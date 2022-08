Opitý vrazil do policajtov, iný vinil údajného šoféra. Ako politici platili za alkohol

Jedni si chybu priznali, druhí nie.

Archívna policajná snímka z roku 2012 zachytáva policajné auto, do ktorého vrazil vtedajší starosta Žehne Andrej Lazor. (Zdroj: PZ SR)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Čerstvý prípad neprávoplatne odsúdeného starostu košických Kavečian Martina Balčíka (KDH), ktorý utekal pred policajtmi, odmietol fúkať, nechať si odobrať krv na rozbor a napokon žiaden trest nedostal, otvára staré príklady komunálnych politikov prichytených pod vplyvom alkoholu.

U Balčíka sa nikdy oficiálne rozbormi nepotvrdilo, že by mal za volantom vypité, ale na súde hneď v úvode pojednávania priznal svoju vinu.

Svoje konanie oľutoval a povedal, že keby sa dal vrátiť čas, konal by úplne inak.

V minulosti stál alkohol za volantom politikov ich kariéru, iných zase nie.

Chytili ho pri cintoríne

Dnes už bývalého primátora Popradu Jozefa Švagerka (nezávislý) v polovici augusta 2017 zastavila policajná hliadka neďaleko cintorína na ceste v smere na Veľký Slavkov.

V dychu mu namerala viac ako jedno promile alkoholu.

Švagerko napriek tomu ostal primátorom Popradu, keďže v tom čase nebol právoplatne odsúdený. Vinu v prípravnom konaní a neskôr aj na súde odmietol.

Švagerko sa chcel v komunálnych voľbách 2018 opäť uchádzať o post primátora.

Niekoľko dní pred voľbami sa kandidatúry vzdal, aj keď nepotvrdil, že tak spravil pre alkohol za volantom.

„Bolo to moje slobodné rozhodnutie. Nebolo to tak, že by mi nejaký iný poslanec povedal, že mám odísť,” vravel vtedy pre Korzár.

Tri dni po komunálnych voľbách si Švagerko vypočul verdikt Okresného súdu v Poprade.

