Deň pre cinefilov a projekt Medziscéna. Tipy na štvrtok 8. septembra

Deň otvorených dverí v kine Úsmev

KOŠICE. Kino Úsmev otvorí vo štvrtok 8. septembra svoje dvere za účelom podnietenia záujmu o kvalitnú kinematografiu najmä u detí a mládeže, ale aj u dospelých. Počas celého dňa budú v priestoroch kina prebiehať filmové premietania, prednášky, workshopy a ďalšie sprievodné podujatia.

Pre mladších divákov sú nachystané úspešné filmy Môj sused Totoro a Yakari – Veľkolepá cesta, na záver dňa si zas dospelí vychutnajú snímky Zavýjať po svojom, Beautiful Boy a O kuratách a ľuďoch. Pripravené bude aj pásmo krátkych animovaných filmov zo Slovenska i zahraničia.

Možnosť zapojiť sa do filmového diania dostanú návštevníci prostredníctvom workshopov so zameraním na tvorbu plagátov, vyvolávanie filmov či stop motion animáciu. Komentované prehliadky kina zavedú návštevníkov do premietacej kabíny či podzemných priestorov. O možnostiach filmového vzdelávania sa záujemcovia dozvedia na prednáške aj prezentácii filmovej školy Kina Úsmev. Počas celého dňa bude v priestoroch kina prebiehať výstava filmovej techniky v spolupráci so Slovenským technickým múzeom Košice.

KOŠICE. Nový projekt Medziscéna prepojí Štátne divadlo Košice a nezávislé kultúrne centrum Tabačka Kulturfabrik. Projekt spustí uvedenie divadelného predstavenia Brave New Life vo štvrtok na Malej scéne štátneho divadla.

Predstavenie Brave New Life vzniklo pred dvoma rokmi v koprodukcii dvoch nezávislých kultúrnych centier Cooltour z Ostravy a Tabačky Kulturfabrik, v súčasnosti je uvádzané v spolupráci sMOVE Ostrava. Pokračovaním projektu Medziscéna bude 28. septembra uvedenie tanečného predstavenia Carmen v site specific verzii v Tabačke Kulturfabrik.

