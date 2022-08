Do Jasova a Bane Lucia vlakom a retroautobusom. Tipy na víkend 13. a 14. augusta

Kam za zaujímavým podujatím.

Vlakom a retrobusom do Jasova a Bane Lucia

KOŠICE, JASOV. Prázdninový tip ponúka Detská železnica v Košiciach, ktorá cestujúcich láka už túto sobotu 13. augusta Za pokladmi Abova do Jasova a Lucia Bane. Okrem nostalgického vlaku sa cestujúci tentoraz prenesú v čase a v priestore aj vďaka jazde v historickom autobuse a odhalia hneď niekoľko tajomstiev. Hoci výlet vedie iba „pár krokov“ za Košice, väčšina Košičanov doposiaľ neodhalila genius loci malebnej baníckej osady Baňa Lucia, ktorá v 50-tych rokoch takmer zanikla a po skončení hutníckej výroby tam už nevedú žiadne koľajnice.

Návštevníci zavítajú do kláštora v Jasove, kde sa popri klasickej prehliadkovej trase dostanú aj do bežne neprístupných priestorov a do neďalekej malebnej baníckej osady Baňa Lucia.

Pripravené je aj premietanie filmu o Bani Lucia, kolky v miestnej kolkárni či piknik a kúpanie na retro kúpalisku s moderovaným programom pre deti.

Zemplínske folklórne slávnosti

MICHALOVCE. Festival s vystúpeniami na pódiu bude pokračovať v sobotu od 13.30 hod., otvorenie druhého dňa bude o 16.00 hod. V programe vystúpia spevácka skupina Hnojňaňe z Mihaľovec, detský folklórny súbor Zemplínik oslavujúci 50. výročie, spevák Ľudovít Džubák s ľudovou hudbou Chemlon a ďalší. V programe Na valaľe bude nasledovať folklórny súbor Chemlon z Humenného.

Šesťdesiaty druhý ročník Zemplínskych slávností ukončí michalovský folklórny súbor so 65-ročnou históriou. Folklórny súbor Zemplín vystúpi o 21.00 hod.