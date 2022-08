Na väčšine východu bude v piatok horúco, môže byť až 35 stupňov

Výstrahy sa od okresu k okresu líšia.

VÝCHOD. Štvrtok je horúci, no piatok bude ešte teplejší.

Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Na posledný deň pracovného týždňa vydal výstrahy pred vysokými teplotami.

Druhý stupeň

Druhý stupeň výstrahy pred horúčavami je vyhlásený pre všetky okresy Košického kraja okrem Gelnice a Spišskej Novej Vsi.

Vo zvyšku sa ojedinele očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 35 °C.

"Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká." informuje SHMÚ.

Výstraha zatiaľ platí nielen v piatok od 14. do 18. hodiny, ale pre okresy Trebišov a Michalovce aj na sobotu od 12. do 17. hodiny. Tieto údaje sa môžu meniť.

Pre južné okresy Košického kraja je vyhlásená na nedeľu aj výstraha pred vetrom.

Prvý stupeň

Miernejší prvý stupeň varovania pred vysokými teplotami je na piatok vyhlásený pre dva už spomínané okresy Košického kraja a v Prešovskom pre všetky okrem Spiša.

Okresy Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa sú bez výstrah.

Inak sa ojedinele očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 - 34 °C.

"Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká," uvádza SHMÚ.

Prvý stupeň je v piatok vyhlásený do 14. do 18. hodiny na sobotu od 12. do 15. hodiny. Tieto údaje sa môžu meniť.

(zdroj: shmu.sk)