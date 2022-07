Nový obchvat, desiatky domov, väčšia škola i park. Automobilka zmení podobu Valalík

Čakajú prílev peňazí, no aj obyvateľov.

Denník Korzár vám každý pracovný deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Starosta obce, kam mieri Volvo: Pôda pod novým závodom je odsúdená na priemysel

Starosta Valalík Petrík očakáva, že závod automobilky Volvo zvýši záujem ľudí o bývanie v obci a tým pádom aj o výstavbu rodinných domov. (zdroj: slovakregion.sk)

Dve desaťročia čakalo územie neďaleko Košíc na strategického investora. V roku 2003 ho prehliadla francúzska automobilka, ktorá pri výbere lokality pre svoj závod uprednostnila západ Slovenska.

Po ohlásení príchodu automobilky Volvo do priemyselného parku Valaliky počíta obec zhruba so 4 500 obyvateľmi s výrazným prilepšením do rozpočtu najmä z dane z nehnuteľností.

Tie chce starosta Štefan Petrík (KDH) využiť okrem iného na skvalitnenie možností pre voľnočasové aktivity. Nemalým benefitom bude aj nový obchvat, ktorý odbremení dve obce od tranzitnej dopravy.

Viac o tom, ako sa zmenia Valaliky s príchodom automobilky Volvo, sa so starostom zhováral Michal Lendel.

V Poprade chýba 50 sestier. Sú aj na úrade práce, mnohé z nich sa už vrátiť nechcú

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Nemocnice na Slovensku museli zatvoriť niektoré oddelenia, lebo im chýbajú zdravotné sestry a niektoré zariadenia hlásia, že ide o historicky najväčšie úbytky personálu.

Riaditeľ Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Lukáš Kober hovorí, že podľa posledných štatistík Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v systéme slovenského zdravotníctva chýba 18-tisíc sestier.

Regionálne rozdiely v počte chýbajúcich sestier sú však veľké.

Lenka Haniková zisťovala, aká je v súčasnosti situácia so zdravotnými sestrami vo vybraných nemocniciach na východnom Slovensku.

Pri Jaklovciach sa túla medveď. Možno sa zdrží aj dva týždne

Medveďa zachytila poľovnícka fotopasca v nedeľu večer v chatárskej oblasti. (zdroj: FB/Jaklovce - oficiálna stránka obce)

JAKLOVCE. V chatovej oblasti Rovne v obci Jaklovce sa v nedeľu večer pred jedenástou hodinou objavil medveď. Zachytila ho fotopasca poľovníkov.

„Neskôr som mal informáciu, že ráno o šiestej bol medveď pri kontajneroch pri chatách,“ opisuje predseda Poľovníckeho združenia Orlovec Peter Bencko.

Starosta Jakloviec Matúš Fedor (nezávislý) fotografiu hneď kázal uverejniť na sociálnej sieti a vyhlásili to aj v miestnom rozhlase.

Bližšie informácie o výskyte medveďa v Jaklovciach zisťovala Lenka Haniková.

Zlodeji vykradli auto policajtov. Vzali im služobné preukazy, potom ich vrátili

Zlodejov zaujal Citroën Jumper. (zdroj: Ilustračné - archív)

KOŠICE. Košická polícia vyšetruje prípad krádeže vecí z motorového vozidla.

Podľa našich informácií sa zlodeji zamerali na auto mužov zákona z Liptovského Mikuláša. Zmizli peniaze aj niečo dôležitejšie.

Viac už píše Róbert Bejda.

Zomrel viacnásobný primátor Sobraniec Štefan Staško. Jeho politické boje boli tesné

Štefan Staško, viacnásobný primátor Sobraniec a krajský poslanec. (zdroj: FB KSK)

SOBRANCE. Ešte nedávno sa zúčastnil zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ktorého bol poslancom. V utorok, na Sviatok svätého Cyrila a Metoda, prebehla verejnosťou správa o jeho smrti.

Skonal bývalý viacnásobný primátor Sobraniec a viacnásobný krajský poslanec Štefan Staško.

Informáciu o jeho úmrtí zverejnil na sociálnej sieti predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka (nezávislý).

Spomienku na jeho politické pôsobenie mu venovala Katarína Gécziová.

Ďalšie správy

Zničené dvere policajného oddelenia v Medzilaborciach. (zdroj: FB/Polícia Prešovský kraj)

Opitý ukradol auto a narazil do policajného oddelenia. Nafúkal 2,4 promile

Pri dopravnej nehode na Spiši zahynul 27-ročný muž. K nehode došlo pri Spišskej Belej

Ochranári kontrolovali hniezda dravých vtákov, našli tam líšky aj srnčatá

Na Orave 18 stupňov, na dolnom Zemplíne 36. Medzi regiónmi sú veľké teplotné rozdiely

Hasiči bojovali na východe s viacerými požiarmi. Horelo aj v prírodnej rezervácii

Šport

Futbalisti Lokomotívy Košice na úvodnom tréningu v staronovom prostredí. (zdroj: facebook FC Lokomotíva Košice)

Lokomotíva je späť v Čermeli. Steblá trávy tu dýchajú históriou, vraví tréner

Fotogaléria dňa

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .