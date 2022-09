Mesto sľubovalo na Slaneckej čulý pracovný ruch. Ľudia tvrdia, že realita je iná

Vyhýbala sa chlapcovi, zrazila jeho mamu.

Denník Korzár vám prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Prestavba Slaneckej je pod paľbou kritiky. Starostka: Počty pracovníkov boli mizerné

Verejnosti chýba na Slaneckej počas leta čulý stavebný ruch. V septembri sa to má zmeniť. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Rozsiahla prestavba cesty II. triedy na Slaneckej ulici v Košiciach na štvorprúdovú komunikáciu je v centre pozornosti verejnosti od zavedenia rozsiahlych dopravných obmedzení v marci 2022.

Obyvatelia sídliska Nad jazerom, ale i ľudia dochádzajúci z okolia Košíc, kritizujú pomalé tempo prác i nízky počet robotníkov na stavbe najmä počas leta.

Za pravdu dáva kritikom aj starostka mestskej časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová. Téme sa bližšie venoval Michal Lendel.

Syn prebehnúť stihol, matku zrazilo auto. Vodičku súd oslobodil

Najvážnejšie zranenia utrpela chodkyňa pri náraze hlavy o čelné sklo auta. (zdroj: KR PZ KE)

KOŠICE. Zákon nezakazuje chodcom prechádzať cez cestu aj mimo vyznačených priechodov, no nesmú ohroziť seba a obmedziť prichádzajúce vozidlá. Napriek tomu denne dochádza na cestách ku kolíznym situáciám. A neraz aj vážnym.

Koncom roka 2015 sa jedna taká stala na Popradskej ulici v Košiciach. Pred autom, smerujúcim z Triedy SNP v miernom stúpaní na Triedu KVP, prebehla cez cestu matka s dieťaťom. Kým ono to stihlo, ona nie a utrpela vážne zranenia.

Vodičku Renátu síce polícia obvinila z prečinu ublíženia na zdraví, no súd mal na vec iný názor. Prípad a jeho nečakaný záver na súde priblíži Róbert Bejda.

Školu v Charkove jej zničili bomby. Druháčka Líza nastúpila do košických lavíc

6. sep 2022 o 0:00Školu v Charkove jej zničili bomby. Druháčka Líza nastúpila do košických lavícMama Kaťa sa zamestnala v potravinách. (zdroj: archív)

KOŠICE. Mnohí utečenci sa už vrátili na rodnú Ukrajinu, hoci vojenský konflikt tam stále pretrváva. Charkov s okolím patrí medzi najohrozenejšie oblasti, ktoré sú denne ostreľované.

Z druhého najväčšieho mesta Ukrajiny do Myslavy prišla aj Kaťa s dcérou Lízou, ktoré tu našli dočasný domov.

Prvé dni ich spolu s ďalšími utečencami prichýlil hotel v Košickej Belej. Potom sa dostali do Košíc a tu Líza nastúpila do základnej školy. Po letných prázdninách sa v pondelok do lavice vrátila. Jej príbeh prináša Elena Danková.

Obec má ulicu, ktorá viedla na Ukrajinu. Dnes končí v slepom bode

Čopská ulica za obcou Čierna. Na jej konci je strážená hranica s Ukrajinou. (zdroj: Katarína Gécziová)

ČIERNA. Kedysi to bola dôležitá štátna cesta evidovaná pod číslom 553. Viedla z Vranova nad Topľou do Mukačeva na Ukrajine.

Ak by ste dnes chceli kopírovať jej trasu, prešli by ste cez Kráľovský Chlmec, obec Čiernu v Trebišovskom okrese, cez najzápadnejšie sídlo Ukrajiny Šalamúnovú až do Čopu. O význame tejto cesty dodnes napovedá dvojjazyčný názov ulice v Čiernej – po slovensky znie Čopská ulica, v maďarčine Csapi utca.

Ulica pokračuje aj po výjazde z obce, po ľavej strane je odbočka na cestu, ktorá by vás cez vtedy existujúci hraničný priechod zaviedla na Ukrajinu. Prečo nie, zisťovala Katarína Gécziová.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ďalšie správy

Na rovnej ceste stratil nad kolobežkou kontrolu. V nemocnici nafúkal. Nehoda sa stala medzi Buzicou a Rešicou.

Z areálu Chemka Strážske odstránia ďalšie PCB látky. Zamerajú sa na lokalitu Prameň. Envirorezort plánuje začať v utorok.

Narazila do auta, ktoré dávalo prednosť. Nafúkala vyše štyri promile. Chytili aj ďalších opitých vodičov.

Na toalete našla peňaženku so stovkami eur. Chcela ich ukryť, zadržali ju. Staroľubovnianka je stíhaná na slobode.

Opitý vodič došiel domov po tráve bez zapnutých svetiel. Onedlho uňho klopala polícia. Pod vplyvom alkoholu boli traja šoféri.

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .