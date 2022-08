Priestor bývalého Blšáku má nádej opäť sa stať obľúbeným miestom nákupov. Kraj má plán

Kúpu pozemkov však sprevádzajú pochybnosti.

Podnikateľ Remeta nakúpil pozemky Košíc, na ich predaji župe zarobí milióny

Pozemky, kde stál niekdajší Blšák, sa nachádzajú v susedstve obchodných centier a novej Košickej futbalovej arény. (zdroj: Michal Lendel)

KOŠICE. Biznis s lukratívnymi pozemkami Košíc pod bývalým Všešportovým areálom (VŠA) a tiež známym Blšákom má pokračovanie.

Deväť hektárov mesta prešlo pred rokmi za symbolické čiastky do vlastníctva „polomestského“ futbalového klubu MFK Košice. Zhruba päť a pol hektára z tohto majetku sa potom dostalo do súkromných rúk.

V súčasnosti vlastní časť bývalých mestských parciel pri VŠA spoločnosť Millenium, s. r. o., ktorej jediný spoločník sídli na Cypre.

Dva mesiace pred župnými voľbami ohlásil Košický samosprávny kraj (KSK) na čele so županom Rastislavom Trnkom (nezávislý) záujem o tieto pozemky s výmerou zhruba 3,2 hektára. Župa je ochotná vyplatiť za nehnuteľnosti 6,6 milióna.

Téme kúpy pozemkov sa venoval Michal Lendel.

Fejkové tenisky a pirátske cédečká z Blšáku. Ako v Košiciach vymrel nákupný raj

Legendárny Blšák kedysi. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Víkend bez Blšáku snáď ani nebol víkendom. Najmä sobota patrila k tým dňom, keď sa známe trhovisko zapĺňalo Košičanmi a zákazníkmi z rôznych kútov východného Slovenska.

Na Blšák sa chodilo pešo alebo električkou číslo 9. Kto prešiel popod bránu s modrou tabuľou a žltým nápisom, ocitol sa medzi dlhými úzkymi uličkami s mnohými plechovými stánkami rôznych farieb.

Predajcovia, prevažne Vietnamci a Košičania, v nich v každom ročnom období núkali množstvo tovaru. Džínsy, kárované košele, „zaručene“ značkové tenisky a načierno napálené cédečká. Blšák bol miestom, kde mohli celé rodiny nakupovať komodity od výmyslu sveta a za prijateľné ceny.

Do spomienok na slávu i zánik obľúbeného košického trhoviska sa vrátila Katarína Gécziová.

Akcia Syseľ: Podnikateľ a sudca vybavovali rozsudky, odsúdili ich za korupciu

NAKA vlani v rámci akcie Syseľ zadržala šesť mužov, troch z nich prokurátor obžaloval a súd odsúdil. (zdroj: Ilustračné - PZ SR)

BRATISLAVA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Vlani koncom októbra vykonala Národná kriminálna agentúra (NAKA) na východe Slovenska protikorupčnú akciu Syseľ.

Jedným z poltucta zaistených bol podnikateľ Marián Sisák z okresu Michalovce, o ktorom bolo v minulosti medializované, že má kamarátske vzťahy s niektorými sudcami z Košického i Prešovského kraja. Ďalším bol bývalý sudca Okresného súdu vo Vranove nad Topľou Miroslav Novák.

Obvinili ich, tak ako aj ďalších štyroch mužov, z prečinov podplácania a nepriamej korupcie.

Koncom mája Úrad špeciálneho prokurátora (ÚŠP) časť vyšetrovania uzavrel a spis odstúpil Špecializovanému trestnému súdu (ŠTS) v Pezinku. Ako obžalovaní v ňom figurujú iba Sisák, Novák a Alexej I.

Súd v ich prípade už rozhodol, ale je jasné, že nie poslednýkrát, píše Róbert Bejda.

Stav prostitúcie v Košiciach. Mravnostné evidovalo 64 žien, problémom boli tajné

Mestský park bol jedným z tajných miest, kde sa obchodovalo s „láskou". (zdroj: knižničný fond VKJB)

KOŠICE. Otázka prostitúcie je veľká bolesť ľudstva pre ktorú si sociológovia a moralisti sveta najviac lámu hlavy.

Okrem dobrej vôle k tomu určených úradov, sú pri boji proti prostitúcii rozhodujúce aj sociálne a hospodárske pomery. Vieme napríklad, že vo Viedni, v Nemecku a v Maďarsku následkom zlých hospodárskych pomerov otázka prostitúcie katastrofálne vzrástla, aby sme o Poľsku a o Oriente vôbec nehovorili.

Redaktor periodika Slovenský východ sa bol pozrieť na to, aké sú pomery v tomto ohľade u nás. Navštívil mravnostné oddelenie v Košiciach. Čo zistil a s akým dojmom odtiaľ odchádzal, priblížil v rubrike Košice pred sto rokmi Tomáš Ondrejšík.

Dočítate sa v nej i o požiari v záhrade bývalej kadetnej školy i prípade muža s prezývkou Cukrový strýček, ktorý lákal malé dievčatká na sladkosti.

Matku kopal do hlavy, zasiahla polícia. Agresor komplikoval prácu aj záchranárom

Ilustračné (zdroj: Google Maps)

SKÁROŠ. Policajné hliadky v nedeľu smerovali do prihraničnej obce Skároš v okrese Košice–okolie.

Syn napadol vlastnú matku a fyzicky na ňu útočil. V afekte kričal nezmyselné vety.

K útoku došlo počas dňa v jednom z miestnych domov.

Bola o ňom upovedomená polícia, na miesto dorazila aj záchranka. Jej pracovníci poskytli žene prvú pomoc.

O incidente píše Kristián Sabo.

Kostrové pozostatky, ktoré našli pri Galante, patria mafiánovi Nigutovi. Potvrdila analýza DNA

Telo patrilo Nigutovi, potvrdila polícia. (zdroj: FB/Polícia SR)

KOŠICE. Analýza DNA kostrových pozostatkov, ktoré Národná kriminálna agentúra 14. júla tohto roka vykopala v Dolnom Chotári v okrese Galanta, potvrdila, že ide o telo košického mafiána Róberta Niguta.

Lokalitu označili spolupracujúci obvinení ako miesto jeho pochovania.

Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.

Nigut bol považovaný za člena skupiny Róberta Okoličányho. Ten dostal doživotie, ale už vyše štyri roky je na úteku.

Aj Nigut bol odsúdený na doživotie. Polícia po ňom pátrala od októbra 2013.

Všetky dôležité súvislosti spísala Klaudia Jurkovičová.

Chodník pre chodcov a cyklistov na Južnej triede obnovia. Pôvodný zhotoviteľ odstúpil

(zdroj: Michal Lendel)

KOŠICE. Na Južnej triede v Košiciach zrekonštruujú chodník pre chodcov a cyklistov.

Stavebné práce bude mať na starosti košická spoločnosť Astex, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní spomedzi piatich záujemcov.

"Ich ponúknutá cena vo výške 242 247 eur bola o 31 percent nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky," informovala radnica.

Časť chodníka na pravej strane Južnej triedy od križovatky s Rastislavovou po Hotel Rocca v dĺžke 800 metrov sa začala rekonštruovať na jeseň minulého roka.

Po odstúpení pôvodného zhotoviteľa na jar tohto roka vyhlásilo mesto nové verejné obstarávanie na dokončenie zhruba kilometrového úseku v smere k Mostu VSS a 1,8-kilometrového chodníka na opačnej strane od tohto mosta k Rybe.

Téme sa venovala Klaudia Jurkovičová a Michal Lendel.

Na košického župana kandiduje aj bývalý rektor univerzity

Juraj Sinay. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Posledný možný deň na podanie kandidátnej listiny do októbrových krajských volieb využil Juraj Sinay, ktorý sa chce uchádzať o post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK).

Sinay pôsobí v súčasnosti ako koordinátor vodíkových technológií v SR, poveril ho tým minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

V rokoch 2015 až 2017 bol prezidentom Zväzu automobilového priemyslu SR a dlhé roky predtým viedol Technickú univerzitu v Košiciach (TUKE) na pozíciách rektor a prorektor. Do volieb ide ako nezávislý, bez podpory politických strán. Nevylúčil však, že sa to môže do termínu volieb 29. októbra zmeniť.

Na predstavenie čerstvého kandidáta na post košického župana sa boli pozrieť Michal Lendel a Judita Čermáková.

