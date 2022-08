Vlakom a retrobusom do Jasova a Bane Lucia. Tipy na piatok 12. augusta

Kam za zaujímavými podujatiami.

Vlakom a retrobusom do Jasova a Bane Lucia

KOŠICE, JASOV. Prázdninový tip ponúka Detská železnica v Košiciach, ktorá cestujúcich láka už túto sobotu 13. augusta Za pokladmi Abova do Jasova a Lucia Bane. Okrem nostalgického vlaku sa cestujúci tentoraz prenesú v čase a v priestore aj vďaka jazde v historickom autobuse a odhalia hneď niekoľko tajomstiev. Hoci výlet vedie iba „pár krokov“ za Košice, väčšina Košičanov doposiaľ neodhalila genius loci malebnej baníckej osady Baňa Lucia, ktorá v 50. rokoch takmer zanikla a po skončení hutníckej výroby tam už nevedú žiadne koľajnice.

Návštevníci zavítajú do kláštora v Jasove, kde sa popri klasickej prehliadkovej trase dostanú aj do bežne neprístupných priestorov a do neďalekej malebnej baníckej osady Baňa Lucia.

Pripravené je aj premietanie filmu o Bani Lucia, kolky v miestnej kolkárni či piknik a kúpanie na retro kúpalisku s moderovaným programom pre deti.

Gelnický jarmok

GELNICA. Po dvoch pandemických rokoch sa opäť uskutoční Gelnický jarmok. V rámci neho je počas piatka a soboty naplánovaný aj kultúrny program. Situovaný bude na Hlavnej ulici, pri priemyselnom parku bude pódium pre účinkujúcich a pri bývalom dome služieb zóna s občerstvením.

Kultúrny program, ktorého súčasťou bude aj slávnostné odovzdávanie Ceny mesta a Ceny primátora, sa začne v piatok o 14.30 h. V sobotu je naplánovaný od 13.00 h. V rámci neho sa predstavia viacerí umelci, napríklad Sima Magušinová, No Name, Vašo Patejdl či Kollárovci. Súčasťou bude aj prehliadka tanečných country skupín či prehliadka folklóru z Gelnického okresu pod názvom Hnilecké ozveny. Sprievodnou akciou bude už tradične Hnilecká výstava drobných zvierat.