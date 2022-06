Páni ministri, príďte o piatej ráno na železničnú stanicu v Margecanoch

Politikov pozývame na východ.

Milí páni a dámy z ministerstiev financií, dopravy, regionálneho rozvoja a z parlamentu, nemáte chvíľu čas?

Pozývame vás na východ.

Áno, my vieme, robievate výjazdy do regiónov. Veď sme to už neraz videli. Doveziete sa klimatizovanými bavorákmi, usmejete sa, prestrihnete pásku na štadióne, ktorý možno trochu, a hlavne nenápadne, nesie aj vaše meno, podáte si ruky a hotovo.

Majte sa, ľudia! Žite si svoj život ako viete!

Ale verte nám, my sme tu pre vás a robíme pre vás prvé aj posledné.

Milí naši volení predstavitelia, ak vám tak záleží na našom šťastí a spokojnom živote, poďte k nám, na Spiš. Aspoň na chvíľu okúste fragmenty bežného života v Gelnickom okrese, v známej hladovej doline.

Príďte v bežný pracovný deň na železničnú stanicu Margecany, dajme tomu, ráno okolo piatej.

Viete, čo uvidíte?

