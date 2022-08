Slovensko i cirkev stratili vplyvného človeka, ktorý mal srdce otvorené pre všetkých

Slúžil siedmim pápežom, na domov nezabudol.

Miloval futbal a ľudové piesne. Na kardinála Tomka spomínajú mladí kňazi ako na otca

Jozef Kozák spomína na kardinála Jozefa Tomka ako na otca. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

HUMENNÉ, UDAVSKÉ. Farár Jozef Kozák vnímal kardinála Jozefa Tomka nielen ako cirkevného predstaviteľa, ale aj ako otca.

Vyzýval najmä k dobroprajnosti.

Správu o úmrtí kardinála Jozefa Tomka prijal kňaz Jozef Kozák, správca Farnosti sv. košických mučeníkov v Humennom, v pondelok ráno od kardinálovej netere.

„Veľmi sa ma to dotklo. Mal som možnosť veľakrát sa s ním stretnúť osobne. Otec kardinál nebol len cirkevný predstaviteľ, bol mi oveľa bližší, ako otec,“ hovorí.

Zdravotnú sestru pichol pacient nožnicami. Polícia motív stále nepozná

Nemocnica v Šaci. (zdroj: Archív)

KOŠICE. Vlnu nevôle vyvolal koncom júna prípad, keď v jednej z izieb internej kliniky nemocnice v košickej mestskej časti Šaca zaútočil pacient s nožnicami v ruke na sestričku.

Bol agresívny a personál ohrozoval aj tyčou.

Muža si po útoku zobrali na paškál policajti, na miesto prišlo viacero privolaných hliadok.

Ani viac než mesiac po skutku stále nie je jasné, či bude niekedy útočník obvinený.

Sucho aj zahraničné dovolenky. Na Domašu prichádza menej návštevníkov ako kedysi

Pohľad na VN Veľká Domaša. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

DOMAŠA. Vrchol letnej sezóny, horúci víkend, zdanlivo optimálne podmienky.

Napriek tomu vodná nádrž Domaša nepraská vo švíkoch.

Nízka hladina vody, ktorú kritizovali starostovia obcí v okolí Domaše, nie je jediným dôvodom nižšej návštevnosti.

Ako vyzerá Domaša počas letného víkendu, čo na aktuálny stav hladiny a počty návštevníkov hovoria prevádzkovatelia chát a penziónov a koho vinia starostovia za nízky stav vody, píše Michal Frank.

Svoj život spojila s prešovským divadlom. Zomrela herečka Dana Trnčíková

Dana Trnčíková. (zdroj: DJZ)

PREŠOV. Pred šesťdesiatimi rokmi nastúpila ako čerstvá absolventka do Divadla Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove. Prežila v ňom celý svoj umelecký život až do odchodu do dôchodku.

Kultúrnu obec zasiahla smutná správa. Vo veku 80 rokov zomrela herečka Dana Trnčíková. O úmrtí informovalo DJZ.

Tragédia v cirkuse Aleš. Na vine nebola ťava, zamestnanca prešlo auto so seno

(zdroj: tvnoviny.sk)

STROPKOV. K tragickej udalosti v priestoroch českého cirkusu Aleš došlo v piatok v Stropkove, kde v tom čase hosťoval.

Podľa prvotných informácií, ktoré sa po nešťastnej udalosti dostali na verejnosť, mala ťava pohrýzť 59-ročného zamestnanca Ivana do tváre, hrudníka a ruky.

Zdá sa však, že to nie je pravda, stopy krvi sa našli inde.

Kardinál Jozef Tomko zomrel v Ríme v kruhu blízkych

Kardinál Jozef Tomko. (zdroj: TK KBS/SpC-Vatican)

KOŠICE. Vo svojom bydlisku v Ríme v pondelok v skorých ranných hodinách v kruhu najbližších spolupracovníkov vo veku 98 rokov zomrel kardinál Jozef Tomko.

Informovala o tom Konferencia biskupov Slovenska.

Za pápeža Jána Pavla II. pôsobil ako prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Bol tiež predsedom Pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy.

Vo Vatikáne pôsobil od roku 1945 a po smrti Jána Korca bol posledným žijúcim slovenským kardinálom. Pohrebné obrady sa budú konať v Ríme a v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach.

Udavčene, trimce še. Takto sa lúčil kardinál Jozef Tomko s rodákmi

Synovec Ľudovít Behún má na uja krásne spomienky. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

UDAVSKÉ. Kardinál Jozef Tomko sa z rodného Udavského nikdy neodhlásil. Zomrel ako Udavčan, hovoria v obci jeho najbližší.

Pre nich bol v prvom rade ujo, ktorý im prepašoval pomaranče, hutorel s nimi a živo sa zaujímal o novinky v rodine i v rodisku.

„Čakali sme to už skôr. Bol doma, jeho stav sa zlepšoval. Deväťdesiatosem rokov je krásny vek,“ hovorí s pohnutím v hlase synovec Ľudovít Behún (71) o tom, ako v pondelok ráno prijal správu o úmrtí svojho uja, brata kardinálovej sestry Margity (1929), svojej už nebohej mamy.

Ako na kardinála Tomka spomínajú v jeho rodnom Udavskom, sa bola pýtať Jana Otriová.

Motocyklista šoféroval opitý. (zdroj: FB Polícia SR - Košický kraj)

Motocyklista viezol v postrannom vozíku dieťa, narazilo do nich auto. Nehodu nespôsobil, nafúkal 1,17 promile

Košického advokáta Farkašovského v kauze nepriamej korupcie súdia odznova. Od klientky mal pýtať úplatok pre sudcu

Bývalé plážové kúpalisko chcú v Spišskej Novej Vsi zmeniť na rekreačnú zónu. Pribudnú móla aj trávniky na jogu

Sú známe výsledky spočítavania turistov v Tatrách, najnavštevovanejší bol Hrebienok. Rekord spred dvoch rokov nepadol

Nočný záťah policajtov v Košiciach: Sedem podgurážených mladistvých má problém. Kontrola bola zameraná na alkohol

V prešovských mestských lesoch videli medveďa hnedého. Radnica žiada o opatrnosť

Košická futbalová aréna. (zdroj: fckosice.sk)

Veľká novinka. Ukrajinci budú hrať play off Európskej ligy v Košiciach

Láka ho Hollywood i pláže. Regendu Anaheim očaril, vie, kde musí pridať

