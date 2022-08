Spolužiak starosta ju odvolal, spolužiak župan prijal. Vzal si šéfku, tiež bude šéf

Rodinné a školské prípady z úradov.

Manžel spolužiačky župana Trnku bude šéfovať krajskému múzeu

Nový šéf Východoslovenského múzea Dominik Béreš chce aj viac pracovať so sociálnymi sieťami a dostať múzeum i na TikTok. (zdroj: KSK)

KOŠICE. Vlani skončil vo funkcii najdlhšie slúžiaci riaditeľ Východoslovenského múzea Robert Pollák.

Župa vtedy deklarovala, že nový riaditeľ múzea s polmiliónom exponátov vzíde z verejného výberového konania v októbri 2021.

To však napokon prebehlo až tento rok v júli. Päťčlenná výberová komisia na základe výsledkov písomnej a ústnej časti odporučila na funkciu riaditeľa múzea Dominika Béreša.

Víťaz konkurzu je manželom zástupkyne riaditeľa úradu KSK Jany Béreš Furmanovej. Jej nadriadený, riaditeľ župného úradu Boris Bilčak viedol výberové konanie ako predseda komisie. Béreš Furmanová je zároveň Trnkovou spolužiačkou zo spoločnej triedy na Gymnáziu Šrobárova.

Do rovnakej triedy s nimi navyše chodil aj Marcel Vrchota (SaS), starosta mestskej časti Západ.

Práve tam Furmanová spolu aj so svojím terajším manželom pracovala do marca 2021, a to ako prednostka miestneho úradu, teda ako Bérešova priama nadriadená.

Manželmi sa stali tento rok v marci, keď už ona bola na župe a on ešte na Terase. Teraz budú zas obaja na kraji, ktorý je zriaďovateľom Východoslovenského múzea.

Béreš ako vedúci oddelenia kultúry v mestskej časti Západ sa pritom o zamestnanie na Košickom kraji prvýkrát snažil už pred troma rokmi.

Viac si prečítate v texte Jany Ogurčákovej.

Rodičom sa po dvoch litroch vína vyhrážal zabitím. Najprv s vidlicou, potom s guľatinou

Ilustračné foto. (zdroj: Archív)

KOŠICE. K najčastejším prípadom prečinu nebezpečného vyhrážania dochádza medzi manželmi a tiež zo strany detí voči rodičom. Polícia, prokuratúra a následne aj súd riešili nedávno práve taký prípad, keď sa syn vyhrážal otcovi a mame.

Polícia 33-ročného Františka K. z obce Drienovec obvinila, prokuratúra obžalovala a na súd podala návrh na väzobné stíhanie. Okresný súd Košice-okolie rozhodol o väzbe a Drienovčana už aj odsúdil.

Incident sa stal v obci Drienovec v okrese Košice-okolie 11. augusta približne hodinu pred polnocou. Podľa znenia obvinenia František vošiel do izby v rodinnom dome s vidlicou na grilovanie v ruke. Rodičom Františkovi (58) a Verone (58) povedal „teraz vás zabijem".

Súd sledoval Róbert Bejda.

Bratislavčan v Poloninách: Je to tu pekné, no cesta trvá ako do Splitu

Deň na gazdovstve bol jedným zo zážitkov festivalu. Prevažne mestská klientela si mohla vyskúšať, ako ide práca od ruky. (zdroj: Objavte Poloniny)

POLONINY. Aké máte pirohy? Čím sú plnené? Z akej múky to robíte? Sú sladké alebo slané? Pečiete ich alebo varíte? Sypú sa otázky od návštevníčky so západniarskym prízvukom na jednu zo žien predávajúcich pirohy.

Je sobota dopoludnia a v Uliči pri rybníku beží druhý deň zážitkového festivalu Objavte Poloniny. Miesto je symbolické, hneď pri jazierku je totiž povestná brána a dvere do najvýchodnejšieho národného parku.

Je veľmi teplo. Napriek tomu miestne ženy v stánku chystajú občerstvenie pre návštevníkov. Ponúkajú dva druhy tradičných ručne „lepených" pirohov, teda menej, ako má zákazníčka otázok.

Atmosféru podujatia priblížila Katarína Gécziová.

Syna prešovskej primátorky, obvineného z vraždy, pustili z väzby na slobodu

Martin Turčan. (zdroj: FB M. T.)

PREŠOV. Syn prešovskej primátorky Andrey Turčanovej (KDH), policajt Martin Turčan, obvinený z vraždy svojho kolegu, je už hospitalizovaný na psychiatrii v Plešivci.

Vo väzbe už nie je, lebo podľa dostupných informácií nemal byť v čase spáchania svojho skutku pre nepríčetnosť zodpovedný za svoje konanie.

Turčana obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy po tom, čo 14. marca 2022 neďaleko železničnej stanice v Prešove zastrelil kolegu, 29-ročného železničného policajta.

Po streľbe sa dal na policajnom aute na útek a nasledovalo rozsiahle policajné pátranie. Martina nakoniec chytili v ten istý deň neskoro večer na strednom Slovensku. Skončil v cele predbežného zadržania, tam však napadol službukonajúcich policajtov.

Previezli ho teda na košickú psychiatriu. Odtiaľ putoval do nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. Momentálne sa už nachádza v Psychiatrickej liečebni Samuela Bluma v Plešivci (okres Rožňava).

Hoci je obvinený z vraždy, prípad sa pred súd napokon možno ani nedostane.

Na nové skutočnosti sa pozrel Kristián Sabo.

Pellegrini predstavil kandidáta Hlasu na prešovského župana

Michal Kaliňák a Peter Pellegrini. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa bude uchádzať aj politológ a ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák.

Profilovať sa chce ako občiansky kandidát, pričom aktuálne hľadá podporu pre svoj program medzi viacerými politickými stranami.

Podporu jeho kandidatúry prišiel v pondelok do Prešova vyjadriť predseda strany Hlas-sociálna demokracia Peter Pellegrini.

Na mieste bol Michal Frank.

Majerského bude na župana podporovať koalícia štyroch strán

Milan Majerský ohlasuje opätovnú kandidatúru. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský v pondelok oficiálne oznámil svoju opätovnú kandidatúru na tento post.

Kresťanskodemokratické hnutie, na čele ktorého Majerský stojí, ho potvrdilo ako kandidáta už v marci.

Majerský teraz už aj oficiálne oznámil svoju kandidatúru na prešovského župana.

Zároveň predstavil i tím kandidátov na poslancov, ktorí jeho kandidatúru podporujú.

Viac si prečítate v texte Michala Franka.

Filip Kuffa. (zdroj: TASR)

Za konflikt môže Gregor Kuffa, tvrdí popradská firma. Filip Kuffa oponuje, že chcú ich pozemky

V nedeľu po búrke voda, blato a kamene, na druhý deň bagre, čerpadlá a lopaty. Okresy v Prešovskom kraji sa spamätávajú z vyčíňania živlov

Slováci v pití za volantom lámu rekordy. Východ je na druhej a tretej priečke. Kto tento týždeň nenafúka, dostane pivo

Momentka zo zápasu Rimavská Sobota - Svidník. (zdroj: Titanilla Bőd)

(zdroj: Ilustračné - TASR)

