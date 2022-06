Buraš: Krízu treba vnímať ako šancu na rozvoj východu, ukrajinské firmy chcú ísť k nám

Žiješ? Namiesto ahoj sa už zdravia takto.

EDUARD BURAŠ je poradcom slovenského premiéra pre cezhraničnú spoluprácu našej krajiny s Ukrajinou. K východnému susedovi cestuje často, pozná ho ako svoju dlaň. Pomáha vojnou sužovanej Ukrajine, ako sa dá. Je presvedčený o tom, že vojnová kríza je pre našu krajinu príležitosťou a treba z nej vyťažiť maximum, prospešné pre obe strany. Neboli by sme veľmi chytrí, keby sme sa na možnosti pozerali len spoza hranice, hovorí.

Povedali ste, že vojnu na Ukrajine by sme mali brať ako šancu. Šancu na čo?

- Každému je ľúto, čo sa deje na Ukrajine. Paradoxne to však môže byť impulzom pre rozvoj východného Slovenska. Myslím to úplne vážne. Zakarpatsko zažíva prílev firiem z iných, vojnou zmietaných častí krajiny. Máme informácie o tvorbe Zakarpatského IT klastra, ktorý už teraz generuje projekty na rozvoj regiónov, 3. júna bol zaregistrovaný Priemyselný park Maramureš v Zakarpatsku. Svedčí to o tom, že ekonomika v Zakarpatsku začína naberať na obrátkach. Toto je šanca aj pre nás, ak ju nevyužijeme my, urobia tak iní - Nemci, Rakúšania, Česi. Nám potom zostanú len oči pre plač.

Ako by sme to mali využiť? Odkiaľ začať?

- Každý, kto býval a býva na Zemplíne a na východnom Slovensku, vie, že bez cestnej infraštruktúry, bez diaľnice toho veľa nedokážeme. Vieme, že ruské vojská blokujú čiernomorské prístavy, v ktorých sa nachádzajú milióny ton obilia. Štatistiky hovoria, že viac ako 600 000 ton v hodnote vyše 100 miliónov dolárov Rusi jednoducho vyviezli. Požiadavka ukrajinskej strany je, aby obilie putovalo inými hraničnými priechodmi. Jedným z nich je hraničný priechod Vyšné Nemecké, ktorým chce ukrajinská strana prepravovať obilie smerom do Európy nákladnými autami. Okrem toho máme suchozemský prístav, prekladisko v Čiernej nad Tisou.

Dnešné cesty od kruhového objazdu v Bidovciach smerom na Sečovce a Michalovce, medzi Michalovcami a Sobrancami, Michalovcami a Vyšným Nemeckým sú vo veľmi zlom stave, nákladné vozidlá na nich vyjazdili koľaje. Od začiatku konfliktu tranzit nákladných áut stúpol, prepravuje sa humanitárna pomoc a rôzny iný tovar. Predstavte si, že po týchto cestách sem začnú prichádzať z Ukrajiny ťažkotonážne autá s obilím, takým potrebným pre krajiny tretieho sveta. Nedostatok potravín v nich totiž spôsobí migračnú krízu.

Naše cesty jednoducho nie sú stavané pre ťažkotonážne autá, polovica mostov v kraji je v havarijnom stave. Kedy, ak nie teraz by, sme mali klopať na dvere orgánov Európskej únie a hovoriť - my radi pomôžeme, ale pomôžte aj vy nám finančnými zdrojmi, aby sme mohli postaviť cestu. Obnova Ukrajiny si vyžiada niekoľko rokov, nehovoriac o niekoľko miliónových investíciách, doprave stavebných, železných, sypkých tovarov a materiálov, pohonných hmôt a podobne.

Vojna obnažila našu nepripravenosť v oblasti infraštruktúry. Vyrieši situáciu diaľnica z Bidoviec smerom k hranici?

