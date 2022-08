Také nerobíme, povedali žene na interrupciu. Ako sú na tom nemocnice na východe?

Výhradu svedomia má aj celé oddelenie.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Hana mala iba štyri mesiace po prvom pôrode.

Keď jej vyšiel pozitívny test, rozplakala sa. Vedela, že sa na to necíti. Ďalšie tehotenstvo by pre ňu znamenalo dve malé deti, na ktoré by bola sama. Muž nebol vôbec doma, chodieval na týždňovky. Po psychickej stránke to nezvládala.

Napokon sa rozhodli, že na to jednoducho nie je ten správny čas. Hana sa chcela čo najlepšie postarať o dieťa, ktoré už mala. Jej gynekológ jej však nedal žiadne odporúčania, pretože je proti interrupciám. Musela si všetko vyhľadať na internete.

„Nie je veľa informácií o klinikách, ktoré robia interrupciu,“ opisuje. U jednej lekárky Hane povedali, že také nerobia, prečo si nedávala pozor a nepoužívala antikoncepciu. Lenže Hana netušila, že môže užívať antikoncepciu, keď dojčí.

K dobrému lekárovi a sestričkám sa dostala až na tretí pokus. Nesúdili ju, ale chápali. Keď sa po anestéze prebudila, prišla úľava. A po pár rokoch prišlo ďalšie dieťa, z ktorého sa tešili.

„Ľudia niekedy súdia, ale neboli v mojej koži. Urobila som to najlepšie, čo som vedela,“ opisuje Hana vo videu, ktoré je súčasťou kampane mimovládnej organizácie Možnosť voľby.

Organizácia pripomína, že tri štvrtiny žien, ktoré podstúpili interrupciu, už majú deti.

Problém najmä v Prešovskom kraji

Zisťovali sme, ako k interrupciám a výsledkom výskumu pristupujú najväčšie štátne nemocnice na východnom Slovensku.

