Šaca, ako ju nepoznáte. Tip na víkend 6. a 7. augusta

Kam na zaujímavé podujatia.

Šaca ako ju nepoznáte

KOŠICE. Na tejto potulke sa budú jej účastníci cítiť ako princezné a princovia, avizuje Milan Kolcun zážitok z akcie, ktorá sa už tradične koná prvý víkend v mesiaci. Na augustovej potulke zavedú sprievodcovia záujemcov do košickej Šace. Medzi zastávky bude patriť zreštaurovaný rokokový kaštieľ i kostol starší ako Dóm sv. Alžbety, záujemcovia sa dozvedia viac o hoteli pre metalistov, ale aj to, ako malo vyzerať ideálne mesto socializmu. Prehliadka sa začína v Šaci na námestí pri stánku so zmrzlinou. V oba víkendové dni vyrazí skupina na čele s Milanom Kolcunom o 14.00, 15.30 a 17.00, v sobotu je pridaný aj čas o 10.30. Zoltán Balassa prevedie záujemcov Šacou v sobotu o 11.00 hod. a v nedeľu o 14.30 hod. po slovensky a v oba víkendové dni o 16.00 hod. po maďarsky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou