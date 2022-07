Chodíme viac k moru a do hôr, aj preto pribúda nádorov na koži. Čo radí odborník?

V Trstenom pri Hornáde majú Dáždnikovú ulicu.

Kožný lekár: Radšej s jazvou po znamienku žiť, než krásny ležať v truhle

Kožný lekár Štefan Chromý pracuje a žije v Košiciach. (zdroj: archív)

Hlavný provokačný faktor pri vzniku rakoviny kože je UV žiarenie.

Napríklad v južných krajinách sú na to ľudia uspôsobení. Najrizikovejšia je bledá koža, svetlý typ, teda modré oči a ryšavé vlasy, veľa pieh po celom tele

Podľa kožného lekára Štefana Chromého s 32-ročnou praxou, ktorý sa špecializuje sa na znamienka a kožné nádory, je opaľovanie je pre tento typ ľudí veľmi rizikové. No pripomína, že aj genetika je dôležitá.

Na Slovensku sa zvýšil počet nádorov kože tým, že sa uvoľnila situácia, ľudia začali chodiť viac k moru aj do hôr," hovorí košický odborník. Na túto tému sa s ním porozprávala Lenka Haniková.

Opitý sa tehotnej družke vyhrážal, že ju dopichá nožíkom

(zdroj: Ilustračné - archív)

KOŠICE. Cesta od slobody k väzeniu môže byť veľmi krátka. Príkladom je prípad, ktorého hlavný aktér v jeden deň spáchal trestný čin, na druhý bol obvinený a na tretí sa ubytoval vo väzenskej cele.

Gustáv G. (31) bol trestne stíhaný pre prečin nebezpečného vyhrážania, za ktorý mu hrozilo až šesť rokov väzenia. Keďže mal v registri trestov už deväť rôznych záznamov, súd pri desiatom siahol po nepodmienečnom.

Košičan z osady pri malej stanici si ho už pár dní odpykáva vo väznici na Floriánskej ulici. Prečo, vypátral Róbert Bejda.

Budze padac, či co? Dáždnikovú ulicu v Trstenom pri Hornáde si pochvaľujú i babky

Centrum obce krášli 80 farebných dáždnikov umiestnených nad ulicou. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

TRSTENÉ PRI HORNÁDE. Centrum obce neďaleko Košíc sa zmenilo nakrátko na „Dáždnikovú ulicu“.

Spôsobila to výzdoba, ktorá je typická skôr pre známe turistické destinácie, no poznáme ju už aj z niektorých slovenských miest.

V centre Trsteného nad Hornádom sa o to v polovici júla postarala partia dobrovoľníkov s vysokozdvižnou montážnou plošinou, aké slúžia pri vešaní pouličnej vianočnej výzdoby začiatkom decembra.

Prečo dáždniky rozvešali, zisťoval Michal Lendel.





Denis má 17, plánuje si život, ale visí nad ním otázka, či skončí vojna

Denis Holombica pri erbe svojho mesta Rakhiv. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Keď mal šestnásť rokov, dostal sa na zahraničnú univerzitu.

Denis Holombica pochádza z ukrajinského mestečka Rachov (Rakhiv) v Zakarpatskej oblasti. Z otcovej strany má ruské korene.

V sedemnástich rokoch študuje Denis históriu na Prešovskej univerzite, chystá sa do druhého ročníka. Aj správa o napadnutí jeho krajiny ho zastihla v Prešove.

Ešte nie je plnoletý, čo pri rozhovore s ním (vznikal cestou do Užhorodu) nepoznať a jeho príbeh je zaujímavý. Približuje ho Michal Frank.

Sucho na východe má pretrvávať. Hladiny niektorých riek klesajú, môžu úplne zmiznúť

Vyschnutá časť koryta rieky Bodva. (zdroj: TASR/František Iván)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Nedávno sa objavili správy, že vyschol úsek rieky Bodva a väčšina živočíchov v nej uhynula.

K podobnej situácii podľa predsedu miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Moldava nad Bodvou Gabriela Greizingera došlo v uplynulých rokoch niekoľkokrát. No bez vody koryto nikdy nebolo tak dlho.

Aj stav potoka Solivar, ktorý sa vlieva do Torysy, je zlý a jeho tok dlhodobo vysychá. Takisto dolný Zemplín stále trápi nedostatok zrážok, vysychajú rieky Chlmec a Roňava.

Téme sa podrobnejšie venovala Lenka Haniková.

Na kolobežke vrazil do zaparkovaného auta, poškodil ho a ušiel

(zdroj: Ilustračné: SME/Marko Erd)

KOŠICE. Alternatívna a ekologická doprava v podobe elektrických kolobežiek je aj dôvodom rôznych nehôd.

Polícia objasňuje prípad, ktorý sa stal v Košiciach, v mestskej časti KVP, na Húskovej ulici. V stredu, krátko pred desiatou hodinou, tam niekto na kolobežke narazil do auta stojaceho na parkovisku.

„Podľa doterajších zistení doposiaľ nezistený vodič viedol kolobežku s pomocným motorčekom po Húskovej ulici, kde narazil do ľavej prednej časti zaparkovaného vozidla zn. Mitsubishi,“ informovala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Viac informácií prináša Katarína Gécziová.

Kardinála Tomka po liečbe covidu presunuli na bežné oddelenie. Jeho stav sa zlepšuje

Kardinál Jozef Tomko. (zdroj: TK KBS/SpC-Vatican)

UDAVSKÉ, RÍM. Kardinál Jozef Tomko zostáva naďalej v nemocnici. Lieči sa v rímskej univerzitnej nemocnici Policlinico Gemelli.

Informuje o tom na svojom webe Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS).

Podrobnosti nájdete v článku Daniely Marcinovej.

Zákaz vstupu do lesov vydali ďalšie tri okresné úrady. Chcú ich chrániť pred požiarmi. V platnosti sú aj niektoré výnimky.

Preliezol zvodidlá a vstúpil na cestu do dráhy fiatu. Zrazil ho. Nehoda sa stala na ceste I/18 v Poprade.

Z nevyužívanej plochy na Moskovskej ulici má byť moderný priestor s trhoviskom. Preinvestovať by sa malo do 500 000 eur.

Požiar pri Malej Lodine sa zatiaľ nepodarilo uhasiť. Horí v ťažko dostupnom teréne. Zasahujú desiatky hasičov i vrtuľníky.

Prerušené práce na obnove mosta v Kežmarku by sa opäť mohli spustiť v auguste. Novú firmu by mali potvrdiť do konca júla.

Pri obci Hlinné sa zrazili dve autá. Zranilo sa sedem ľudí, z toho dvaja vážne. Dychové skúšky na alkohol boli negatívne.

Problematiku rieky Slaná bude riešiť medzirezortný krízový štáb. Zriadil ho minister Ján Budaj po dohode s ministrom Romanom Mikulcom.

