Z geotermálnej energie z Čižatíc vyrobia elektrinu a vodík. Na relax postačia i zvyšky

Výbuch najľahšieho plynu nehrozí.

Dekan Cehlár o vrte župy na akvapark: Stačí 50 stupňov, nemá ľudí uvariť

Vrt pri Čižaticiach je hotový. Pracovníci aj vŕtacie zariadenie sú už preč. Projekt ide do ďalšej etapy. (zdroj: Jaroslav Vrábeľ)

Geotermálny vrt pri obci Čižatice neďaleko Košíc, ktorý dal urobiť Košický samosprávny kraj (KSK) kvôli akvaparku, nečaká rovnaký osud ako desať kilometrov vzdialený vrt pri Ďurkove. Ten ležal bez využitia bezmála štvrťstoročie.

Verí v to dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach Michal Cehlár.

Podľa jeho slov „sa veci začali hýbať konečne správnym smerom“. V prípade Čižatíc to znamená rozbehnutie rokovaní s vážnym záujemcom o investíciu do výstavby geotermálnej elektrárne, ktorej súčasťou by mala byť aj výroba vodíka.

O využití geotermálnej energie z vrtu pri Čižaticiach sa s Michalom Cehlárom rozprával Michal Lendel.

Jeho obeť má 90 stehov na tvári. Za päť dní stihol vraždu, lúpež i ublíženie

Ondreja odvádza eskorta do väzby. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Košický bezdomovec Ondrej G. (21), ktorý v máji vyšiel predčasne pre dobré správanie z väzenia, nazbieral za pár týždňov niekoľko trestných stíhaní. A nielen za drobné krádeže či výtržnosti.

Pre lúpežné prepadnutie dôchodkyne ho polícia obvinila koncom júna a začiatkom júla mu pribudlo obvinenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy staršej ženy.

Do tretice Ondrejovi teraz vzniesli obvinenie pre zločin ublíženia na zdraví mladého muža. Uznesenie si prevzal v košickej väznici, kam ho súd poslal ešte v júni.

Zločinnú minulosť mladého bezdomovca zhrnul Róbert Bejda.

Lesy majú za humnami, ale ísť tam nesmú. Cvičia v nich

Do Vojenského obvodu Valaškovce je dočasne vstup zakázaný. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

KAMIENKA, KAMENICA NAD CIROCHOU. Obyvatelia obcí v susedstve Vojenského obvodu Valaškovce v Humenskom okrese majú lesy za humnami, ale ísť do nich nesmú.

Ministerstvo obrany totiž od 12. marca vyhlásilo na území obvodu dočasný zákaz vstupu pre „zabezpečenie plnenia úloh zložiek plniacich úlohy obrany a bezpečnosti štátu“.

Podľa starostu Kamienky Benjamína Blahu sa zákaz vstupu nedotýka len miestnych, ale aj mnohých turistov z iných miest a obcí, ktorí boli zvyknutí vychutnať si v letných mesiacoch Vihorlat či iné turistické atrakcie v okolí.

Aké komplikácie zákaz vstupu do lesov miestnym priniesol, sa pýtala Jana Otriová.

Arnošt Goldflam v Prešove: Keď je chvíľu pokoj, ľudia zas začnú vystrájať

Arnošta Goldflama čítanie pred publikom baví. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. „Arnoštéééé,“ pokrikoval naňho Bolek Polívka ako Bohuš Stejskal v komédii Dědictví aneb Kurvahošigutntag a dal mu spraviť nový nos. Lebo veď „co je to za chlapa bez pořádného frňáka“.

Takto má väčšina ľudí zafixovaného Arnošta Goldflama (76). Jeho umelecký život je však omnoho pestrejší.

Do Prešova prišiel nedávno v rámci Mesiaca autorského čítania spolu s islandskou autorkou Pórdis Helgadóttir. Predstavil svoje príbehy o strašidelnom Brne.

Po skončení čítačky sa s ním o živote, umení i spoločensko-politickom dianí zhováral Michal Frank.

Fotogaléria: Pozrite si, ako vyzerá nový cyklochodník v Slovenskom raji

Cyklotrasa v Slovenskom raji, z ktorej sa dá odbočiť na Letanovský mlyn. (zdroj: Korzár/Lenka Haniková)

SLOVENSKÝ RAJ. Turisti, ktorí začínajú výlet v Slovenskom raji na Podlesku, môžu navštíviť napríklad najobľúbenejšiu roklinu Raja Suchá Belá, historické Kláštorisko, Tomášovský výhľad či Letanovský mlyn.

Vstup na Podlesok smeruje cez jednu z brán do Slovenského raja, obec Hrabušice. Práve z tejto obce je už možné po novom dostať sa napríklad na Letanovský mlyn či do Spišských Tomášoviec po novovybudovanej cyklistickej trase.

Tip na letný výlet na dvoch kolesách predstavila Lenka Haniková.

Kmeť: Diaľnica na Zemplín má strategický význam. Či bude dosť efektívna, určí štúdia

Zemplín potrebuje diaľnicu ako soľ. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

ZEMPLÍN. Situácia na Ukrajine zmenila posudzovanie významu diaľnice na Zemplín.

Stala sa jednou z priorít. Iný variant ako plnohodnotnú diaľnicu si Zemplínčania nepripúšťajú. Rozhodne o tom štúdia realizovateľnosti.

Dobrá správa pre región Zemplína, týmito slovami oznámil vo štvrtok na poludnie generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Vladimír Jacko začiatok spracovania štúdie realizovateľnosti diaľnice k východnej hranici.

Na pôde Mestského úradu v Michalovciach mu pri tom sekundovali štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť (Sme rodina), primátor Viliam Zahorčák (Smer-SD) a člen občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín Ján Kerekeš.

Dôležité informácie o diaľnici na Zemplín priniesla z tlačovej konferencie Jana Otriová.

