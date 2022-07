Humanitárny sklad vs. kultúrne centrum. Rozhodla súťaž, dobrovoľníci majú odísť

Chcú ísť na sídlisko, v meste je draho.

Denník Korzár vám prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pod korunou chráneného stromu sa nesmie fajčiť ani rozložiť reklamný pútač

Lipa v košickej Malej Prahe. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Od pondelka 1. augusta budú mať Košice ďalší chránený strom – Lipu malolistú na Letnej ulici.

Obvod kmeňa má 237 cm, výška je asi 15 metrov, priemer koruny 16 metrov a je stará približne 100 rokov.

Pred štyrmi rokmi získala titul Strom slobody vďaka tomu, že bola vysadená v období 1. Československej republiky.

Je dominantným prvkom dvora Malá Praha I.

Čo všetko status chráneného stromu obnáša a čo bude s lavičkami, parkoviskom a detským ihriskom, zisťovala Elena Danková.

Humanitárny sklad v prešovskej Družbe končí, sťahuje sa tam kultúrne centrum

V nebytových priestoroch v NC Družba je aktuálne sklad humanitárnej pomoci. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Priestory v zadnom trakte nákupného strediska Družba na prešovskom Sídlisku III zmenia nájomcu.

Kedysi v nich bola tlačiareň, potom boli niekoľko rokov nevyužité.

Po vypuknutí vojny na Ukrajine ich dostalo do dočasného prenájmu občianske združenie Podaj ďalej Prešov. Vznikol tam sklad humanitárnej pomoci.

Medzitým však mesto Prešov, ktoré je vlastníkom týchto nebytových priestorov, vyhlásilo na objekt verejnú obchodnú súťaž.

Ako to dopadlo, píše Michal Frank.

Pre lom v Kvetnici chcel Danko oficiálnu pečiatku. Ľudia sa stále kúpu načierno

Oficiálne je kúpanie v lome v Kvetnici len na vlastnú zodpovednosť. (zdroj: Korzár/Lenka Haniková)

POPRAD. V popradskej mestskej časti Kvetnica v minulosti zaliali obrovskú vyhĺbenú jama vodou a vzniklo jazero hlboké 22 metrov.

Bývalý kameňolom obklopujú skaly a lesy. Z jeho okolia je výhľad na Vysoké Tatry.

No Malý lom, čo je jeho oficiálny názov, je vyhľadávaným miestom najmä pre domácich obyvateľov z Popradu a širšieho okolia.

V minulosti bol uzavretý z dôvodu nestíhania odčerpávania spodnej vody.

Niektorí si jazero prídu len odfotiť, iní sa prejdú pozdĺž celého jeho „pobrežia“ alebo oddychujú na lavičke.

A hoci plávanie oficiálne nie je povolené, dokonca sa tam za posledné dva roky utopili traja ľudia, stále je dosť takých, čo vyhľadávajú osvieženie práve vo vodách tohto jazera.

Čo bráni tomu, aby bolo riadnou popradskou rekreačnou zónou?

Zisťovala to Lenka Haniková.

Šaty na sobáš Anne ušila ujčiná za týždeň a stáli necelých sto korún

Anna Strelcová darovala do zbierky dvoje šiat. Krátke mala na civilnom, dlhé na cirkevnom obrade. (zdroj: Korzár/ Jana Otriová)

TREBIŠOV, HUMENNÉ. Svadobné šaty mala dvoje: jedny na civilnom, druhé na cirkevnom obrade.

Trebišovčanka Anna Strelcová (69) oboje darovala do súkromnej zbierky Jane Mládek Rajniakovej.

Aktuálne sú na výstave vo Vihorlatskom múzeu v Humennom.

Slávnostné "Áno" si Anna so svojím manželom Jaroslavom povedali 29. júla presne pred 50 rokmi.

O tom, ako vyzerali svadby pred polstoročím, porozprávala Jane Otriovej.

Keď objavili delové gule, strieľne a hradby, vybrali sa Košičania na skusy do Verony

Múzeum pri Dolnej bráne a vzácne nálezy. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Takto v lete roku 1996 prebiehala rekonštrukcia Hlavnej ulice, ktorá priniesla Košiciam zásadný objav súvisiaci s ich históriou.

Robotníci počas nej narazili na dobre zachovaný stredoveký vstupný komplex do mesta.

Odkryli 3 hradobné múry, ktoré Košice obkolesovali, spájací most medzi nimi i vodnú priekopu pod ním, vstupnú bránu do mesta a tiež na barbakán, čiže polkruhovú baštu, ktorá vyčnievala z hradieb tak, aby sa z nej dalo páliť aj na takých, čo by zvonku liezli na hradby.

Viac zaujímavostí o archeologických nálezoch prezradí Milan Kolcun.

Hrozivo vyzerajúca nočná nehoda v Košiciach. Chevrolet sa prevrátil na strechu

Nočná nehoda na Južnej triede v Košiciach. (zdroj: KR PZ Košice)

KOŠICE. Obyvateľov košickej mestskej časti Juh v piatok neskoro večer vystrašil silný náraz.

Na križovatke ulíc Južná trieda a Jantárova sa stala hrozivo vyzerajúca dopravná nehoda.

"Rana brutálna, počuli sme na Holubyho ako pod oknami," konštatovali Košičania na sociálnej sieti.

O tom, čo sa tam stalo, píše Anna Novotná.

Ďalšie správy

Následky čelnej zrážky. (zdroj: KR PZ Prešov)

Čelnú zrážku áut pri tuneli Branisko v sobotu ráno neprežil mladý vodič. Premávka bola na niekoľko hodín odstavená

Zlatá horúčka ako na Klodiku ovládla hľadačov aj neďaleko Prešova. V litroch piesku hľadali malé zlatinky

Odolajú počasiu aj vandalom. Pohyb turistov v Košickom kraji zmapujú nové sčítače. Inštalovali ich v Zádieli aj pri Senianskych rybníkoch

Najnáročnejšie je priblížiť sa ku krave, keď je rozbehnutá, hovorí majster Slovenska. Kovbojov odradila predpoveď počasia

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .