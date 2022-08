Potulky po Šaci, humoristický program i jarmok v Stropkove. Tipy na piatok 5. augusta

Kam na zaujímavé podujatia.

Šaca ako ju nepoznáte

KOŠICE. Na tejto potulke sa budú jej účastníci cítiť ako princezné a princovia, avizuje Milan Kolcun zážitok na pravidelnej akcii, ktorá sa už tradične koná prvý víkend v mesiaci. Na augustovej potulke zavedú sprievodcovia záujemcov do košickej Šace. Medzi zastávky bude patriť zreštaurovaný rokokový kaštieľ i kostol starší ako Dóm sv. Alžbety, záujemcovia sa dozvedia viac o hoteli pre metalistov, ale aj to, ako malo vyzerať ideálne mesto socializmu. Prehliadka sa začína v Šaci na námestí pri stánku so zmrzlinou. V piatok bude Milan Kolcun sprevádzať o 14.00, 15.30 a 17.00 hod. a Zoltán Balassa o 14.30 hod. po slovensky.

GlosatorsKE

KOŠICE. Humoristický program Milana Kolcuna Glosators KE sa začína v piatok o 19.30 hod. v Kulturparku. Glosovať príde herečka Kveta Stražanová, standup komik Tomáš Hudák, internetový komik Dominik haluška (Domi Haly) a Peter Molitoris, frontman skupiny Bobova diéta.

​​Jarmok v Stropkove

STROPKOV. Po troch rokoch sa Stropkovčania dočkajú najvýznamnejšej kultúrno-spoločenskej akcie v meste. Samospáva pripravuje 26. jarmok, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. až 7. augusta. Jarmok bude situovaný na uliciach Hlavná, Zámocká a Námestie SNP. Popri predajných stánkoch nebudú chýbať ani stánky s občerstvením či obľúbená ulička remesiel v mestskom parku.

V kultúrnom programe vystúpia domáce i zahraničné súbory. Hlavnými účinkujúcimi piatkového programu budú rockové kapely Heľenine oči a Gladiator, v sobotu sa návštevníkom jarmoku predstavia popri iných aj Katarína Knechtová a Peter Bič Projekt.

Warhol na Kremenci

MEDZILABORCE. Osem výstavných tlačí diel Andyho Warhola vynesú v piatok na Kremenec, najvyšší vrch Polonín na slovensko-poľsko-ukrajinskom trojhraničí. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach tak odštartuje koncept experimentálnych performatívnych výstav s názvom 15 minút slávy. Projekt, ktorého myšlienka vznikla počas prvej vlny ochorenia covid-19, má za cieľ predstaviť umenie mimo tradičných výstavných siení a tiež spojiť plánované s náhodným. Vynesenie umeleckých diel do prírody bude mať podľa neho svetovú historickú premiéru. Pracovníci múzea vyrazia v piatok na túru na Kremenec z Novej Sedlice o 7.30 h.