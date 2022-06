Úrad vidí jeden celok, krajskí cestári 14 kúskov. Župa argumentačnú bitku prehrala

Polícia trestný čin nezistila.

Jednu zákazku rozdelili na 14. Župu pokutujú za výber firiem na opravy ciest

Jedna zo štrnástich rekonštruovaných ciest. Táto prechádza celou bývalou banskou kolóniou Baňa Lucia vo Vyšnom Medzeve v okrese Košice-okolie. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) zabezpečila štrnásť opráv ciest tak, že na každú z nich zvlášť vyberala zhotoviteľskú firmu.

Boli to len zákazky s nízkou hodnotou (predpokladaná hodnota každej pod 180-tisíc eur bez DPH), pri ktorých zákon o verejnom obstarávaní neprikazuje zverejniť výzvy na predkladanie ponúk.

A tak si cestári sami podľa vlastného uváženia vyberali, ktoré spoločnosti oslovia. Pri každej zo zákaziek išlo o štyri alebo päť firiem, z ktorých sa jedna stala víťazom.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v tom videl nezákonné a účelové rozdelenie inak jednej veľkej podlimitnej zákazky (predpokladaná hodnota vyše 2,2 milióna eur bez DPH) na štrnásť menších v snahe vyhnúť sa prísnejšiemu postupu výberu zhotoviteľa.

ÚVO za to uložil cestárom napokon aj pokutu, píše Peter Jabrik.

Po akcii NAKA skončili traja díleri drog vo väzbe, hrozí im 15 rokov

Zadržanie Tomáša pri Crow Arene. (zdroj: LTS)

KOŠICE. Národná kriminálna agentúra (NAKA) v Košiciach zadržala nedávno niekoľko osôb podozrivých z drogovej trestnej činnosti. Konkrétne z obchodovania s pervitínom.

Obvinení boli napokon traja Košičania, Tomáš K. (34), Valéria L. (59) a jej syn Milan (27), a to z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby, držania a obchodovania s omamnými látkami s trestnou sadzbou 10 až 15 rokov väzenia. Ostatní zadržaní boli prepustení na slobodu.

Prokurátor podal návrh na väzobné stíhanie Tomáša a spol., ktorému Okresný súd Košice I vyhovel. Hoci všetci traja podali sťažnosť, tá nemala odkladný účinok a všetci skončili vo väznici na Floriánskej ulici. Krajský súd sa sťažnosťami zaoberal minulý týždeň.

Ako znel nový verdikt pre trojlístok obvinených, sa dočítate v článku Róberta Bejdu.

Na opravu čakal 18 rokov, v zime tam autá nesmeli. Pačanský kopec sa dočkal

Pačanský kopec: Úzka cesta bez zvodidiel, v zlom stave. Kraj ju nechá opraviť. (zdroj: Google Maps)

ÚHORNÁ, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE. Roky ho v zime uzatvárajú pre zlý stav.

Keď je Pačanský kopec medzi Úhornou a Krásnohorským Podhradím mimo prevádzky, znamená to pre osobné i nákladné autá desiatky kilometrov navyše.

Cez kopec je to inak 51 kilometrov, pri obchádzke cez Súľovú je to pre autá do 3,5 tony 86 kilometrov, nad 3,5 tony cez Dobšinú až 95 kilometrov.

Cestovný čas medzi obcami Úhorná a Krásnohorské Podhradie je to cez Pačanský kopec približne 23 minút. Ak to musia motoristi obchádzať po troch rôznych iných cestách, cestovanie sa natiahne na hodinu a 15 minút.

Košická župa plánuje opravu tohto úseku. Viac o nej sa dočítate v článku Kataríny Gécziovej.

Zomrel zakladateľ Verejnosti proti násiliu v Prešove Ján Kravec

Ján Kravec (vľavo) v roku 1989. (zdroj: Peter Kalenský )

PREŠOV. „Keď ľudia so mnou súhlasia, vždy mám pocit, že sa mýlim.” Tento výrok, ktorý kedysi vyslovil Oscare Wilde, bol jeho mottom.

Vo veku nedožitých 72 rokov zomrel zakladateľ Verejnosti proti násiliu (VPN) v Prešove Ján Kravec.

Informáciu o úmrtí potvrdili jeho priatelia z niekdajšieho koordinačného výboru VPN i syn Richard.

Život a osobu účastníka protikomunistického odboja, nekonečného revolucionára proti všetkému a rebela nielen po roku 1989, ale aj pred ním, si v nekrológu pripomenul Michal Frank.

Humenský stanový tábor zrušili, michalovský uspali. Odídencov je málo

Núdzový dočasný tábor v Humennom je nateraz minulosťou. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

HUMENNÉ, MICHALOVCE. Stany sfúkli a vyčistili. Niektoré poputujú do skladu, iné na údržbu.

V areáli Záchrannej brigády v Humennom ostala po nich len uľahnutá tráva. Podobný tábor v Michalovciach uspali.

Núdzový dočasný tábor (ETC) v priestoroch Záchrannej brigády v Humennom utlmili v polovici apríla po takmer dvojmesačnej prevádzke.

Dôvodom preradenia do pohotovostného, tzv. stand-by režimu, čo v praxi znamená, že sa vie zmobilizovať do 24 hodín, bol klesajúci počet odídencov z Ukrajiny a blízkosť podobného ubytovacieho modulu v susedných Michalovciach.

Čo sa so stanmi teraz bude diať a aké sú plány v prípade, ak by sa nápor utečencov opätovne zvýšil, zisťovala Jana Otriová.

Košický dopravný podnik nemá peniaze na zaplatenie elektriny

Košická MHD. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) nemá momentálne zabezpečené financie na zaplatenie faktúr za odber elektrickej energie od Východoslovenskej energetiky (VSE).

Hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová tieto informácie od nášho zdroja v pondelok potvrdila.

Ako bude túto situáciu dopravný podnik riešiť a či hrozí zvyšovanie cien cestovného, chcel vedieť Peter Jabrik.

Na Luniku IX rastie vzorová stavba, potom si už domy majú stavať sami

Na jeseň to bola len lúka, dnes na Luniku IX stojí hrubá stavba. (zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. Na košickom sídlisku Lunik IX už stojí hrubá stavba komunitného domu v rámci projektu Budujeme nádej na Luniku IX.

Začali s ňou vlani na prelome septembra a októbra, pričom v priebehu niekoľkých mesiacov by mal byť objekt úplne dokončený.

V pondelok mali na stavbe kontrolný deň za účasti župana Rastislava Trnku (nezávislý). Spoločne so zástupcami mimovládnej organizácie ETP Slovensko skontrolovali priebeh výstavby a zhodli sa, že práce idú podľa plánu.

Navyše čoskoro by sa mala hneď vedľa komunitného centra rozbehnúť aj výstavba prvého zo šiestich plánovaných domov.

Kristián Sabo a fotografka Judita Čermáková sa na to boli pozrieť priamo na mieste.

Danko stopol skládku v Matejovciach. Priznal slabú komunikáciu mesta i firmy

Primátor Popradu Anton Danko. (zdroj: TASR)

POPRAD. Z návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta Poprad nateraz vypadne žiadosť spoločnosti Brantner o vybudovanie linky na spracovanie odpadu v časti Matejovce.

Tento zámer kritizovali poslanci opozičného Tímu Poprad 22, ktorí tvrdili, že nové odpadové centrum má vyrásť zhruba 50 metrov od štvrte obytných domov a zaťažiť miestne komunikácie.

Podľa nich sa takáto zmena nemá robiť potichu, ale až po prerokovaní s občanmi, píše Michal Frank.

