sa po štyroch mesiacoch vrátil domov, jeho prvé kroky viedli do kostola. Viac podrobností o jeho ceste starom kontinente prináša Jana Otriová.

Drogy a alkohol medzi muzikantmi sme vždy ustáli, vraví dlhoročný dirigent

Jaroslav Doležal. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Pôsobil v prešovskom divadelnom orchestri i košickej filharmónii, ale väčšina Prešovčanov ho registruje ako dirigenta dychového orchestra a dlhoročného riaditeľa Základnej umeleckej školy Jána Pöschla v Prešove.

Ako väčšina prešovských dirigentov, aj on pochádza z Čiech. Konkrétne z dedinky v Českom raji, no miluje aj ten Slovenský, ktorý ako turista pochodil krížom krážom.Vyrastal v Jablonci, no osud ho zavial do Košíc, odkiaľ prišiel do Prešova, kde zakotvil a žije už vyše 60 rokov.

Jaroslav Doležal oslávil osemdesiatku, ale stále učí dirigovanie. Je vo forme, vek na ňom nebadať. Aj preto, že neholduje alkoholu, ale počas sezóny minimálne raz do týždňa vysadne na bicykel a dva razy týždenne si zájde zaplávať. Porozprával sa s ním Michal Frank.

Prevrátený bavorák. (zdroj: FB: Dopravný servis KE a okolie/Kiko Kočiš)

Na mokrej vozovke nezvládol rýchlosť a bavoráka otočil na strechu. Polícia: Bola to škodová udalosť.

Najvyšší súd sa bude zaoberať dovolaním v prešovskej kauze poliatej Biľakovej busty. Na východe dostali podmienečné tresty.

Turistka stratila vedomie, pomohla resuscitácia s defibrilátorom. Horskí záchranári zasahovali v Pieninách.

V popradskej hromadnej doprave pribudnú nové autobusy za milión eur. Spolu ich bude štrnásť.

Horskí záchranári pomáhali zranenej turistke. Poranila si nohu, nemohla pokračovať.

Druhej lige vládnu rivali z východu. Ich domáce zápasy majú podobný scenár. Prešov bol lídrom dve hodiny, vystriedali ho Košice. Možno tiež dočasne.

Má rada futbal, knihu jej krstili majstri Európy. Úspechy žne aj v inom športe. Stretnúť Panenku, Dobiaša či Bubenka bol zážitok, hovorí.

Prsty v tom mal aj mladý Slovák. Prešovčania v českej extralige zakopli. Hniďák mal z výhry u favorita radosť.

