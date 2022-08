Ďalší pokus vrátiť jazero slušným rekreantom. Neprispôsobiví si v ňom aj oprali

Na brehoch stále hliadkuje polícia.

Denník Korzár vám každý pracovný deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Poslanec Kravčík sa nelegálne napojil na vodu a neplatí, tvrdí sused

Kravčík odmieta susedove obvinenia. Argumentuje, že potreboval zabezpečiť svokre vodu. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

MARGECANY, KOŠICE. Majú rodinné väzby, spoločný dvor a na ňom dve spojené nehnuteľnosti. Už niekoľko mesiacov sa ale sporia pre vodu.

Taký je prípad z obce Margecany (okres Gelnica), kde na Bystrej ulici stojí dvojdom. Spolužitie susedov bolo do nedávnej minulosti bezproblémové .

Väčšinovým vlastníkom prvého domu je Košičan Martin Kaľavský.

Problém podľa neho vznikol v januári, keď zamrzla prípojka vody jeho susede, svokre krajského poslanca Michala Kravčíka (kandidoval za OĽaNO, SaS, KDH, Nova).

Sporu sa venovala Jana Ogurčáková.

Majerskému sa v boji o prešovskú župu črtá silný vyzývateľ

Michal Kaliňák. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Terajšiemu predsedovi Prešovského samosprávneho kraja (PSK) môže v októbrových župných voľbách pribudnúť silný súper.

Predseda Kresťanskodemokratického hnutia a aktuálny šéf PSK Milan Majerský už pred časom potvrdil svoj záujem uchádzať sa o znovuzvolenie. Podporila ho aj jeho materská strana.

O tom, kto by mohol byť jeho vyzývateľom, sa špekulovalo už dlhšiu dobu.

V poslednom čase sa v kuloároch skloňuje meno experta na samosprávu, politológa Michala Kaliňáka, ktorý v súčasnosti pôsobí ako ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Ako sa vyvíja jeho rozhodnutie kandidovať, prebral s Michalom Frankom.

Také nerobíme, povedali žene na interrupciu. Ako sú na tom nemocnice na východe?

U jednej lekárky pacientke povedali, že interrupcie nerobia, prečo si nedávala pozor a nepoužívala antikoncepciu. Lenže Hana netušila, že môže užívať antikoncepciu, keď dojčí. (zdroj: STOCK ADOBE)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Hana mala iba štyri mesiace po prvom pôrode.

Keď jej vyšiel pozitívny test, rozplakala sa. Vedela, že sa na to necíti. Ďalšie tehotenstvo by pre ňu znamenalo dve malé deti, na ktoré by bola sama. Muž nebol vôbec doma, chodieval na týždňovky. Po psychickej stránke to nezvládala.

Jej gynekológ jej však nedal žiadne odporúčania, pretože je proti interrupciám. Musela si všetko vyhľadať na internete.

K dobrému lekárovi a sestričkám sa dostala až na tretí pokus. Nesúdili ju, ale chápali. Keď sa po anestéze prebudila, prišla úľava. A po pár rokoch prišlo ďalšie dieťa, z ktorého sa tešili.

Organizácia Možnosť voľby pripomína, že tri štvrtiny žien, ktoré podstúpili interrupciu, už majú deti.

Lenka Haniková zisťovala, ako k interrupciám a výsledkom výskumu pristupujú najväčšie štátne nemocnice na východnom Slovensku.

Kúpanie na Jazere je možné len s klubovou kartou. Starostka: Nechceme druhú Rumanovu

Rekreanti môžu na jazero len s klubovou kartou. (zdroj: K.G.)

KOŠICE. Vstup do rekreačnej zóny na sídlisku Nad jazerom obmedzili klubovými kartami.

Mestská časť chce týmto krokom posilniť bezpečnosť a zamedziť neprispôsobivým obyvateľom, aby znepríjemňovali život slušným ľuďom, ktorí si prídu oddýchnuť.

Doteraz totiž dochádzalo k incidentom a výnimkou nebola ani očista šampónom priamo v jazere.

Starostka mestskej časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová (nezávislá) priznáva, že to v okolí jazera niekedy pripomínalo situáciu, aká sa udiala nedávno na mestskom kúpalisku na Rumanovej ulici.

Jazero malo totiž, okrem problému s kvalitou vody, ešte jeden. Išlo o kúpanie sa neprispôsobivých obyvateľov. A sťažností pribúdalo.

Aké sú prvé skúsenosti so zavedením klubových kariet, zisťoval Kristián Sabo.

Spala len štyri hodiny, vraj v pohode. Ráno po diskotéke museli cvičiť a behať

Nočná diskotéka je veru lepšia ako rozcvička o siedmej ráno. (zdroj: Korzárland)

STARÁ LESNÁ. Prvé dva dni s romantickým výhľadom na tatranské štíty majú za sebou deti v letnom tábore Korzárland, ktorý sídli tento rok v hoteli v Starej Lesnej.

Rozdelili sa už do oddielov, absolvovali veselé predstavovanie sa, bujarú nočnú diskotéku, rezkú rannú rozcvičku, relaxačnú prechádzku k Studenovodskému potoku, písanie prvých článkov do táborových novín Korzárik aj zaujímavé hry.

„Aj tento rok sa hneď od prvých momentov potvrdzuje, že do Korzárlandu chodia len super táborníci,“ chváli všetkých 80 detí prezidentka 15. ročníka obľúbeného tábora Mária Benková.

Nechajte sa strhnúť táborovou atmosférou.

Košický primátor si podporu poslancov poistil

Polaček a jeho podporujúca koalícia. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Primátor hovorí pred divadlom svoju repliku do politickej reklamy, za ním stoja desiatky kandidátov na post mestského poslanca v jesenných komunálnych voľbách.

Jaroslav Polaček (nezávislý) scénu, kde vysvetľuje, že Smer a spol. sa chce vrátiť k moci, pretáča jedenásťkrát.

Politici stoja na pozadí ako štatisti do scény, trpezlivosť dochádza aj novinárom.

Už pred mesiacom tu vedenie mesta ohlasovalo Polačekovu kampaň, v pondelok predstavilo 41 kandidátov a kandidátiek do mestského parlamentu.

Obhajovať mandát bude Polaček s podporou ôsmich politických subjektov.

Téme sa venovala Jana Ogurčáková.

Ďalšie správy

(zdroj: Ilustračné - Korzár/Judita Čermáková)

Pes pohrýzol 10-ročné dievčatko do tváre, utrpelo ťažký úraz. Polícia začala trestné stíhanie

Košice začali verejné obstarávanie na dostavbu Košickej futbalovej arény. Je rozdelené do troch častí, spolu za 6,6 milióna eur

Rýchlejšia MHD i hybridné trolejbusy. Košice čiastočne zaktualizovali stratégiu dopravy. Určuje priority jej rozvoja do roku 2050

Desiatky obyvateľov Spišskej Belej spísali petíciu proti zápachu v obytných zónach. Poslanci ich podporujú

Hasičom sa podarilo úplne zlikvidovať požiar lesa v Malej Lodine. Plamene sa rozšírili z ohniska

V okrese Trebišov skončil kamión s návesom na boku mimo cesty. Nikto sa nezranil, vodič dostal pokutu

Šport

Tréner Košíc Dan Ceman. (zdroj: TASR)

Hokejisti Košíc začali prípravu bez legionárov, z jedného sa môže stať Slovák

Bez Yogana a Lichotnikova, Poprad začal prípravu bez najväčších posíl

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .