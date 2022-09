Mirnix-dirnix rozdávanie odmien. Koľko dostala exprednostka, kontrolór povedať nechcel

Súhlas na zverejnenie nedala, bráni sa.

Košický starosta dal spolužiačke vysokú odmenu, sumu začiernili aj vypípali

Miestny úrad mestskej časti Košice-Západ. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. V samospráve košickej mestskej časti Západ vzbudila veľkú pozornosť vysoká odmena pre medzičasom už bývalú prednostku miestneho úradu.

Jana Furmanová skončila na svojej pozícii už vlani v marci, ale ešte na ostatnom, júnovom miestnom zastupiteľstve sa táto téma stále riešila.

Korzár len pred niekoľkými dňami prišiel pri inej príležitosti s informáciou, že exprednostka je bývalou spolužiačkou starostu Marcela Vrchotu (SaS).

Obaja odmietajú, že by s tým vyplatenie neobvykle vysokej odmeny v čase jej konca na úrade akokoľvek súviselo.

Z Furmanovej vyjadrení dokonca vyplýva, že cíti za svoj nečakaný a nedobrovoľný odchod z funkcie krivdu.

Téme vysokej odmeny pre exprednostku Furmanovú sa venoval Peter Jabrik.

V protismere bol on, nie ja, bránil sa vinník tragickej zrážky. Odsúdili ho

Vytiahnutie vodiča z felicie bolo veľmi komplikované. (zdroj: Slovak Assistance)

KOŠICE. Niektoré dopravné nehody objasnia orgány činné v trestnom konaní pomerne rýchlo, s inými, najmä tými smrteľnými, sa zaoberajú dlhšie. K takým patrí aj kolízia dvoch vozidiel z leta 2017.

Na ceste medzi Košicami a Zdobou sa vtedy čelne zrazili dve škodovky a jeden z vodičov zraneniam podľahol. Vážne zranenia utrpela i jeho spolujazdkyňa.

Polícia z prečinu usmrtenia a ublíženia na zdraví obvinila vtedy 34-ročného Košičana Michala S. Po vyše piatich rokoch si v utorok na Okresnom súde Košice - okolie vypočul rozsudok.

Ako opísali priebeh nehody jej účastníci, čo priniesli závery znalcov a aký trest si nakoniec vypočul vodič octavie, sa dočítate v článku Róberta Bejdu.

Pamiatkari blokujú novú prešovskú tržnicu, tvrdí primátorka Turčanová

Staronové trhovisko v centre Prešova. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Keď pred viac než rokom znovu otvorili tržnicu na Weberovej ulici v centre Prešova, bolo známe, že ide o dočasné riešenie.

Populárne trhovisko bolo predtým dva roky zatvorené v súvislosti s výstavbou susedného obchodného centra (OC) Novum. Minulý rok ho provizórne otvorili s tým, že v krátkom čase má na rovnakom mieste vyrásť nové centrálne trhovisko.

Malo by stáť byť na rovnakom mieste a postaviť ho má nový majiteľ, teda OC Novum. Zatiaľ sa však k stavbe staronovej tržnice neschyľuje.

Kde a prečo zámer uviazol, chcel vedieť Michal Frank.

Prvá ženská horská vodkyňa: Je to, akoby vám kamarátka dala do auta svoje malé deti

Denisa Šulcová je prvá ženská certifikovaná horská vodkyňa na Slovensku. (zdroj: Instagram/denisasulc)

Inštruktorka lyžovania, lezkyňa a skialpinistka Denisa Šulcová je prvou certifikovanou ženskou horskou vodkyňou na Slovensku. Je členkou Medzinárodného združenia asociácií horských vodcov (UIAGM), ktoré vzniklo v roku 1965. Slovenskí horskí vodcovia sa stali jeho súčasťou v roku 1996.

Aktuálne je vo svete asi osemtisíc horských vodcov, no ženy tvoria len zlomok z nich, nie je ich ani dvesto.

Denisa Šulcová hovorila aj o tom, prečo je ženských horských vodkýň tak málo. Stať sa ňou je pre ženu podľa nej najmä o načasovaní a dozretí. Mnoho žien môže rozmýšľať, či to stihne ešte predtým, ako budú mať deti, čo muži riešiť nemusia.

„Sú však ženy, ktoré by do toho kurzu chceli ísť, ale už majú po tridsiatke a hovoria si, že ak sa tam nedostanú teraz, kedy to všetko stihnú. Prešla som si tým istým. Mám po 40-ke a teraz začínam,“ opisuje v rozhovore s Lenkou Hanikovou.

Ukrajinský tiger u nás nikdy nebol, ľudia si z neho robia žarty

Tigrie mláďa z Ukrajiny mala zachytiť slovenská fotopasca. Ani to nakoniec nebola pravda. (zdroj: Facebook/Štefan Hodor)

STAKČÍN, BREZOVEC, KLENOVÁ. Tiger, ktorý cez víkend zamestnával pozornosť polície, pohraničníkov, ochranárov, miestne samosprávy a ich obyvateľov v okrese Snina, na Slovensku pravdepodobne nebol. Informovala o tom TV JOJ.

Polícia informáciu od ukrajinských kolegov, že sa šelma pohybuje v blízkosti hraníc, nepreverovala.

Prvotné obavy obyvateľov prihraničných obcí vystriedali žarty.

Čo o údajnom tigrovi na Slovensku hovorí polícia, Správa Národného parku Poloniny či starostovia blízkych obcí, zisťovala Jana Otriová.

U. S. Steel Košice vypína vysokú pec a znižuje počet zamestnancov

U. S. Steel Košice. (zdroj: TASR)

KOŠICE. Košické železiarne U. S. Steel obmedzujú svoju prevádzku.

Od pondelka začali s plánovaným odstavením vysokej pece VP2.

"Odstávka bude trvať 60 dní,“ potvrdil hovorca firmy Ján Bača pre portál Aktuality.

Svoje zariadenia spoločnosť naďalej prevádzkuje podľa Baču v súlade s požiadavkami zákazníkov a podľa toho upraví harmonogramy údržby.

U. S. Steel zároveň redukuje počet zamestnancov a pripravil aj návrh motivačného programu.



Na zmeny, ktoré chystajú košické oceliarne, sa pýtal Jaroslav Vrábeľ.

Autá od seba po zrážke odhodilo. (zdroj: KR PZ Košice)

Nevodič posadil do auta päť spolujazdcov, za Nálepkovom nastala čelná zrážka. Ťažké zranenia utrpeli viacerí

Zostali bez práce a bez peňazí, naleteli podvodníkovi. Podvodným inzerátom sa už zaberá polícia

Polícia vyšetruje úmrtie 8-mesačného dieťaťa v Dobšinej. Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie

Povzbudený úspechom kradol zas. Palivo z cisternového vagóna zmizlo tretíkrát. Polícia zlodeja stále nemá

Biela noc sa vracia. Sľubujú desaťmetrovú atrakciu v Mestskom parku. Festival bude v Košiciach aj Bratislave

Komín v areáli bývalého mäsokombinátu v Spišskej Novej Vsi odstrelia. Stavba chátra tri desaťročia

Viliam Macko (vpravo) je v súčasnosti kapitánom štvrtoligového FK Kechnec. (zdroj: kosiceonline.sk)

Novák nadviazal na hviezdne roky. Proti ďalšiemu exligistovi vraj hral hokej

Kríza ich vyhnala zo Steel arény. Hokejisti Košíc sa sťahujú do menšej haly

Pod Šarišským hradom sa zišla elitná spoločnosť. Zvíťazili zahraničné tímy

