Fyzioterapeutka: Bolesti ľudia často ignorujú. Zoberú si tabletku a fungujú

Psychika ovplyvňuje telo a naopak.

Fyzioterapeutka MARIANNA MIHALOVÁ najčastejšie rieši pri ťažkostiach spojených so sedavým zamestnaním vysunutú platničku či diagnózu vertigo, čo je točenie hlavy v pokoji, ale aj pri pohybe.

Napríklad pri vysunutej platničke začnú najprv bolesti v „krížovej“ oblasti, pričom tomu ľudia nevenujú podľa odborníčky pozornosť.

„Neskôr sa bolesť začne šíriť do dolnej končatiny, buď do zadku, kolena alebo k priehlavku a veľkému palcu. Závisí to od toho, ktorá časť chrbtice a medzistavcová platnička je poškodená,“ vysvetľuje Mihalová.

Pacienta to potom paralyzuje natoľko, že sa nedokáže postaviť a chodiť a je vyradený z pracovného procesu.

S odborníčkou, ktorá v súčasnosti pôsobí ako stredoškolská a vysokoškolská pedagogička a popritom vedie súkromnú ambulanciu fyzioterapie, sme sa rozprávali nielen o úskaliach sedavého zamestnania.

V rozhovore sa tiež dočítate:

- či sa vylučujú endorfíny aj pri klasickej chôdzi

- prečo majú ženy po cvičení problém zapnúť si blúzku

- akú majú svaly pamäť

- čomu sa vyhnúť pri planku

- aké problémy môže u detí spôsobovať skolióza

- kedy môže mať efekt masáž

V minulosti ste sa 23 rokov venovali aj pacientom s psychiatrickými poruchami v Psychiatrickej nemocnici v Michalovciach. V čom spočívala vaša práca?

- Venovala som sa fyzioterapii ako forme podpornej liečby u psychicky chorých pacientov. Niekedy somatický problém korešponduje so psychickým problémom. Terapia prebiehala buď individuálne, alebo formou skupinových cvičení pre deti a dospelých, ktorí boli hospitalizovaní. Cieľom fyzioterapie pri liečbe psychických ochorení je odpútanie sa od psychického problému.

Mali ste aj nejaké výsledky, pacientom sa stav polepšil?

- Samozrejme, pretože psychika ovplyvňuje telo a naopak.

Dá sa teda povedať, že ľudia, ktorí sa pravidelne hýbu, majú lepšie psychické nastavenie?

Fyzioterapeutka Marianna Mihalová (zdroj: Archív )

- Určite sú pozitívnejšie naladení, nemajú pocit depresie. Keď sme pracovali s depresívnymi pacientmi, u ktorých lekár zhodnotil, že môžu ísť na rehabilitáciu, bolo vidno, že po aplikácii buď individuálnej alebo skupinovej rehabilitácii došlo k zlepšeniu. Psychika so somatikou je veľmi prepojená.

Moje práce počas vysokoškolského štúdia boli zamerané na gerontopsychiatrických pacientov s diagnózou demencia, kde sme na základe výsledkov mohli zhodnotiť pozitívny vplyv fyzioterapie aj pri tak ťažkom ochorení, ako je demencia.

Pacienti prichádzali často v ťažkom psychickom stave a za spoluúčasti fyzioterapie s medikamentóznou liečbou boli výsledky veľmi pozitívne.

Môžeme to teda zjednodušiť aj tak, že keď sa človek napríklad cíti smutný, stačí, keď sa prejde alebo si zabehá?

- Určite je to vhodné, pretože pri každej pohybovej aktivite sa vyplavujú hormóny šťastia, endorfíny. Pohybová aktivita je forma relaxácie a regenerácie. Ale zase nemôžeme povedať paušálne všetkým, nech idú cvičiť. Ak má niekto pozitívny vzťah k cvičeniu, cvičiť pôjde. Kto nemá, nájde si veľmi veľa výhovoriek na to, že sa to teraz nedá.

Vylučujú sa endorfíny aj pri pomalšom pohybe, ako je napríklad prechádzka, alebo tam musí byť nejaký aktívnejší pohyb?

- Klasická prechádzka je skôr relax a psychohygiena. Pohybová aktivita by mala byť taká, aby boli zvýšené nároky na naše telo a mala by trvať minimálne 20 minút.

Hovoríte, že ak má niekto vzťah k cvičeniu, cvičiť pôjde, ak nie, nájde si výhovorky. Aké majú ľudia najčastejšie výhovorky, prečo necvičiť?

- Nemajú čas, sú zaneprázdnení, veľmi ich to bolí, po cvičení sa cítia horšie, respektíve sa boja svalovice, ktorá potom príde. Snažím sa im hovoriť, že je to ich telo, o ktoré sa treba starať, pretože pracovať budeme ešte veľmi dlho a do dôchodku je ďaleko.

Viete pomenovať nejaké konkrétne zmeny, ktoré nastanú u človeka po tom, ako sa začne pravidelne hýbať?

