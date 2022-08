Tešili sa na tablety, že im pomôžu pri voľbách. Ani ich nedostali, ani by im vraj nepomohli

Zrazil policajta, pykať nebude.

Štát mal dať obciam 6000 tabletov zo sčítania. Starostovia ich stále nemajú

V januári oznámili darovanie tabletov, do Košíc ešte nedorazili. (zdroj: TASR)

KOŠICE. Štát samosprávam sľúbil, že im daruje tablety, ktoré sa používali vlani pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov.

O darovaní takmer 6000 tabletov obciam informoval ešte koncom januára predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) spoločne so šéfom parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jozefom Lukáčom (Sme rodina) a predsedom Štatistického úradu SR Alexandrom Ballekom.

Samosprávy ich chcú využiť pri jesenných voľbách. Dodnes ich však veľká väčšina z nich nemá k dispozícii.

Veľké mestské časti Košíc preto napísali otvorený list Štatistickému úradu.

Jana Ogurčáková požiadala úrad o reakciu a jeho odkaz zrejme starostov prekvapí.

Maďarsko si v centre Košíc prerába bývalé sídlo Ústavného súdu

Na budove sa intenzívne pracuje. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. V centre Košíc panuje čulý stavebný ruch. Môže za to zmena majiteľa ikonickej budovy uprostred Hlavnej ulice.

Čákiho-Dezőfiho palác je národná kultúrna pamiatka na rohu Hlavnej a Poštovej ulice.

Od začiatku svojej činnosti v roku 1993 tam sídlil Ústavný súd Slovenskej republiky, a to až do roku 2006. Neskôr si budovu prenajímalo kníhkupectvo Panta Rhei.

Mestský palác Hlavná 72 kúpilo Maďarsko, zastúpené ministerstvom zahraničného obchodu a zahraničných vecí, v januári 2021.

Vlani slovenský rezort zahraničných vecí maďarskú vládu za nákup nehnuteľností kritizoval, pripomína Jana Ogurčáková.

Zrazil policajta, pri naháňačke mu prestrelili pneumatiku. Do väzenia nepôjde

Unikajúce auto zastavili až strely z policajnej zbrane. (zdroj: Jaroslav Vrábeľ)

KOŠICE. Muž na benzínovom čerpadle v Košiciach vlani v marci zrazil policajta.

Potom na Fiate 500 začal unikať, počas divokej naháňačky zazneli aj výstrely.

Keď ho chceli policajti zadržať, kládol odpor a kopal do nich.

Do väzenia však napriek tomu nepôjde.

Prokurátor Okresnej prokuratúry Košice I totiž na návrh vyšetrovateľa rozhodol o zastavení trestného stíhania z dôvodu, že obvinený nebol v čase činu pre nepríčetnosť trestne zodpovedný, zistil Kristián Sabo.

V Štrbskom plese sa kúpali, chytali ryby, ťažili ľad. Teraz ho trápi klíma, osada vymiera

Člnkovanie na Štrbskom plese. (zdroj: TASR)

ŠTRBSKÉ PLESO. Viete si predstaviť, že by ste prišli v zime na Štrbské pleso a na jeho opačnom brehu by ste videli ťažbu ľadu?

V zimných mesiacoch by sa tam konali hokejové turnaje a ľudia by sa korčuľovali, v lete by sa kúpali či chytali ryby...

Kedysi sa na obľúbenom tatranskom jazere športovalo a stáli tam dokonca rôzne budovy bez kanalizácie. Priamo pri jeho brehu.

V súčasnosti je už toto všetko minulosťou. Atraktívnu lokalitu však aktuálne sužujú iné vážne problémy. Aké, o tom píše Lenka Haniková.

Vážna nehoda sa stala pri Sečovciach. (zdroj: FB/Polícia SR - Košický kraj)

Auto vymrštilo do vzduchu, skončilo na streche. Ťažko sa zranil vodič aj jeho spolujazdci.

Turistov pribudlo, horskí záchranári sa nezastavia. Ako predísť tragédiám na horách? Treba dodržiavať niekoľko zásad.

Pri pracujúcich Košický kraj zaostáva za celoslovenským priemerom. Ukázalo to sčítanie obyvateľov.

