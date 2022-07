Košice zmarený EYOF stále nestrávili. Raši sa zachoval chrapúnsky, hovorí Polaček

Hry štartujú v Bystrici, mali na východe.

Košiciam sme to vyfúkli, vravia v Banskej Bystrici pred mládežníckou olympiádou

Pôvodný atletický štadión Štiavničky v Banskej Bystrici otvorili v roku 1959, v roku 2019 sa začala jeho takmer dvojročná modernizácia. (zdroj: Korzár/Katarína Gecziová)

BANSKÁ BYSTRICA, KOŠICE, POPRAD. Pripravení zažiariť. Týmto sloganom sa prezentuje Banská Bystrica, v ktorej o necelé tri týždne vybuchne veľká športová udalosť.

Je ňou letný Európsky olympijský festival mládeže, známy aj pod skratkou EYOF, ktorý je naplánovaný od 24. do 30. júla. Pôvodne sa mal pod Urpínom konať vlani, ale pre pandémiu ho o rok posunuli. Súťažiť sa bude v desiatich športových disciplínach.

Skratka EYOF sa viackrát skloňovala aj na východnom Slovensku. Veľkým adeptom na usporiadanie tohto podujatia boli Košice. Metropola východu sa napokon nezaradila medzi mestá ako Paríž, Brusel či Lisabon.

Od usporiadania najväčšieho európskeho multišportového podujatia pre mladých športovcov vo veku od 14 do 18 rokov upustila.

Začítajte sa do textu Kataríny Gécziovej, dýchne na vás atmosféra, ktorou mali v tomto čase žiť aj Košice.

Syna Róberta Okoličányho obvinili za predaj samopalu, je vo väzbe

Mama so synom Filipom pri prepustení na slobodu v septembri 2015. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Syn Róberta Okoličányho, ktorý bol ešte pred rokmi políciou označovaný za bosa košického podsvetia, má opäť problémy so zákonom.

Iba pred pár mesiacmi košický krajský súd uznal Filipa (28) vinným v prípade zmarenej dražby a už sa voči nemu vedie ďalšie trestné stíhanie. A možno pribudne ešte jedno.

Navyše, keďže mal skutok, z ktorého je najnovšie obvinený, spáchať v čase plynutia skúšobnej doby, súd ho vzal do väzby. A nie len pre obavu, že by mohol pokračovať v páchaní trestnej činnosti.

Čo všetko má Filip na rováši, opísal Róbert Bejda.

Polaček o stratenej olympiáde: Polená pod nohy hádzali aj vládni predstavitelia

Primátor Jaroslav Polaček. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Ak by mestskí poslanci v roku 2019 rozhodli o tom, že Košice pôjdu do organizácie Európskej mládežníckej olympiády (EYOF), v súčasnosti by mesto delili od športového podujatia už len dni. Nakoniec sa športujúca mládež, tímy a organizačné výbory ubytujú v Banskej Bystrici, kde sa očakáva účasť vyše šesťtisíc ľudí.

Primátora Košíc Jaroslava Polačeka (nezávislý) sme preto požiadali o to, aby sa obzrel späť a vyhodnotil, či by dnes niečo urobil inak. V roku 2019 viackrát žiadal vtedajšiu vládu na čele s Petrom Pellegrinim (exSmer, Hlas) o väčšiu finančnú pomoc, ale nemal u nej úspech.

Polaček sa dokonca vybral za vicepremiérom Richardom Rašim (vtedy Smer, dnes Hlas) do Bratislavy spolu s košickým županom Rastislavom Trnkom (nezávislý). Dostali expresný termín a do Bratislavy sa mali dostaviť do 39 hodín od oficiálneho mailu z Rašiho kancelárie. Ešte v ten deň sa pritom Raši vrátil do Košíc.

S primátorom sa zhovárala Katarína Gécziová.

Patrila grófovi, nerušene tam poľovali ministri. Chata v Poloninách už slúži verejnosti

Leopoldina poľovnícka chata na Grófskych chyžkách otvorila svoje brány turistom. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

POLONINY. V minulosti slúžila grófovi, neskôr ministrom a ich návštevám počas nerušených poľovačiek v ministerskom poľovníckom revíri.

Od začiatku júla je Leopoldina poľovnícka chata na Grófskych chyžkách prístupná širokej verejnosti. Ochranári jej otvorenie pokladali za svoju prioritu.

Po transformácii národných parkov prešiel pod Správu Národného parku Poloniny aj bývalý ministerský poľovnícky revír. Rozkladá sa nad obcou Nová Sedlica približne v polovici turistického chodníka na Jarabú skalu.

Nachádza sa tam poľovnícka chata, rybník Na mlákach a Lúka Medovej baby s včelínom.

Zaujímavosti o lokalite i chate, zozbierala Jana Otriová.

Centrum pre Ukrajincov uspali. Štát ho z rúk pustiť nechce

Stany za mestskou športovou halou už nie sú. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

HUMENNÉ, MICHALOVCE. Veľkokapacitné registračné centrum v Humennom v priestoroch mestskej športovej haly je od druhého júla zatvorené. Je však v pohotovosti a hala pre športovcov prístupná nie je. Užívať si môžu len skejtbordisti, stany na skejtbordovom ihrisku zbalili.

O pozastavení činnosti veľkokapacitných registračných centier v Humennom a v Žiline rozhodol ústredný krízový štáb. Dôvodom je ich nízka využiteľnosť.

Centrum v Humennom, kde mohli odídenci z Ukrajiny žiadať o udelenie dočasného útočiska, je podľa ministerstva vnútra využívané na minimálnej úrovni už dlhodobo.

Kedy bude športová hala opäť prístupná športovcom a čo by sa dialo, ak by sa opäť zvýšil počet utečencov z Ukrajiny, zisťovala Jana Otriová.

Pozemky pri Valalikoch vyriešili rekordne. Volvo si ich prevezme na budúci rok

Konateľ štátnej eseročky Miloslav Durec. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Štátna eseročka Industrial Park Valaliky pokračuje v príprave územia pre budúci priemyselný park v blízkosti Košíc, do ktorého smeruje investícia spoločnosti Volvo v hodnote 1,2 miliardy eur.

Výstavbu svojho tretieho európskeho závodu na východe Slovenska ohlásila automobilka minulý piatok.

„Sme vo fáze, kedy sa podpísala investičná zmluva s prvým investorom. Štát už investoval peniaze do výkupu pozemkov i štúdií, ktoré majú pripraviť napríklad dopravnú infraštrukúru, ale aj vodu či čističky odpadových vôd. Celý projekt pripravujeme tak, aby bol pre investora vhodný na výstavbu,“ povedal konateľ štátnej eseročky Miloslav Durec.

Téme výstavby fabriky Volvo sa venuje Michal Lendel.

Vo vysídlenej obci neďaleko Stariny ležalo telo mŕtveho Košičana

Záchranári pri Starine. (zdroj: hzs.sk)

STARINA. Horská záchranná služba má za sebou nie príliš častý zákrok.

Zasahovala pri vodnej nádrži Starina v Sninskom okrese v katastri bývalej obce Smolník.

„V utorok boli záchranári z Polonín požiadaní Operačným strediskom Policajného zboru Prešov o súčinnosť pri transporte telesných pozostatkov nájdených v blízkosti vodnej nádrže Starina, v časti Smolník," informovali horskí záchranári.

Po nevyhnutých úkonoch príslušníkmi polície a obhliadajúceho lekára bolo telo príslušníkmi Horskej záchrannej služby transportované na nosidlách UT 2000 k asfaltovej ceste a odovzdané pohrebnej službe.

Viac o nešťastnej udalosti píše Róbert Bejda a Katarína Gécziová.

Ďalšie správy

Vodička vozidla značky Hyundai sa zranila ľahko. (zdroj: FB: KR PZ KE)

Stratil kontrolu nad vozidlom, v protismere zavinil zrážku. Zranili sa dve osoby

Cyklistku zrazil vlak, zraneniam podľahla. Polícia začala trestné stíhanie

Seniorku prepadli v jej dome. Chceli peniaze, hrozili jej smrťou. Polícia ich zadržala a obvinila

Turisti s deťmi uviazli pre búrku v Slovenskom raji. Pomáhať im museli horskí záchranári

Vodič autobusu jazdil zo strany na stranu. Nafúkal takmer 2,7 promile. Hrozí mu päťročné väzenie

Primátorom Košíc chce byť lekár a bývalý poslanec parlamentu Viliam Novotný. Kandiduje za stranu Šanca

Šport

ASGuard – Bodva Sport club Košice (MSR v malom futbale 2021/2022). (zdroj: SZMF)

Košický klub obhájil titul v malom futbale, tešili sa aj starí páni Bardejova

Kam vyraziť

Slovenský mládežnícky orchester. (zdroj: archív)

Stovka mladých hudobníkov v Prešove. Tip na 7. júla





