Dve slová boli koreňom problému. Úrad pre obstarávanie opäť skontroloval košický obchvat

Hrozí krátenie eurofondov.

Denník Korzár vám každý pracovný deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Úrad pre obstarávanie potvrdil pochybenia pri košickom obchvate

Výstavba juhovýchodného obchvatu Košíc sa už rozbieha. Na snímke práce na úseku, ktorý bude prechádzať medzi Krásnou a Nižnou Hutkou. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Výstavbu druhého úseku rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany zachránili účelovou novelou zákona o verejnom obstarávaní, aby neprepadli všetky vyčlenené peniaze z eurofondov na tento projekt.

Bola to reakcia na rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) z 20. decembra 2021. Ten počas kontroly pred uzavretím zmluvy s vysúťaženým zhotoviteľom zistil porušenie zákona pri tendri a nariadil ho Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) zopakovať.

Nová súťaž by znamenala veľké zdržanie a už pridelené eurofondy z končiaceho programového obdobia by sa nestihli včas vyčerpať.

NDS sa voči rozhodnutiu úradu odvolala a angažovali sa aj politici. Vo februári schválila Národná rada SR novelu zákona. Dovtedajšia povinná kontrola verejného obstarávania zo strany ÚVO pred uzavretím zmluvy sa zamenila za kontrolu až po uzavretí zmluvy.

ÚVO nedávno vykonal kontrolu znova už po uzavretí zmluvy a koncom júna vydal aktuálne rozhodnutie. V ňom opäť konštatuje rovnaké porušenie zákona ako predtým.

Viac si prečítajte v článku Petra Jabrika.

Na Spiši natáčali hollywoodsky triler so známymi hercami. Prišiel aj Brody

Natáčalo sa v prírode na Spiši, v okolí Letanovského mlyna, aj v Tatrách. (zdroj: FB/Rasťo Trnka)

SPIŠ. Scény do nového hollywoodskeho trileru z prostredia divokej prírody sa v uplynulých dňoch nakrúcali na Spiši.

„Za nakrúcaním stojí jedno z najúspešnejších amerických štúdií, ktoré patrí do top 10 získaných Oscarov. Spišiaci v okolí Letanovského mlyna tak mohli zazrieť aj svetoznámych hercov a herečky. Film sa okrem Spiša nakrúcal aj v okolí Tatier.

Slovensko si filmári podľa župy vybrali ako najlepšie miesto z Európy najmä kvôli jeho prírodným krásam.

Dôležitú úlohu pri tom mala zohrať Regionálna filmová kancelária, ktorú kraj nedávno založil a jej cieľom má byť prilákať na východ Slovenska aj zahraničné filmové štáby.

Viac o filmovačke zisťovala Jana Ogurčáková.

Pri plávaní človek vypije asi lyžičku bazénovej vody. Hygienici nabádajú k opatrnosti

Premnožené sinice na Ružíne v roku 2020 sfarbili vodu do zelena. (zdroj: OZ Ružínska priehrada)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Podľa posledných rozborov Úradu verejného zdravotníctva sú aktuálne na kúpanie vhodné podmienky napríklad na prešovskej Delni a aj viaceré lokality na Veľkej Domaši, konkrétne Tišava, Valkov, Holčíkovce, Poľany, Dobrá, Nová Kelča či polostrov Krym.

V rámci neorganizovaného kúpania hygienici uvádzajú, že v poriadku je voda na Turzovskom jazere pri Gelnici a na jazere Úhorná neďaleko obce Smolník.

Za jednu najčistejších lokalít na plávanie po opakovaných analýzach hygienici označili Zemplínsku Šíravu, konkrétne časti Medvedia hora, Kamenec, Paľkov, Biela hora, Hôrka a Vinianske jazero.

No bohužiaľ, nie všetky vodné plochy na východe vyhovujú kritériám.

O tom, aké nástrahy na nás vo vode číhajú, sa s hygienikom rozprávala Lenka Haniková.

Zomrel ocenený kanonik Jozef Šechný, známy staviteľ kostolov

Jozef Šechný. (zdroj: Mesto Prešov)

PREŠOV. Vo veku 80 rokov zomrel vo štvrtok rímskokatolícky kňaz a kanonik Košickej kapituly Jozef Šechný.

Pôsobil ako duchovný vo farnosti v prešovskom Solivare.

V solivarskom kostole Najsvätejšej Trojice bude v utorok o desiatej zádušná svätá omša, o štrnástej budú pohrebné obrady spojené so zádušnou svätou omšou v Šechného rodnej obci Hendrichovce (okres Prešov).

Život a odkaz Jozefa Šechného priblížil Michal Frank.

Kúpanie, turistika, prímorská atmosféra a fotogenické miesta. To sú Dedinky

Loďkou sa plavíte v priezračnej a sviežej vode a naskytne sa vám takýto pohľad na vlak idúci popod skaly. (zdroj: Korzár/Jana Ogurčáková)

DEDINKY. Jedna z najpriezračnejších vodných nádrží vsadená pod skalnými zrázmi Gačovskej skaly.

Ak tam príde niekto prvýkrát, býva prekvapený jej fotogenickosťou, väčšina turistov však obec na juhu Slovenského raja dobre pozná.

Stromy sa zrkadlia na hladine Palcmanskej Maše, ktorá každé leto vyčnieva v predpovedi počasia s najchladnejšou vodou na Slovensku.

Tip na parádny letný výlet prináša Jana Ogurčáková.

Exprimátor Prešova si to rozmyslel, kandidovať bude

Hagyari ohlásil kandidatúru. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. V nasledujúcich voľbách už kandidovať nebudem, vyhlásil niekdajší primátor mesta Prešov Pavel Hagyari (nezávislý) pred štyrmi rokmi po tom, čo ho druhý raz za sebou zdolala v boji o primátorské kreslo Andrea Turčanová (KDH).

Situácia sa medzičasom zmenila.

Turčanová sa nechystá pokračovať v kresle hlavy mesta tretie volebné obdobie. Hagyari sa, naopak, o hlasy Prešovčanov bude uchádzať znovu.

Jeho doterajšiu politickú dráhu priblížil Michal Frank.

Požiar v Snine si vyžiadal ľudský život. Horelo v mestskej bytovke

Horelo v mestskej bytovke na Ulici 1. mája. (zdroj: HMS)

SNINA. Pri požiari v sninskej bytovke zomrel 33-ročný muž. Požiar v mestskej štvorpodlažnej bytovke na Ulici 1. mája vypukol v stredu v popoludňajších hodinách.

Horelo v jednom z bytov na prízemí.

Zadymenie bolo také silné, že hasiči mohli vojsť do bytu len s dýchacími prístrojmi.

Viac informácií prináša Jana Otriová.

Ďalšie správy

Nové športovisko v košickom Mestskom parku. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Vynovené športovisko v košickom Mestskom parku skrášlili dizajnéri. Multifunkčné ihrisko už otvorili

Nová cyklocestička v Margecanoch má zvýšiť bezpečnosť cyklistov. Cyklolávka je súčasťou Hornádskej vetvy

Vyberaniu vstupného do Tatier sa Doležal nebráni. Nie je to nič výnimočné, vraví. Peniaze by mohli ísť na správu chodníkov

Za utečencov nás chvália, za Rómov hania. Europoslanci navštívili aj Lunik IX.Musíme využívať európsku pomoc, hovorí Pollák

Hygienici skúmali vzorky vody zo studní pri Slanej. Arzén prekročený nebol, vravia. V 7 prípadoch našli viac železa a mangánu

O post predsedu košickej župy sa bude uchádzať ďalší kandidát. Do volieb vstupuje za stranu Slovenská iniciatíva menšín

Vo svidníckej nemocnici sú zakázané návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach. Opatrenie ráta s niektorými výnimkami

Covid sa na Spiši šíri hlavne v rodinách, ohniská boli i sociálnych zariadeniach. Počty nakazených rastú

Cez víkend sa uskutoční púť v Gaboltove. Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia

Šport

MFK Zemplín Michalovce vs. MFK Dukla Banská Bystrica: ONLINE prenos z 1. kola Fortuna ligy dnes. (zdroj: TASR/Roman Hanc)

ONLINE: Zemplín Michalovce - Dukla Banská Bystrica dnes (Fortuna liga)

V Iuventa Michalovce začali prípravu, cieľom je hrať v Európe aj na jar

Mešár to nebude mať v Montreale ľahké, vraví šéf HK Poprad. Dokáže sa presadiť?

Trebišov opäť aj s legionármi z Nigérie. V mužstve nastali počas leta výrazné zmeny

Tip na výlet

Atmosféra počas Filmovej noci na hrade na jednom z predchádzajúcich ročníkov. (zdroj: Archív)

Obchod na korze aj Katka Koščová na hrade Šariš. Tip na víkend 16 a 17. júla

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .