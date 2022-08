Dni mesta Trebišov a Dni mesta Spišská Nová Ves. Tipy na víkend 27. a 28. augusta

Kam na zaujímavé podujatie.

Dni mesta Trebišov

TREBIŠOV. Dni mesta Trebišov sa začali už v pondelok a prebiehali v jednotlivých častiach mesta celý týždeň. Vyvrcholením najväčšieho letného kultúrno-spoločenského podujatia bude víkendový program 27. a 28. augusta. Pre občanov Trebišova, deti, ako i hostí z okolia je pripravený bohatý program v areáli mestského parku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Návštevníci sa môžu tešiť na mnohé hudobné vystúpenia, folklór, atraktívny program, súťaže pre najmenších, tvorivé dielne, výstavu, historický šerm, dobovú kuchyňu, zábavné atrakcie, vodné bicyklovanie, ale aj na kulinárske umenie súťažiacich vo varení najlepšieho guláša.

Hlavný pódiový program sa začne v sobotu v amfiteátri krátko pred 14.00 h slávnostným otvorením, pokračovať bude predstavením pre deti s názvom Surikaty a zoskupením Invencia s hitmi muzikálu Na skle maľované. Divákom sa ďalej predstavia skupina Komajota, spevák Lukáš Adamec, Peter Bič Project a Tublatanka.

V nedeľu dopoludnia sa v amfiteátri uskutoční rímskokatolícka svätá omša. Súčasťou Dní mesta Trebišov bude ďalej folklórny festival, počas ktorého vystúpia súbory Zemplín a Hornád, skupina Drišľak a Ľudová hudba Stana Baláža. Na futbalovom štadióne sa odohrá exhibičný zápas spojený s autogramiádou, kde nastúpia české futbalové legendy Sigiteam proti internacionálom Trebišova. Mesto cez víkend sprístupní aj Mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho.

Dni mesta Spišská Nová Ves

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V piatok 26. a v sobotu 27. augusta je pripravený bohatý program, v ktorom sa predstavia i šermiari Tovarišstva starých bojových umení a remesiel s ukážkou rytierskeho turnaja na koňoch.

Chýbať nebude ani dobový sprievod, zároveň svoju zručnosť predvedú remeselníci počas 27. ročníka Trhu ľudových remesiel. Po dvoch rokoch sa celodenný program koná bez akýchkoľvek obmedzení. Na Letnej ulici bude takmer 100 stánkov predajcov zo Slovenska a Českej republiky.

V programe nebudú chýbať ukážky sokoliarov, predstavenie módy a dvorských tancov. Pripravených je množstvo rozprávok, interaktívne predstavenie O Rómeovi a Júlii či zábavné a poučné priblíženie diela Shakespeara Nech žije kráľ. So svojim exhibičným vystúpením sa už tradične predstaví aj spišskonovoveská skupina historického šermu Jago. Divadlo teatrálnej skratky pri príležitosti 185. výročia narodenia cisárovnej Sisi uvedie hru Spomienky na cisárovnú, ktorú dramaturgicky a režijne pripravil Peter Karpinský. Podujatie v piatok zavŕši koncert Pavla Hammela a v sobotu vystúpenie Katky Knechtovej.



V súvislosti s konaním podujatia upozorňuje radnica na úplnú krátkodobú uzáveru cestnej komunikácie na Letnej ulici od budovy Reduty po sochu generála Nálepku, a to od štvrtka 25. augusta od 8.00 hod. do nedele 28. augusta do 12.00 hod. Čiastočne bude obmedzená doprava aj na Zimnej ulici v piatok večer počas historického sprievodu.